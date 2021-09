TRIUMF: Magnus Carlsen vant nok en gang Norway Chess. Bildet er fra det første partiet mot Jan Nepomnjasjtsjij.

Carlsen-dobbel i generalprøve før VM: − Avskyelig!

Magnus Carlsen (30) vant også det andre partiet mot Jan Nepomnjasjtsjij (31) i Norway Chess i deres generalprøve foran VM-matchen mellom dem i november/desember.

Av Ole Kristian Strøm

Det skal legges til at begge partiene endte med remis i klassisk sjakk - men at verdensmesteren var best i armageddon, som er en helt spesiell regel for Norway Chess.

I VM skal de spille 14 klassisk partier. Om det fortsatt er uavgjort, skal avgjørelsen falle i «fartsdisiplinene». Carlsen vant VM-kampene både i 2018 (mot Fabiano Caruana) og i 2016 (mot Sergej Karjakin) på den måten.

Carlsen vant dermed Norway Chess for tredje gang på rad - og for fjerde gang totalt.

Nepomnjasjtsjij derimot kom på 4. plass - hele 7,5 poeng bak Carlsen. Seks spillere har vært med i Norway Chess.

– Avskyelig, sier russeren selv om turneringen i et intervju med chess24.com.

Etter en rekke remis-partier, vant Magnus Carlsen fire partier på rad i Norway Chess i Stavanger.

Dermed ville han trolig klare seg med remis mot Nepomnjasjtsjij i fredagens siste parti - for å vinne turneringen. Richard Rapport var den eneste som hadde muligheten til å slå nordmannen. Men han tapte sitt klassiskparti mot Alireza Firouzja.

I det klassiske partiet mellom Nepomnjasjtsjij og Carlsen ble det remis etter drøyt to og en halv times spill. Etter som russeren hadde hvite brikker, måtte han vinne armageddon for å vinne partiet - mens Carlsen med svart klarte seg med svart etter armageddon-reglene.

– Magnus har kontroll, fastslo TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer - men tok senere tilbake sine ord, blant annet fordi russeren lå langt bedre an tidsmessig.

Men etter hvert oppnådde Magnus Carlsen et klart overtak, og dermed var det ingen tvil om hvor seieren skulle gå. Nordmannen vant armageddon-partiet - men hadde altså klart seg med remis.

Nepomnjasjtsjij tapte tidligere denne uken mot den nest best rangerte nordmannen, Aryan Tari.

Carlsen drar nå til Nord-Makedonia der han skal spille Europacup for sin klubb Offerspill. Deretter følger finalen i online-turneringen Champions Chess Tour, som Carlsen skal spille - men som Nepomnjasjtsjij har trukket seg fra.

Norway Chess:

1. Magnus Carlsen 19,5.

2. Alireza Firouzja 18.

3. Richard Rapport 16,5.

4. Jan Nepomnjasjtsjij 12.