FALLER PÅ PLASS: Olaf Tufte er fortsatt et stykke fra å endelig vite hva hans OL 2021-skjebne vil bli. Norges dobbelte OL-gullvinner trener imidlertid for fullt, samtidig som han mener han kan yte enda mer og bedre. Foto: Klaudia Lech

Tufte har satt OL-deadline

Olaf Tufte (44) har etter flere utsettelser bestemt seg for når han må ha «alt» på plass for å kunne satse mot sitt syvende og siste OL om ett år.

Nå nettopp

– Jeg trodde det kunne være avgjort i mai. Så var det juni og august. Men nå er det slik, at når flyet går 3. november bør jeg ha det på plass – for at jeg skal få lov av kona til å dra, sier Olaf Tufte.

3. november er datoen for ro-landslagets planlagte avgang til en treningsleir i Portugal. Den markerer startskuddet for forberedelsene til Tokyo-OL 2021. De av Norges roere som ikke er på det flyet, vil heller ikke få tildelt OL-billett til Japan neste sommer.

Da coronaviruset slo knockout på all idrett, internasjonalt som nasjonalt, tvang det også Norges dobbelte OL-gullvinner Olaf Tufte ned i kne. Familiefaren, bonden, forretningmannen og toppidrettsutøveren fra Horten måtte ta telling økonomisk – og sportslig – før han kunne gi svar på om han ville ha råd til å satse enda ett år i Norges firer-båt.

les også Tufte i familie-knipe: – Jeg må se at vi overlever

Han er fortsatt ikke i havn.

– Det mangler litt kroner, samt en klar planlegging og rollefordeling fra forbundets side. Jeg må ha «go» fra kona og kidsa, og alle guttene som skal sitte i den båten. Jeg har fått mange positive signaler. Men det er en annen sak å skulle signere og betale for det. Vi i båten er nødt til å yte enda mer. Vi skal ikke bare være med i OL, vi skal dit for å ta medalje, forklarer Olaf Tufte.

– Men jeg hadde ikke trent for fullt, hvis jeg ikke hadde trodd at det vil løse seg. Da hadde jeg vært ute og jobbet med noe annet nå, tilføyer Olaf Tufte.

Han sier også at han «liker» å legge planer, spikre dem – og til slutt forholde seg til dem. Når det gjelder det sportslige – det vil si OL-firerens status – savner Olaf Tufte blant annet en endelig beslutning når det gjelder teknikktrener Kjetil Undsets rolle.

les også Ro-landslagets sjeftrener tar selvkritikk etter kvinnetrenerbyttet

– Vi har en litt diffus trenersituasjon nå, som må på plass. Johan (Flodin) har ansvaret for alle båtene og er fortsatt head coach. Men hvor vidt Kjetil (Undset) skal være med oss, er uavklart. Han er i en lik situasjon som meg, med jobb, familie og en kone som må si at det er greit, sier Olaf Tufte.

Angående de fire som faktisk skal ro for Norge, sier han:

– Alle, inkludert meg, kan trene bedre enn vi har gjort. Vi kan legge mer sjel i det, og vi må legge en strategi for hvordan vi skal gjøre det.

les også Olaf Tufte klar for sitt syvende OL: – Skal kjempe om medaljer

På spørsmål om den stadige økonomiske ubalansen dreier seg om hans private virksomhet eller manglende og nødvendige tilskudd fra ro-forbundet og Olympiatoppen, svarer Olaf Tufte at «så lenge forbundet ikke har penger», kan han ikke kreve eller vente å få det som trengs fra den kanten.

Stipendet fra Olympiatoppen (B-stipend til alle fire i fireren: 70.000 kroner) er ikke til å leve av og «holder til to regninger».

les også Tufte om Raja-nei til millionpakken: – Slutt å surre

Han legger til at lønn fra staten til Norges toppidrettsutøvere - slik systemet er i en del konkurrerende nasjoner - er helt i det blå.

Det er etter alt å dømme også corona-sesongens eneste internasjonale konkurranse, nemlig EM i polske Poznan 9. til 11. oktober. En avgjørelse angående mesterskapets skjebne skulle vært tatt 31. juli. Den er som følge av økende smittetall i Europa utsatt til 15. august.

Tidligere i sommer tok Olaf Tufte Nils-Ingar Aadne med på en treningsøkt - som forløp slik:

Publisert: 11.08.20 kl. 12:57

Fra andre aviser