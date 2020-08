BETENKT: Tennisstjernen Naomi Osaka (22) tok på seg bikini da hun skulle hygge seg ved svømmebassenget. Det skapte reaksjoner, som Osaka reagerte på. Bildet er fra Osakas nederlag for Coco Gauff under Det åpne australske mesterskapet i januar i år. Foto: Lee Jin-man / AP

Superstjernen skremt av bikini-kritikk

Tennissirkusets nye kvinnelige superstjerne Naomi Osaka (22) publiserte et par bilder av seg selv i den sosiale medier-kanalen Instagram - ikledd bikini. Hun har latt seg sjokkere over responsen.

Nå nettopp

– Du kjenner meg ikke, jeg er 22, jeg kler meg i badedrakt ved bassenget. Hvorfor føler du at du kan kommenterte hva jeg kan ha på meg? skriver Naomi Osaka på Twitter.

Det gjør hun etter at hun for offentligheten la ut to-tre bilder av seg selv. Alle iført bikini. Noen av hennes 1,1 millioner følgere på bildedeling-tjenesten hadde åpenbart vondt for å svelge det. De ga i kommentarfeltet - mildt sagt - uttrykk for at de foretrekker å se stjernen i en mer dydig «innpakning».

Svenske Expressen omtalte den kontroversielle tildragelsen søndag morgen etter at den for noen dager siden ble viet plass i amerikanske medier. Peoples tittel til saken er «Tennismester Naomi Osaka slår tilbake mot kritikere som forteller henne at hun bør fortsette å dyrke sitt uskyldige image etter bikini-bilder».

Dette er et av bildene Osaka publiserte på Instagram:

– Jeg vil bare si at jeg synes det er guffent at så mange mennesker mener at jeg bør holde på mitt «uskyldige image» og «ikke prøv å være en du ikke er», skriver Naomi Osaka videre i sin Twitter-melding.

Det er to år siden Naomi Osaka slo sitt forbilde Serena Williams i finalen i US Open.

les også Serena Williams bøtelagt for finaleskandalen

Det var starten på en eventyrlig sportslig og økonomisk suksess for japansk-amerikanske Osaka. Hun skal ha tjent mellom 300 og 400 millioner kroner det siste året. Inntektene kommer fra premiepenger og sponsoravtaler, og summen skal være rekordstor for en kvinnelig idrettsutøver.

les også Naomi er verdens nest best betalte idrettskvinne

Hun er aktiv i sosiale medier.

Nylig overførte hun en treningsøkt via internettet. I den forbindelse uttalte hun at hun ble satt ut da OL i hennes «hjemland» Japan ble utsatt ett år, men tilføyde - med tanke på coronapandemien og Covid-19-sykdommen - at hun har stor forståelse for at «ingenting betyr mer enn sikkerhet».

Publisert: 02.08.20 kl. 11:49

Fra andre aviser