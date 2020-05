NYHETER I HÅNDEN: Erna Solberg på vei inn til pressemøte for å snakke om hvordan Norge gradvis skal åpnes. Foto: Fredrik Hagen

Erna Solberg: – Kan ikke underlegge barn toppidrettens regime

Toppfotballen får starte. Barnefotballen må vente. Statsministeren forklarer det med at barn og unge ikke kan underlegges toppidrettens form for karantene.

Erna Solberg (H) har begynt å åpne døren til norsk idrett etter knappe to måneder med coronastenging. Men ikke alle jublet like høyt torsdag kveld.

– Det er mange barn som driver kontaktidrett. Hvorfor har dere prioritert toppfotball?

– Grunnen til at vi åpner for toppfotballen er at det er laget et håndteringssystem fra fotballforbundet sin side som egentlig dreier seg om at man er i en form for karantene når man ikke spiller fotball, sier Erna Solberg.

Positive signaler

– Det kan man ikke sette barn i. De skal være på skole, de skal være sammen med andre, slår statsministeren fast.

Idretten fikk flere positive signaler torsdag. Allerede samme kveld kunne organisert idrettsaktivitet gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand, samt at idrettshaller kan åpne.

Mandag vil det komme en smitteveileder for hvordan idretten skal forholde seg til trening med nærkontakt. Foreløpig er det ikke tillatt med kortere avstand enn én meter.

– Vi er opptatt barn og unge, men vi kan ikke underlegge barn og unge det regime toppidretten har lagt seg selv i. Det handler om en form for isolasjonsregime hvor fotballspillere nesten bare er fotballspillere, sier Solberg.

Bredden møtes fredag

Eliteserien, Obos-ligaen og Toppserien for kvinner har altså fått grønt lys til å starte seriespillet medio juni. Samtidig er det klart at kun førstnevnte vil kunne innfri smittevernskravene allerede da. De to andre vil måtte vente rundt fire uker.

Men hva som skjer i divisjonene under dem – på grasrota i norsk fotball – er fortsatt uavklart ifølge Kari Lindevik, som er leder av Divisjonsforeningen.

– Det hersker litt forvirring fordi avgjørelse om seriestart kom litt overraskende. Vi skal ha en møte fredag morgen for å få ting mer avklart, sier Kari Lindevik til VG.

Men hun bekrefter at 2.- og 3. divisjon (PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen) må belage seg på ventetid.

– Vi kan ikke si når fotballen under Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien kommer igang. Så fort som mulig, men det må nok testes ut i seriesystemet over oss, før vi får starte opp. Vi er forberedt på det, sier Lindevik.

