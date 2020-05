INNSER TABBEN: Her har Carlsen innsett at han har gjort en brøler under andre partiet av semifinalen mot Ding Liren Foto: Skjermbilde TV 2

Carlsen slo tilbake etter gigantisk tabbe

(Magnus Carlsen-Ding Liren 1,5–1,5 – kampen pågår) Magnus Carlsens tabbe i semifinalen mot Ding Liren fikk ekspertene til å steile. Men så slo verdenseneren tilbake

Carlsen var knallhardt presset før de to siste partiene av semifinalen mot Ding Liren i turneringeringen Magnus Carlsen Invitational. Der spiles kampene best av fire partier, hvor det fjerde partiet nå pågår.

Vinneren av turneringen vinner 70 000 dollar.

I det tredje partiet slo Carlsen tilbake etter at han var satt under hardt press, på grunn av en gigantisk tabbe i 2. parti. I det tredje partiet nedkjempet han kineseren, som er rangert som tredje best i verden i klassisk sjakk.

– For en omveltning vi har fått. Det så ut som Ding kunne avgjøre matchen med et parti igjen, I stedet ble han nervøs og gjorde noen bondetrekk som definitivt ikke var å anbefale. Magnus har gått fra fra deprimert og skuffet til mye mer fokusert på brettet, sier TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer i det kampbildet har snudd før det siste av fire partier.

Og da smilte også Carlsen i stolen. Men det så helt annerledes ut etter 2. parti, da han var kraftig irritert på seg selv etter tapet.

– Hva i huleste verden var det Magnus gjorde der? Han har gitt opp partiet, sier Jon Ludvig Hammer på TV 2-sendingen etter at Carlsen hadde innsett brøleren med et dronningtrekk mot slutten av det andre partiet av semifinalen mot Ding Liren.

Det tok litt tid før Carlsen innså sin egen tabbe, men så kom den tydelig oppgitte reaksjonen da han så at han hadde tabbet seg ut.

– Hva i all verden var det Magnus overså der, spør Hans Olav Lahlum på TV2s sending.

– Det var en gigantisk tabbe av Magnus, men det er fremprovosert av truslene Ding skapte, sier Hammer.

Hammer mener nettopp det har blitt en vane å si om Carlsen, som gjerne slår ned motstanderen etter langvarig press. Nå mener Hammer at han ser andre toppspillere klare det samme.

Liren har ikke spilt VM i hurtigsjakk de siste årene, men har imponert i turneringen.

Carlsen fikk «høre det» da han tapte 1–3 for Liren torsdag. Men han fikk skryt for kreativt spill fra start i semifinalen mot den samme kineseren. Liren er rangert som nummer tre i verden i klassisk sjakk. I denne turneringen har spillere, på grunn av corona-restriksjonene, sittet på ulike steder i verden og spilt mot hverandre digitalt.

Carlsen var på offensiven fra start av første av fire partier der hver spiller hadde 15 minutter på seg til å avgjøre.

– Dette var ikke Magnus fra torsdag, men Magnus på sitt beste, sier TV2-ekspert Jon Ludvig Hammer under sendingen av det første partiet.

Men samtidig vartet Liren opp med det som ble omtalt som fantastisk forsvarsspill. Det første til at Hans Olav Laghlum slo fast at det var umulig å trenge gjennom for noen av spillerne.

– Stillingen er forvandlet til en bankboks, sier Lahlum og alle innså at dette gikk mot remis i det første av fire partier.

