LANGRENNSLØPER: Sondre Turvoll Fossli overlevde hjertestans i august. Nå kjemper han for å få en erstatning fra skiforbundets forsikring. Her fra et pressetreff i Holmenkollen i oktober i fjor.

Sondre Turvoll Fossli i forsikringskrangel med skiforbundet etter hjertestansen

Langrennsløper Sondre Turvoll Fossli (26) har engasjert advokat mot skiforbundet etter en hjertestans i fjor sommer. Han mener forsikringen ikke er som han trodde.

12. august 2019 stoppet hjertet til sprintlandslagsløper Sondre Turvoll Fossli mens han kjørte bil fra hjemstedet Hokksund utenfor Drammen til Oslo.

Langrennssesongen gikk uten 26-åringen. I dag ble det klart at karrieren er over. Siden november har han fått bistand fra advokatfirmaet Elden og advokat Christan Flemmen Johansen, etter at skiforbundet fikk avslag gjennom sin forsikring hos If om at denne hjertestansen kunne regnes som en yrkesskade.

Turvoll Fossli mener han har krav på erstatning for yrkesskade.

– Jeg tok kontakt med advokat for å få klarhet i ting. Det er en utfordring at forsikringen ikke dekker det den skal dekke, mener Fossli overfor VG.

Langrennssjef i skiforbundet, Espen Bjervig, er blitt konfrontert med uttalelsene til Turvoll Fossli og Flemmen Johansen i denne saken.

– Dette er en sak som vi jobber med i NSF (Norges Skiforbund), og vi har direkte kontakt med alle involverte parter, ønsker derfor ikke å kommentere dette i mediene før saken er avklart, sier Bjervig.

I august i fjor fikk han hjerte- og lungeredning i rundt syv minutter før han fikk det første støtet med hjertestarter. Da våknet han ikke, men etter tre minutter fikk han et nytt støt hvor han begynte å puste. Som følge av hjertestansen har han ikke kunnet utøve yrket sitt.

Her forteller 26-åringen om hjertestansen:

Stridens kjerne er om hjertestans er en skade som skal dekkes av forsikring. Skyldes hjertestansen langvarig, tøff belastning som skiløper?

I Yrkesskadeforsikringsloven §11 bokstav c står det: «Yrkesskadeforsikringen skal dekke annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser».

For to år siden tegnet skiforbundet en avtale med If, med en ny pakke kalt «Idrettsulykke med inntektstap». Den tilsvarer yrkesskadeforsikring – og gjelder alle landslagsutøvere tilknyttet Norges Skiforbund.

VANT: Sondre Turvoll Fossli tok en verdenscupseier i karrieren. På sprinten i Finland i 2015 vant han foran Eirik Brandsdal (t.v.) og Petter Northug. Foto: HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Han ble skuffet da skiforbundet avsluttet saken etter det nevnte avslaget. Fossli anslår han har brukt litt over 50.000 kroner på advokat så langt, og at det blir mer.

– Det har gått litt fort i svingene, men jeg hadde hjertestans og må tenke på meg selv og fremtiden. Det er riktig for meg å gjøre det. Jeg hadde håpet at skiforbundet ville ta utgiftene knyttet til advokat for å se hva forsikringsordningen de har dekker. For meg som enkeltperson er 50.000 kroner et betydelig beløp. Som toppidrettsutøver har jeg lært meg å jobbe hardt. Jeg gir meg ikke, sier Fossli og legger til:

– Det viktigste for meg er å bli behandlet rettferdig.

Advokat Christian Flemmen Johansen understreker at de ikke har en sak mot forsikringsselskapet If, men skiforbundet – siden de mener Turvoll Fossli ikke var tilstrekkelig forsikret i avtalen.

Turvoll Fossli har vært på landslag siden han var junior.

ELDEN-ADVOKAT: Christian Flemmen Johansen representerer Sondre Turvoll Fossli. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Sondre har en skade som gjør at han ikke kan gjøre jobben lenger. Det er ikke en ulykke, men en skade, mener Flemmen Johansen.

Deres påstand er at skiforbundets forsikringsavtale ikke har den rekkevidden forbundet har trodd og opplyst om.

Advokaten tegner et bilde av slik han ser situasjonen:

– Du tror du kjører med fullforsikring, så er det delkasko. Det er kjedelig når du oppdager det, sier Flemmen Johansen.

Advokaten må nå vurdere med Turvoll Fossli hva han skal gjøre. Et krav mot forbundet er en mulighet.

– Sondre har det vanskelig. Han er dypt bekymret for egen fremtid, og håper nå at skiforbundet kan støtte ham i den videre prosessen, sier Flemmen Johansen.

Informasjonssjef i If Sigmund Clementz vil ikke kommentere saken, da de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av konfidensialitet.

