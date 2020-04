PLASTFOT: Jarl Magnus Riiber (t.h.) har tatt avstøpning av egen fot slik at jobben skal gjøres lettere for servicemann Tom Hilde på verkstedet i Holmenkollen. Foto: Helge Mikalsen

Riiber om hemmelighetene: – Jeg var tema i tyskernes krise-evaluering

HOLMENKOLLEN (VG) Han vant alt i vinter – og avgjorde egentlig verdenscupen til jul. Nå åpner kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber (22) opp om utstyrskrigen med tyskerne.

I et tilbaketrukket bygg i det berømte anlegget i Holmenkollen sitter Riiber og servicemann Tom Hilde – som jobber for kombinert og Olympiatoppen – bak blendingsgardiner i et rom som bare folk med spesiell tillatelse har adgang til. VG får imidlertid slippe inn mot at vi samtykker til visse fotografiske restriksjoner.

Her er nemlig maskiner, veggnotater og andre spissfindigheter som konkurrentene for all del ikke må få kloa i. Da kan forspranget som Norge har tilkjempet seg på utstyrsfronten ryke. Svært uønskelig med tanke på Oberstdorf-VM neste år, og Beijing-OL sesongen deretter.

– Vi skal være råest på utstyr, og med det prosjektet som Tom (Hilde) har vært med på å starte gjør at vi utøvere kan stille på start med et større konkurransefortrinn enn tidligere. For oss er det svært viktig å slippe usikkerhet. Slik var det mye av før. Går man fire-fem år tilbake i tid, så hadde i hvert fall Tyskland stålkontroll, mens vi var veldig på leting, sier Riiber.

Over en periode på tre år – fra 2015 til 2018 – var ingen i nærheten av de tyske kombinert-essene. Anført av Eric Frenzel og Johannes Rydzek herjet de med konkurrentene. Tyskerne eide kombinert, den gamle norske paradegrenen.

Men i 2019 kom Riiber. Og i 2020 kom resten av den norske gjengen. Riiber fortsatte dominansen med seier i hele 15 verdenscuprenn i vinter. Jørgen Graabak kom som en god nummer to. Og Norge hadde fire blant de seks beste på sammenlagtlisten. Jens Lurås Oftebro (4) og Espen Bjørnstad (6).

– Jeg har fått høre hvilke tema som var i tyskernes evaluering, og det går på hvordan de skal slå meg. Det er det som er målet. Tyskerne mobiliserer akkurat slik de har gjort etter tidligere sportslige kriser. Og de har nesten ubegrenset med ressurser, sier Jarl Magnus Riiber.

Det handler først og fremst om hopp, som har fått større og større betydning for sluttresultatet i kombinert. Og det handler om aerodynamikk, hoppski, sko, bindinger og ikke minst fasongen på hoppdressen. Små detaljer som gir mange meter i bonus i bakken. Det er i denne kampen Norge har tatt over rattet. Det tre beste hopperne i vinterens kombinertsirkus var Riiber, Lurås Oftebro og Bjørnstad.

Riiber medgir at det er Tom Hildes «siste hånd på verket» som påvirker resultatet mest. Og den gamle storhopperen – som vant Bischofshofen-rennet i 2011 – understreker at han jobber like hardt for alle utøverne, og at det bare er de nærmeste han deler hemmelighetene med.

– Min oppgave er å finne ut av ting slik at hele laget hopper lenger, og så er det individuelle tilpasninger, som gjøres på individuelt initiativ. Men det er der Jarl Magnus drar fra de andre, fordi han tenker: «Hva kan jeg gjøre med mitt utstyr, slik at det passer meg bedre», sier Tom Hilde.

PS! Midtstubakken er fortsatt stengt. Det betyr at Riiber fortsatt ikke får sommerhoppet. Men han håper det skal være mulig med ti dager på langrennsski i løypene på Pellestova – hvor han har kjøpt leilighet – fra 1. mai.

Publisert: 24.04.20 kl. 21:14

