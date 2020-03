HAR OMBESTEMT SEG: Presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet, Sebastian Coe, har tre gode grunner til at OL bør utsettes. Foto: YANN COATSALIOU/AFP

Friidrettsforbund snur: Vil utsette OL

I forrige uke mente friidrettstoppen Sebastian Coe (63) at det var for tidlig å avlyse sommerens OL i Tokyo. Nå ber han IOC om å utsette mesterskapet.

Et OL i juli og august er «verken gjennomførbart eller ønskelig», skriver Det internasjonale friidrettsforbundet i et brev til IOC-toppen Thomas Bach.

Presidenten i World Athletics, Sebastian Coe, mener konsekvensen av corona-pandemien gjør det umulig å få rettferdige konkurranser og at faren for smitte ved trening i tillegg til økt risiko for skader er tre gode grunner til at sommer-OL bør utsettes.

– Vi tror ikke det er mulig å få en rettferdig konkurranse med tanke på alle utøverne som sliter med å få trene på grunn av alle tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen av corona-viruset, skriver Coe i henvendelsen.

Nettstedet Inside the Games skriver at det har sett brevet fra Coe til kollegaen i den internasjonale olympiske komité, Thomas Bach.

– Jeg skriver til deg med et ønske om at OL blir flyttet. Ingen ønsker en utsettelse, men som jeg har uttalt tidligere: Vi kan ikke arrangere OL for enhver pris, i hvert fall ikke på bekostning av utøvernes sikkerhet. Avgjørelsen til IOC er åpenbar og den bør komme raskt. Tiden har kommet. Vi skylder våre utøvere et pusterom, skriver Coe.

– Alt er mulig

I forrige uke var ikke presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet like klar. Da sa Coe til BBC at det ikke var noen grunn til «å ta en forhastet beslutning når det fortsatt gjenstår fire måneder».

– Må vi gjøre noe med den datoen, må vi det. Det er fullt mulig. Alt er mulig, sa Coe.

Konfrontert med muligheten for å flytte OL til 2021, svarte Coe slik:

– Det kan synes som en enkel ting å gjøre på overflaten, men friidretten har sitt VM i den perioden og EM i fotball er flyttet et år. Idrettskalenderen er komplisert, og det er ikke lett å flytte noe fra ett år til et annet.

Publisert: 23.03.20 kl. 08:23 Oppdatert: 23.03.20 kl. 08:35

