Svindal hyller Hirscher: – Den største alpinisten gjennom tidene

Marcel Hirscher (30) forlater alpinsirkuset og skriver seg inn i historien med syv VM-gull, to OL-gull og 67 verdenscupseire. Etter annonseringen hylles han blant annet av Aksel Lund Svindal (36) - som selv la opp etter denne sesongen.

Den østerrikske alpinisten kalte som ventet inn til en pressekonferanse onsdag kveld. Der annonserte han at alpinkarrieren nå er over.

– Jeg får gjøre det kort og smerteløst: Dette er dagen jeg ender karrieren min, sier Hirscher på en pressekonferanse.

– Jeg var ikke lenger villig til å betale prisen man betaler for å være best. Jeg vil ha mer tid med kona og sønnen min. Nå gleder jeg meg til å kunne se ham vokse opp, fortsetter han.

Der mange idrettspersonligheter har tatt til tårene når de har lagt opp, fortalte Hirscher om avgjørelsen med et smil om munnen.

– Det var ikke første gang jeg vurderte om jeg skulle fortsette. Nå som jeg har bestemt meg, føles det godt, sier 30-åringen.

Etter annonseringer har mange tatt til sosiale medier for å hylle alpinisten - blant dem Aksel Lund Svindal.

– Jeg var der under noen av dine største øyeblikk og jeg er stolt av å si at jeg var din konkurrent. For meg er du den største alpinisten gjennom tidene, og jeg er sikker på at alle som har konkurrert mot deg er 100% enige med meg. Gratulerer, sees i pensjonisttilværelsen, skriver han i et innlegg på Instagram. Han la selv opp etter årets sesong.

Slik annonserte Hirscher at han gir seg:

Han har i en årrekke vært en av Henrik Kristoffersens argeste konkurrenter, da begge er tekniske spesialister. Hirscher tok to OL-gull i fjor da han vant storslalåm og superkombinasjonen.

VG har vært i kontakt med Lars Kristoffersen, Henriks far og manager. Det norske alpintesset var allerede i seng klokken ti på ni onsdag kveld, siden han skal opp klokken 04.00 torsdag for å forberede seg til trening, for anledning på breen på Saas-Fee i Sveits. Team Kristoffersen ønsket derfor ikke å kommentere på rivalens avgjørelse ennå.

ARGE KONKURRENTER: Marcel Hirscher har vært Henrik Kristoffersens største konkurrent de siste årene. Her fra VM i Åre tidligere i år. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Østerrikeren kan nå se tilbake på en fantastisk karriere: Han tok syv VM-gull i karrieren. Det siste kom i slalåm i Åre tidligere i år. Han vant også verdenscupen sammenlagt hele åtte ganger på rad. Den siste i vinter. Han ender på 67 verdenscupseirer.

– Jeg er stolt over det jeg har fått til. Jeg er nok en av veldig få mennesker der virkeligheten endte opp med å overgå drømmene jeg hadde da jeg var ung, sier Hirscher om alle merittene.

Samtidig er han glad for at han ga seg nå.

– Jeg har alltid visst at jeg skulle gi meg mens jeg fortsatt vinner løp. Jeg ville ikke gi meg mens jeg var nummer to eller tre. Faktisk vurderte jeg allerede å gi meg da jeg vant VM-gull i 2013, for da tenkte jeg «det blir ikke bedre enn dette».

Hirscher hadde et rykte på seg for å være ekstremt seriøs og opptatt av detaljer.

– Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne festet mer. Men da hadde jeg ikke blitt en så god alpinist som jeg endte opp med å bli, heller, forteller den nå pensjonerte alpinisten og ler.

Da den østerrikske avisen Kronen Zeitung først omtalte saken forrige uke, takket sportssjefen i avisen Hirscher på denne måten:

– På onsdag kommer en epoke til en slutt, en epoke som er like fenomenal og unik som den er spennende og utrolig. Takk, Marcel - for alle de uforglemmelige øyeblikkene, skrev sportssjef Peter Frauenender.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Marchel Hirscher har tatt 68 verdenscupseire. Det riktige er 67. Endringen ble gjort klokken 20.49 4. september 2019.

