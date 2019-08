KAMP OM SPILLPENGENE: I Sverige hevder man å ha stor suksess etter å ha omregulert spillmarkedet. I Norge er enerettsmodellen fortsatt gjeldende. Foto: KAREN BLEIER / AFP

Ap: – Sverige ikke argument for å oppheve spillmonopolet

Arbeiderpartiet og Lotteritilsynet avviser at suksessen med å avvikle spillmonopolet i Sverige er et argument for å gjøre det samme i Norge.

Det fastslår de etter å ha lest VGs sak om hvordan både Svenska Spel, Spelinspektionen og en svensk økonomiprofessor mener det har vært en suksess å slippe til utenlandske spillselskaper i Sverige.

Det skjedde ved nyttår, da Sverige skrotet spillmonopolet. På den andre siden av grensen mener man det er med på å gi de spillavhengige bedre beskyttelse enn før – da man hadde et system som lignet det norske.

– Jeg ser ikke at den svenske situasjonen er et argument for å oppheve det norske monopolet. Sverige har nå 86 selskaper i en lisensordning. De er underlagt mildere krav enn hva Norsk Tipping har i dag, og det er uaktuelt for oss å slippe dem til på andre vilkår enn hva Norsk Tipping må forholde seg til. Mange sier at de ikke er interessert i å operere under like strenge krav som Norsk Tipping, og da er vi like langt, sier Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet.

– Mange vil hevde at disse selskapene har en posisjon i Norge allerede. Stikker man ikke bare hodet i sanden?

– Det er poenget: Du blir ikke kvitt problemet med at store utenlandske spillselskaper som er opptatt av å tjene penger og ikke eier ansvarlighet, markedsfører seg ulovlig mot det norske markedet. Du får ikke løst det ved å innføre en lisensordning. De fleste ønsker ikke å operere under lisens, siden de da må operere under strengere regler og betale penger til veldedighet i Norge. Det er jo dårligere business, sier hun.

Ifølge fersk statistikk fra Spelinspektionen, som tilsvarer Lotteritilsynet i Norge, så foregår 91 prosent av spill i Sverige nå hos selskaper som har lisens. Disse betaler i motsetning til før skatt til svenske myndigheter. Og når en spiller med problemer utestenger seg selv fra ett selskap, skjer det automatisk også hos de 85 andre selskapene som har lisens.

Høyre-politiker Tage Pettersen mener tallene VG presenterte fra Sverige onsdag er interessante og sammenlignbare her i Norge.

Pettersen er også ishockeypresident. Og selv om han stiller seg solidarisk med regjeringens politikk om å forsvare monopolet i dag, er han åpen for en lisensordning i fremtiden.

– De spilleavhengige er mitt viktigste argument. Norsk idrett og frivillighet vil alltid finansieres på en måte, så det er ikke det viktigste her. I dag har vi ikke noe system for å hjelpe dem som sliter når de spiller hos utenlandske selskaper. Norsk Tipping er en av verdens beste på det området, men problemet er at de bare er verdens beste på å nå dem som spiller på deres egne spill, sier Pettersen til VG.

Høyre-politikeren har tatt til orde for at idrettspresidenten, samt representanter for Norsk Tipping og det politiske miljøet bør dra på en studietur til Sverige.

Han merket seg hvordan den svenske økonomiprofessoren David Sundén ber nordmenn om å droppe ideologi og skyttergravskrig i debatten om spillpolitikk.

– Jeg opplever at han har rett i sin beskrivelse. En annen modell i fremtiden, gjennom en lisens, er ofte et tema når vi befinner oss i mindre grupper. Men så fort vi kommer i et større fora, så er det ofte ideologi som styrer. Det er synd, sier den tidligere ordføreren fra Moss.

Mens Spelinspektionen i Sverige mener lisensordningen tar bedre vare på problemspillere, er Lotteritilsynet av en annen oppfatning i Norge.

Avdelingsdirektør Henrik Nordal understreker at situasjonen i Norge er helt ulik den i Sverige, da nabolandet begynte arbeidet med omregulering.

FORSVARER ENERETTSMODELLEN: Anette Trettebergstuen og Arbeiderpartiet.

Det skyldes at norske mediehus i motsetning til svenske respekterer reklameforbudet for spillselskaper. I tillegg, hevder Nordal, så styrer Norsk Tipping sine markedsandeler sett i forhold til utenlandske spillselskaper. Det er ifølge Lotteritilsynet basert på spørreundersøkelser.

– I Sverige tapte Svenska Spel markedsandeler før lovendringen. I Norge er det motsatt. Og vi har en ganske effektiv håndhevning av markedsføringsforbudet, med unntak av pengespillreklame sendt fra utlandet på TV. Men der skjer det viktige ting nå, sier Henrik Nordal til VG.

– Man har likevel 20.000 problemspillere med dagens ordning i Norge?

– Ja, men konsekvensen begrenser man bedre med dagens modell. Effekten av problemene er mindre enn alternativet. Så akkurat den statistikken skal vi ha respekt for, men ikke se oss blinde på, sier han.

Tage Pettersen rister på hodet når det argumenteres med hvordan norske mediehus ikke reklamerer for internasjonale spillselskaper.

– Virkeligheten i 2019 er at man har reklame på Snapchat, mobiltelefonen og alle andre steder der ungdommen er. Så selv om VG og Aftenposten ikke tar inn annonser, så får man det alle andre steder, sier han.

HØYREMANN OG HOCKEYPRESIDENT: Tage Pettersen mener norske politikere og idrettsledere bør reise til Sverige for å dra lærdom.

Han høster ikke støtte hos generalsekretær Pernille Huseby i organisasjonen Actis:

– Det å sammenligne Norge og Sverige på dette området er meningsløst. Svenskene ga opp reguleringen mange år før monopolet ble oppløst, så situasjonen var helt annerledes enn den vi har. I Norge er det stor vilje både blant politikerne og folk flest for å sette hensynet til spillavhengige først og til å hegne om enerettsmodellen. Med de nye innstrammingene i markedsføring og betalingsformidling, vil modellen stå enda sterkere, mener hun.

