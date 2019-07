KLAGET: Anders Mol la ut en «klagemelding» under turneringen i Warszawa. Foto: DAVID HECKER / EPA

Mol refset arrangør: – Viktig at de fikk høre det ikke var godt nok

Hamburg (VG) 22 år gamle Anders Mol er blant de aller yngste i sandvolleyball-sirkuset. Likevel var det han som tok ansvar når spillerne var misfornøyde med arrangøren i siste turnering før VM.

Nå nettopp







– Når vi reiser så mye rundt som vi gjør og driver med sporten vår, ønsker vi at det skal være så profesjonelt som mulig. Jeg syntes ikke det var så profesjonelt i den turneringen, sier Anders Mol når VG møter ham i Hamburg etter en treningsøkt.

Han sikter til siste turnering han og makker Christian Sørum (23) spilte før VM. Spillerne var ikke fornøyde med arrangørene under turneringen i Warszawa, Polen, og Mol la derfor ut en rekke klager på sin Instagram-profil.

Der reagerte han blant annet på at tidspunkt for kamper ble offentliggjort sent og at bussene som kjører spillerne til stadion ikke kom.

– Gjennom hele uka var det mye styr, og veldig mange av spillerne klaget. Da tenkte jeg å ta en for laget ved å legge ut en klagemelding. Det var kanskje ikke så lurt, men jeg tror det var viktig at FIVB (Det internasjonale volleyballforbundet) og arrangøren fikk høre at det ikke var godt nok, forteller Mol.

les også Mol og Sørum smadret Brasil i gruppefinalen - drømmestart på VM

Etter den offentlige klagingen på sosiale medier forteller Mol at han fikk høre «litt av hvert». De fikk ta en prat med det internasjonale forbundet for å forbedre relasjonene, og i fremtiden har spillerne en kontaktperson de kan komme til om det skulle være noe.

– Da slipper det å komme klagemeldinger mot forbundet i fremtiden. Jeg tror det var lurt, sier Mol.

Lær mer om sandvolleyball av Mol og Sørum her:

– Burde kanskje vært noen andre som gjorde det

Mol forteller at han fikk mye støtte flere spillere, og sier han følte han hadde både spillere og trenere i ryggen. Han er likevel usikker på at han, en av de yngste og ferskeste i gamet, skal være mannen som klager også i fremtiden.

– Jeg er jo ganske ung, så jeg vet ikke om jeg skal være den som driver og klager. Fremover tror jeg at jeg skal la noen andre gjøre det akkurat nå, også får vi se når jeg blir litt eldre. Da kan jeg kanskje få lov til å ha litt mer makt, sier han med et smil.

– Burde noen av de eldre ha sagt ifra?

– Det burde kanskje vært noen andre som gjorde det, men det var ingen som gjorde det. Så da måtte jeg bare si ifra. Jeg fikk jo mye god «feedback» fra de andre spillerne som sa det var bra jeg sa ifra, men neste gang skal jeg la de andre store gutta ta den klagestormen, svarer Mol.

Dette svarte det internasjonale forbundet da VG tok kontakt i forbindelse med kritikken:

– Utøvernes velbehag er FIVBs hovedprioritet og vi jobber utrettelig med arrangøren ved hver turnering for å sørge for at utøverne blir godt ivaretatt. Vi vil ta Mr. Mols erfaringer seriøst, og sammen med utøverkommisjonen komme med anbefalinger til neste turnering, sier Anna Manuelian ved kommunikasjonsavdelingen i FIVB.

Mol ble 22 år tirsdag, og fikk bursdagssang av fansen:

Fornøyd med VM

Mol har ikke noe kritikk å rette mot opplegget i VM, som heller får ros.

– Her har det vært helt fantastisk. VM er mye større enn alt annet, og du merker at alt er organisert veldig bra. De tar virkelig godt vare på oss. Vi føler oss veldig godt tatt imot, stadion er helt fantastisk, så vi ser frem til å spille de neste kampene, sier han.

Mol og Sørum har vunnet tre av tre kamper og er gruppevinnere så langt i VM. Torsdag venter 16-delsfinale.

– Det er utrolig moro. Vi spiller vårt første VM, og det er alltid litt større. Det at vi har klart å vinne pulja på den måten vi har, ved å spille bedre og bedre, gir oss en god følelse inn i neste runde, sier Sørum.

– Spillet sitter bedre for hver kamp. Det er litt ekkelt å spiller på centre court, for det blåser litt i sirkler der inne. Så da er det godt å se vi får til spillet, og nå gleder vi oss til å se hvem vi møter i neste kamp, sier Mol.

Dette sa de to etter gruppefinalen mot Brasil:

Publisert: 03.07.19 kl. 21:46