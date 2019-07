SMILER: Fornøyd Magnus Carlsen før Norway Chess Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Sjakkforbundets jurister: Carlsen-klubb bør få stemmerett

Norsk Sjakklubb blir anbefalt i et juridisk notat av sine egne jurister å gi Offerspill Sjakklubb stemmerett ved Kongressen 7. juli. - Det er naturlig at vi følger anbefalingen, sier sjakkpresident Morten Madsen.

I et notat utarbeidet for Norsk Sjakkklubb (NSF) av Kvale advokatfirma om Magnus Carlsens nye sjakklubb Offerspill SK skal få stemmerett på kongressen 7. juli er konklusjonen slik:

«Vår konklusjon er at det antall delegater OS har krav på basert på deres innrapporterte medlemstall pr. 1. juli 2019, har stemmerett på Kongressen. Om det skulle bli reist innsigelser mot deres stemmerett og krav om avstemning om dette på Kongressen, vil OS-delegatene ha stemmerett i en slik avstemning forutsatt at den møteleder som åpner Kongressen ikke har nektet å oppføre dem på delegatlisten. Vår vurdering er at møteleder ikke har hjemmel til å nekte å oppføre OS delegatene på delegatlisten.»

I notatet fra Kvale advokatfirma står det at OS er stiftet med vedtekter i samsvar med NSFs krav.

De peker likevel på to forhold i saken som kan stilles spørsmål ved.

1. Det kan fremstå som om klubben er stiftet med det formål å samle delegater bak ja til Kindredavtalen.

2. Mm OS', eller mer presist Magnus Carlsens, tilbud til nye medlemmer om gratis medlemskap kan ha betydning for stemmeretten. Det har fra en del hold som er kritiske til Kindredavtalen blitt hevdet at OS sin fremgangsmåte i realiteten innebærer å kjøpe stemmer til støtte for sitt standpunkt, og at dette ikke er tillatt.

Disse punktene har de sett nærmere på, men konklusjonen er altså at møteleder ikke har hjemmel til å nekte å oppføre Offerspill-delegatene på delegatlisten.

«Våre konklusjoner er ikke beheftet med særlig tvil» avsluttes også notatet med.

