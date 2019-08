HERJET: Kåre Vedvik var atter en gang feilfri mot Jacksonville Jaguars, og veien mot fast NFL-plass ser kortere og kortere ut. Foto: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NFL-Vedvik imponerte stort etter 344 dager på sidelinjen: – Det har vært et langt år

(Baltimore Ravens - Jacksonville Jaguars 29–0) Kåre Vedvik (25) fortsatte der han slapp i fjor, og hamret inn et field goal fra 55 yards i Baltimore Ravens’ første treningskamp.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det var helt utrolig gøy, sier Vedvik til VG om å være tilbake på banen etter 344 dager på sidelinjen.

For etter fjorårets siste treningskamp gikk det galt for nordmannen. Han ble dopet ned og ranet på gaten i Baltimore, og 25-åringen mistet muligheten til å spille resten av sesongen.

– Det har vært et langt år, så å endelig få kunne komme tilbake på banen og spille denne sporten var enormt, sier Vedvik.

les også En bytur knuste nesten NFL-drømmen til Kåre (25) – nå har han fått én sjanse til

– Wow!

Nå er en ny NFL-sesong på trappene, og i årets første treningskamp mot Jacksonville Jaguars var Stavanger-karen tilbake på kunstgresset i Baltimore – og han imponerte stort.

– Wow! utbrøt den tidligere Baltimore Ravens-treneren Brian Billick fra kommentatorboksen da Vedvik smalt inn et field goal fra 55 yards - bare ni yards bak NFL-rekorden.

M&T Bank stadium eksploderte i et jubelbrøl, og Vedvik ble møtt av «high fives» og glis fra lagkameratene og treneren John Harbaugh på sidelinjen.

– Ingen liker å se det mer enn Ravens, for de vet at Chicago Bears og Green Bay Packers trenger en kicker. Ikke undervurder viktigheten av pre season for Vedvik, for det er speidere fra mange lag her for å se om han er løsningen på problemet deres, sa kommentator Gerry Sandusky på NBC.

FIRE AV FIRE: Vedvik fikk fire muligheter til å treffe mellom stengene mot Jaguars, og han traff på alle fire (55 yards, 45 yards, 29 yards og 26 yards). Foto: Will Newton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Kommer til å sparke i NFL

Det er nemlig lite sannsynlig at Vedvik er i Ravens når NFL-sesongen starter 5. september, da Baltimore allerede har ligaens beste kicker i Justin Tucker. Men ifølge Billick er det svært sannsynlig at han er på et annet lag.

– Han er i ferd med å bli en veldig stabil field goal-kicker, og så kan han punte i tillegg. Han har et fantastisk bein. Det er helt usannsynlig at han ikke er på noe lag i høst, for han kan spare laget en plass i troppen, ettersom han kan gjøre all sparking, sier Billick.

Vedvik endte til slutt opp med fire av fire på field goal-forsøk mot Jaguars, i tillegg til at han leverte et milelangt punt i fjerde quarter.

– Kåre Vedvik kommer til å sparke i NFL, det eneste spørsmålet er hvor. Han har vist at han kan levere varene, legger kommentatormakker Sandusky til.

Men Vedvik lar ikke rosen gå til hodet på ham.

– Jeg nyter det litt nå, men i morgen starter fokuset på neste kamp, sier han.

Neste mulighet til å vise seg frem er mot Green Bay Packers - laget som trenger en ny kicker - 15. august.

Publisert: 09.08.19 kl. 09:34