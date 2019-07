UNG: Vibeke Skofterud gikk bort bare 38 år gammel. Her er hun fotografert i forbindelse med et intervju med VG Helg to måneder før hennes død. Foto: Line Møller

Venner og familie minnes Vibeke Skofterud: – Hun hadde så mye omsorg og kjærlighet

Blikket, omsorgen og motet. Det er blant de mange tingene de som kjente Vibeke Skofterud godt, husker henne for i dag.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

For ett år siden, søndag 29. juli 2018, mistet Vibeke Skofterud livet i en vannscooterulykke. Den tidligere langrennsløperen hadde vært på konsert i Arendal og skulle kjøre tilbake til familiehytta til kjæresten Marit Stenshorne, men hun kom aldri frem.

Ett år senere er det fortsatt mange som tenker mye på den tidligere skiløperen.

– Jeg vil heller tenke på alt det bra i de 38 årene Vibeke levde heller enn å tenke på det kjipe i at hun har vært borte det siste året, sier Skofteruds bror, Tormod, til VG.

De gode minnene er det mange av for broren. Særlig er det sommeren og sjøen som preger hvordan han tenker på søsteren.

– Hun var jo bortimot mer i vann enn på land. Fattern pleide å si at det var rart at hun ikke hadde fått gjeller, forteller Tormod.

OLYMPISK MESTER: Vibeke Skofterud (t.v) vant OL-gull på stafetten i Vancouver i 2010 sammen med Kristin Størmer Steira, Marit Bjørgen og Therese Johaug. Foto: Junge, Heiko / Scanpix

– Kommer til å bli husket i mange år fremover

Også utenfor familien er det mange som har gode minner om Skofterud. Dag Erik Pedersen ble god venn med Skofterud privat etter å ha fulgt både hennes opp- og nedturer i skiløypa flere år som programleder og reporter i NRKs skisendinger, i tillegg til å ha jobbet tett med henne som programleder for Mesternes mester.

– Vibeke hadde så mye omsorg og kjærlighet i seg. Hun var et fantastisk menneske å være rundt, sier Pedersen til VG.

Det samme trekker Steinar Mundal frem. Han var Skofteruds personlige trener i flere år, og har tidligere fortalt hvordan hun var en støtte for ham mens han slet med rusproblemer.

– Når jeg tenker på Vibeke, er det første jeg tenker på de knallblå øynene hennes og blikket hun møtte folk med. Det blikket ga deg alltid følelsen av at hun var interessert i å prate med deg, at hun brydde seg om deg, sier Mundal til VG.

Han tror blikket og væremåten hennes bidro til at så mange personer følte at de hadde et forhold Skofterud, selv om de ikke engang hadde pratet med henne.

– Og det er blant grunnene til at hun kommer til å bli husket i årevis framover, sier Mundal.

HJALP HVERANDRE: Vibeke Skofterud og Steinar Mundal var en støtte for hverandre da de slet med henholdsvis spiseforstyrrelser og alkoholproblemer. Her fra et VG-intervju om nettopp det i 2011. Foto: Line Møller

Rev egen skulder på plass

Men Skofterud kommer til å huskes for mer enn bare sin omsorgsfulle side. NRK-mannen Pedersen beundret også Skofterud for tøffheten hennes.

– Jeg husker en gang da hun falt ned fra en klatrevegg mens vi spilte inn Mesternes mester. Hun har fått skulderen ut av ledd, og ligger der og hyler av smerte. Vi er i ferd med å avbryte innspillingen og løpe inn for å hjelpe henne når hun bare reiser seg opp, river sin egen skulder inn i ledd igjen, før hun går hele klatreløypa uten feil og vinner konkurransen, mimrer Pedersen.

Den tøffheten kom ikke bare til syne i det sportslige, mener Pedersen. Han trekker frem at Skofterud både sto frem som lesbisk og med at hun slett med spiseforstyrrelser i en tid der det ikke var like stor forståelse for dette som i dag.

– Motet det krever er stort. Det har jeg ikke møtt i så mange andre mennesker, sier Pedersen.

TATOVERING: På sin venstre overarm hadde Vibeke Skofterud en tatovering med ordene «The memories live on, You will forever be in my heart, soul and smile». Hennes bror Tormod forteller at denne tatoveringen har en betydning, men at han ikke vil gå inn på den siden den er personlig. Foto: Line Møller

– Tok kampen for seg selv og andre

Også Tormod Skofterud synes dette var en av søsterens viktigste egenskaper.

– Vibeke tok alltid kampen hvis hun mente at noen ble urettferdig behandlet. Både når det gjaldt andre og når det gjaldt henne selv, forteller han.

Han håper at evnen hennes til å «ta en for laget», som han kaller det, har vært en støtte for andre i lignende situasjoner.

– Hvis hun har hjulpet bare én person, så er jo det kjempebra i seg selv. Og er det mange, så er det desto bedre, sier broren.

Også Åge Skinstad, tidligere langrennssjef i Skiforbundet, peker på at Skofteruds åpenhet nok har hjulpet mange når VG snakker med ham.

– Men i tillegg til alle hennes andre kvaliteter skal vi heller ikke glemme at hun var en fantastisk skiløper med både OL- og VM-gull, minner Skinstad om.

I Skofteruds begravelse trakk Skinstad også blant annet frem hennes direkte stil:

Oppfordrer folk til å lære av hennes død

Oppi alle de gode minnene, ønsker Dag Erik Pedersen også at folk tar lærdom av Skofteruds død.

– Vibeke døde i en helt unødvendig ulykke. Det er et faktum. Så skal det stå igjen en læresetning etter henne, så bør det være «ikke gjør som jeg gjorde». Det være seg på vann eller på landeveien, ikke kjør i mørket, ikke kjør for fort, ikke kjør der du ikke kan veien, sier han.

Det stiller også familien til Skofterud seg bak, forteller Pedersen.

– Og jeg er også sikker på at Vibeke selv ville satt pris på at det blir sagt.

Publisert: 29.07.19 kl. 09:35

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post