VM-VINNER: Mariann Sæther er tidligere verdensmester. I juni får hun sjansen til å gjenta bedriften på Voss. Foto: Ekstremsporteko

Ekstremsportveko får VM i bratt elvepadling: – Skal arrangere det beste

Ekstremsportveko skal arrangere VM i bratt elvepadling til sommeren. Ambisjonene er høye. For første gang får Mariann Sæther (39) sjansen til å kjempe om VM-gull på Voss.

Nå nettopp







– Vi skal arrangere det beste elvekajakk-VM til nå, lover daglig leder i «veko», Kjetil Kriken. Sist sesong arrangerte vossingene EM.

Mesterskapet i elvepadlingens utforøvelse ble i mange år arrangert fast i Østerrike, men har de to siste årene gått i Indonesia og USA. Nå står et rimelig vilt elveparti på Vestlandet for tur.

les også Har du hørt om disse norske verdensmesterne?: Møt Norges ukjente verdensmestere

– Elvepadling er en av det mest ekstreme sportene vi har på programmet. Det er sterke krefter i fossen. Mannen mot naturen, beskriver Kriken.

Ekstremsportveko arrangeres 21. til 28. juni neste år. Den har vært arrangert siden 1998, inneholder nesten 30 grener med 1400 utøvere fra 50 nasjoner. Kriken opplyser at VM-øvelsen går inn i det er ordinære budsjettet.

REGJERENDE: Mariann Sæther ble verdensmester denne sesongen og kan forsvare tittelen på hjemmebane. Foto: Krister Sørbø

Ekstremsportveko har en omsetning på omtrent 15 millioner kroner. Oppunder 1000 frivillige er hver sommer med på å skape folkefest i den i sportssammenheng så kjente bygda.

Ifølge Kriken mangler kun litt finansiering for å få i stand en internasjonal TV-avtale.

Det er ikke avgjort i hvilken elv VM-øvelsen skal gå.

les også Omstridd og livsfarleg: Slik sette Tom Erik ny verdsrekord

– Det kommer an på vannstanden, men Myrkdalselva er veldig aktuell, opplyser Kriken.

Norge har i flere år hatt utøvere i verdensklasse i den mest ekstreme kajakkøvelsen. Mariann Sæther (39) fra Otta, nå bosatt på Voss, er rangert som best i verden. Hun ble verdensmester igjen sist sesong og har vunnet Ekstremsportveko en rekke ganger.

– Hun er vår «Marit Bjørgen», mener den daglige lederen om Sæther som også hevder seg godt i OL-grenen slalåm.

Voss har ytterligere en utøver i verdensklasse. Dag Sandvik kan også komme til å kjempe om medaljer på hjemmebane. Oddbjørn Flaa er høyest rangert av de norske herrene med 8. plass på verdensrankingen.

TØFF NORTHUG: Petter Northug på vei ned den mulige VM-løypen i Myrkdalselva på Voss sist sommer. Bak i kajakken sitter Dag Sandvik. Foto: Ekstremsportveko

Publisert: 23.10.19 kl. 22:24







Mer om