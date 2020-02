Arkivbilde av Kobe Bryant sammen med kona Vanessa og datteren Gianna. Både mannen og datteren mistet livet i helikopterstyrten i slutten av januar. Bildet er hentet fra svømmehallen i London-OL 2012. Foto: Mark J. Terrill / AP

Kobe Bryants enke saksøker eieren av helikopteret

Samtidig som det mandag kveld er en stor minnemarkering for avdøde Kobe Bryant, blir det kjent at enken Vanessa Bryant går til sak mot eieren av helikopteret.

Oppdatert nå nettopp

Los Angeles Times og flere andre medier melder dette.

Vanessa Bryant har offisielt saksøkt helikopterselskapet som sto for flyvningen av helikopteret som styrtet - og der blant annet hennes mann Kobe Bryant og den 13 år gamle datteren Gianna Bryant var med og mistet livet.

Påstanden er at helikopterselskapet og piloten deres, Ara Zobayan, som fløy Sikorsky S-76B-maskinen, ikke utviste god nok dømmekraften på ulykkesdagen.

Piloten var blant de ni som omkom i ulykken, som skjedde i sterk tåke den 26. januar. New York Times skrev i slutten av januar at helikopteret fløy til tross for at de ikke tillatelse. Det saksøkte selskapet heter Island Express Helicopters. Enken mener at de har vist «uaktsom adferd».

Det blir i søksmålet pekt på åtte punkter der piloten skal ha vært uaktsom, inkludert at han ikke vurderte været godt nok.

Helikopteret skal ha falt med en fart på 609 meter i minuttet (2000 fot), som en hel del, før det krasjet i fjellsiden. Det viser en rapport fra NTSB, organet som gransker luftfartsulykker i USA, skrev CNN.

Søksmålet kommer fram samtidig som det er en stor minnemarkering i arenaen der Kobe Bryant spilte mesteparten av sin karriere, Staples Centre i Los Angeles. Det er ikke tilfeldig at markeringen er lagt til den 24. februar i 20. Bryant spilte store deler av karrieren med nummer 24 på drakten, og datteren hadde nummer 2. Og han spilte 20 sesonger i Los Angeles Lakers.

Vanessa Bryant er selv til stede ved minnemarkeringen og holdt en sterk tale, der hun blant annet takket for støtten fra hele verden i den vanskelige tiden etter ulykken.

– Hun var pappas jente, men jeg vet hun elsket mamma, sa Vanessa om datteren.

– Jeg kunne ikke se på ham som en celebritet eller en basketballspiller. Han var min flotte mann og gode far for våre barn. Vi var sammen siden jeg var 17 år og hans første kjærlighet. Jeg vet ikke hvordan jeg fortjente en mann som ham.

Kobe Bryant var en av de mest kjente spillerne i verdens mest prestisjefylte basketballserie, NBA.

Publisert: 24.02.20 kl. 19:46 Oppdatert: 24.02.20 kl. 20:02

