SKANDALER: Antonio Brown har vært mye i media de siste ukene, og stor sett med negativt fortegn. Foto: Lynne Sladky / AP

Stjernesagaen som ryster USA: – Han er helt ute av kontroll

Han har de siste ukene nesten fryst av seg føttene, gått til krig for favoritthjelmen, flydd på sjefen og blitt kuttet av to lag. Nå står NFL-stjernen Antonio Brown (31) uten jobb etter alvorlige voldtektsanklager.

«I’m free! Freedom! Free like an eagle!» ropte en flaksende Antonio Brown mens han løp rundt i hagen i en Youtube-video for et par uker siden.

En litt merkelig reaksjon på at han nettopp hadde mistet jobben i Oakland Raiders, og samtidig flere titalls millioner dollar, kan man jo si. Men Brown hadde tydeligvis en plan, for samme dag signerte han for de regjerende Super Bowl-mesterne New England Patriots, laget han hadde slitt med å slå gjennom hele karrieren som Pittsburgh Steelers-spiller.

Det så rosenrødt ut for Brown og Patriots i tre dager. Så kom avsløringene som nå gjør at 31-åringen igjen står uten jobb, og denne gangen er det tvilsomt om han får noen ny sjanse.

TOUCHDOWN: Antonio Brown jublet sammen med stjernequarterbacken Tom Brady etter å ha scoret sin første, og siste, touchdown for Patriots. Foto: Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Saksøkt for voldtekt

For allerede før Brown rakk å spille en eneste kamp for New England sprakk nyheten om at han er saksøkt for seksuell trakassering og voldtekt av flere kvinner, blant annet av hans tidligere personlige trener Britney Taylor.

– Mr. Brown benekter for at noen av detaljene søksmålet i stemmer, uttalte Browns advokat Darren Heitner i en pressemelding.

Patriots lot han spille i 43–0-seieren mot Miami Dolphins, der receiveren hadde fire mottak for 54 yards og en touchdown.

Men da Brown skal ha sendt truende SMSer til en av de andre kvinnene som anklager ham for seksuell trakassering i en gruppechat, ifølge Sports Illustrated-journalist Robert Klemko, og meldingene fant veien til media. Da var det slutt.

«New England Patriots har frigitt Antonio Brown. Vi setter pris på arbeidet som er gjort av flere mennesker her de siste 11 dagene, men vi føler det er best å bevege oss i en annen retning på dette tidspunktet», skrev Patriots i en pressemelding.

– Løs kanon

– NFL-karrieren hans er i beste fall satt på vent, men det er også mulig at ingen vil gi ham en ny sjanse. Karrieren kan være over, sa journalist Adam Schefter på ESPN etter nyheten ble kjent.

ESPNs sportsreporter Isreal Gutierrez ble sjokkert da han fikk se tekstmeldingene fra Antonio Brown.

– Han er en løs kanon, og han er helt ute av kontroll. Da Patriots ikke vil ha ham på laget, hvem vil ta sjansen da? Det føles «crazy» å si det, men vi kan ha sett det siste av Brown i NFL, sier Gutierrez.

SPARKET PUNTER: Antonio Brown har alltid vært i medienes søkelys. I 2014 måtte han betale rundt 80.000 kroner i bot for å ha sparket motstanderens punter Spencer Lanning. Foto: Jason Bridge / X02835

– Jeg vil aldri spille i NFL igjen

Brown lå an til å tjene 15 millioner dollar hos Patriots denne sesongen, men vil nå stå igjen uten ett øre. Søndag ettermiddag gikk han ut på Twitter og adresserte situasjonen.

– Jeg vil aldri spille i NFL igjen, skriver han, og begrunner det slik:

– Disse eierne kan kansellere kontrakter, og gjøre som de vil. Vi får se om NFLPA (spillerorganisasjonen) vil holde dem ansvarlig. Det er trist at lag kan ta vekk garantier, skriver han.

Toppen av isberget

Dette skjer bare noen få uker etter mediesirkuset som fulgte han i Oakland. Brown ble tradet fra Pittsburgh Steelers, der han hadde spilt hele karrieren, til Oakland Raiders i vinter.

Gjennom treningsleiren i sommer har han vært i mediene flere ganger. Først holdt han på å ødelegge føttene sine ved å sitte i et kulderom uten riktig fottøy. Så nektet han å spille i NFL om han ikke fikk bruke favoritthjelmen sin, og fulgte det opp med å være fraværende fra trening omtrent gjennom hele august.

Da han fikk bøter for å ikke møte opp valgte han å dele bøtene på Instagram, og dagen etter skal han ha konfrontert Oakland-sjef Mike Mayock på treningsfeltet, og visstnok ha forsøkt å slå til 61-åringen.

Det kom ikke som noen overraskelse at han ble kuttet dagen etter.

Beskyldningene om seksuell trakassering og voldtekt er med andre ord toppen av et skandaleisberg, men likevel vurderer fremdeles NFL-lag å signere den talentfulle spilleren, ifølge Browns agent Drew Rosenhaus.

Det som i hvert fall er sikkert er at Brown ikke spiller for noe lag denne NFL-runden. Han kan tidligst spille neste uke, hvis han skulle bli signert og slipper suspensjon fra ligaen. Det er lite trolig.

«CLOWN»: Antonio Brown er ikke spesielt godt likt i Oakland etter oppførselen sin der. Foto: Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: 24.09.19 kl. 15:31







