Landslagstrener Iversen - glad når Johaug blir slått

KVITFJELL (VG) Landslagstrener Ole Morten Iversen tror Therese Johaug (31) blir slått mer enn én gang kommende sesong.

Johaug vant alle distanserenn bortsett fra ett forrige sesong. På sesongens nest siste skirenn var Stina Nilsson 0,2 sekunder foran Johaug i mål etter 10 kilometer klassisk i Canada.

Iversen tror ikke det er negativt for langrennsdronningen om hun taper litt mer.

– Jeg tror Therese kunne tenke seg å bli slått. Det ville være en spore til innsats for henne å bli enda bedre også, sier Iversen til VG.

– Så du ble glad da Johaug ble slått?

– Ja, egentlig på en måte. Selv om det bare var noen meter, så viser det seg at det er flere som kan, svarer Iversen.

– Tror du Johaug blir like overlegen kommende vinter?

– Jeg sa i fjor at jeg ikke trodde hun kom til å vinne alle distanserennene, og jeg fikk jo rett selv om det var på håret. Det samme sier jeg nå. Jeg tror konkurransen blir tøffere for henne nå enn sist. Ikke fordi hun er dårligere, svarer Iversen.

Trenger konkurranse

Det betyr selvsagt ikke at landslagstreneren gleder seg over Johaugs enorme prestasjoner, men har er glad svenskene blir stadig sterkere, som Frida Karlsson (20). Den svenske sensasjonen som kom til Seefeld med en 7. plass som bestenotering i verdenscupen - men dro hjem med gull, sølv og bronse.

– Norsk og internasjonal langrenn har godt av at det blir litt mer konkurranse i toppen enn det har vært i noen år, sier Iversen.

Johaug fortalte under jubeldagene i Seefeld-VM hvor mørkt det var mens hun var utestengt for doping og mistet to mesterskap:

Det er bare to måneder til sesongstart på Beitostølen. Siste helgen i november er det verdenscupåpning i Finland. Nå er damelandslaget samlet til sin årlige treningsleir i Kvitfjell. Det trenes hardt.

Johaug sto over Tour de Ski forrige sesong på grunn av forberedelser til VM. I år er hun klar. Hun tror det kan bli tøft å vinne alle distanserenn minus ett.

– Det er mye på grunn av tourene. I Tour de Ski er det for eksempel en jaktstart, så starter man ett og et halvt minutt bak, så er jo begrensningene der for å vinne det skirennet, sier Johaug til VG.

Kjøre på

Hun har et avslappet forhold til forventningene om at hun skal vinne alt.

– Folk tror jeg bare skal kjøre på. Men jeg vet selv at det ikke er så enkelt, sier Johaug.

FOKUS: Rulleskiene var på da langrennsdamene trente onsdag morgen. Therese Johaug (foran). Ingvild Flugstad Østberg (t.v.) og Heidi Weng begynner å bli en særdeles rutinert trio. Foto: Geir Olsen/NTB SCANPIX

En som virkelig ble gal av Johaug forrige sesong var Charlotte Kalla, som flere ganger forlot langrennsstadion i tårer.

– Det handler kanskje ikke så mye om meg, men at hun ikke fikk til det hun skulle ønske, sier Johaug.

31-åringen fra Dalsbygda ser fryktinngytende ut. Som alltid. Fokusert og avslappet. Hun savner ikke at det er mesterskap denne sesongen.

– Det var så innmari intensivt i fjor. Det var mye press på meg i fjor, som jeg selv hadde, men det var hele settingen, derfor er det godt å gå inn i denne sesongen at ting er litt normalt. Så kan man glede seg mer til de årene det blir mesterskap senere, sier Johaug.

