TETTPAKKET: Folk har samlet seg for å feire det første ligagullet til Liverpool på 30 år. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Store folkemengder i Liverpool – borgermesteren vurderer portforbud

Flere steder i Liverpool har det samlet seg store folkemengder. Feiringen etter ligagullet som ble vunnet torsdag kveld omtales som «ute av kontroll».

Lokalavisen Liverpool Echo melder fredag kveld at borgermester Joe Anderson vurderer å innføre et portforbud. Torsdag kveld tok mange til gatene da Liverpool ble engelske seriemestere for første gang på 30 år. Feiringen er på ingen måte over, og Anderson er bekymret for hva dette kan bety for coronasmitten i byen.

– Folk drikker og skaper problemer, og vi ønsker bare at alle skal være sikre. Store folkesamlinger som dette er ikke noe byen trenger ettersom coronaviruset fremdeles er en reell risiko her, sier han til Liverpool Echo.

– Jeg har snakket med politimesteren i Merseyside-politiet, og han er også bekymret for situasjonen. Vi ber folk om å dra hjem, og han (politimesteren) har forsikret meg om at silver command (en form for opprørspoliti) er klare til å rykke ut og vi følger situasjonen.

– I morgen vil vi igjen se på hva vi kan gjøre, for å forsikre oss om at folk er trygge og at dette ikke skjer videre. Kanskje kan et portforbud bli satt i stand, ettersom politstyrkene allerede har blitt forsterket i byen for å håndtere anti-sosial oppførsel.

Anderson uttrykte bekymring allerede i forkant av at ligagullet ble sikret, i lys av coronasituasjonen i området. Han uttalte til og med at sesongen burde stoppes, av frykt for folkeansamlingene ved et Liverpool-gull.

– Selv om det er bak lukkede dører, vil det være mange tusen folk som vil dukker opp utenfor Anfield. Det er ikke mange som vil respektert det vi hadde sagt, og holdt seg borte fra banen. Mange ville kommet for å feire, så jeg synes ikke det bør starte opp igjen, sa Anderson til BBC i april.

FEIRING: Mange har samlet seg, som her utenfor Liverbird-byggningen i Liverpool sentrum. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Liverpool FC har selv lagt ut en Twitter-melding fredag hvor de ber fansen om å feire trygt og respektere byens offentlige helse.

Rob Carden i Merseyside-politiet sier til BBC at de fleste av feiringene har vært godartet, men at mange har valgt å samle seg, og legger til at man i disse dager kun bør feire med egen husholdning og din sosiale krets.

– Som vi alle vet, har Merseyside blitt uforholdsmessig påvirket av Covid-19, og vi må alle gjøre det vi kan for å forhindre ytterligere tilfeller og dødsfall.

Ifølge BBC har 544 personer i Liverpool mistet livet som følge av coronaviruset per 12. juni.

