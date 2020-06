TOPPKAMP: Lionel Messi testet frisparkfoten flere ganger i 1. omgang mot Sevilla fredag kveld. Foto: MARCELO DEL POZO

Messi og Barcelona spilte uavgjort: Real Madrid fikk en gavepakke i gullkampen

(Sevilla–Barcelona 0–0) Fredag kveld spilte Lionel Messi hele kampen for Barcelona for 23. gang på rad. Han hviler seg ikke i gullduellen med Real Madrid.

Oppdatert nå nettopp

Barcelona hadde ingen god kveld mot tabelltreer Sevilla. Det var få sjanser, og Sevilla kunne avgjort på overtid. Men med poengdeling så er Real Madrid bare tre poeng bak Barcelona med én kamp mindre spilt, foran søndagens møte mellom Real Madrid og Martin Ødegaards Real Sociedad.

Barcelona har åtte kamper igjen denne sesongen, og med bare ett poeng fredag kveld, så drar det seg virkelig til i gullkampen nå. Og ender de med like mange poeng, så vinner Real Madrid ligaen på grunn av innbyrdes oppgjør (Real Madrid har seier og uavgjort mot Barcelona).

les også Messi og Barcelona herjet i comebacket - tilskuer stormet banen

En ting er klart, Messi står på banen. Det ble nye 90 minutter, pluss seks tilleggsmiutter, fredag.

24. september var forrige gang Lionel Messi ikke spilte hele kampen. Siden 6. oktober i fjor har Messi vært på banen hvert eneste sekund i serien.

TV 2-ekspert og tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen mener det ikke er noe problem for en spiller som Messi å spille i 90 minutter i hver kamp. Og nå er det litt av et kjør som er i gang for fotballagene med flere kamper i uken etter coronapausen.

DUELL: Lionel Messi i duell mot Sevillas Munir El Haddadi fredag kveld. Foto: MARCELO DEL POZO / X06654

– Han er ikke kjent for å løpe mest. Han tar seg ikke ut rent fysisk i hver kamp, det er flere som blir mye mer sliten enn Messi. Hans utfordring er å unngå smeller og å holde seg skadefri, for det er mange som er ute etter å takle ham, og det er en belastning, sier Gulbrandsen til VG.

les også Federer topper prestisjeliste: Tjener mer enn Cristiano Ronaldo og Lionel Messi

Messi har scoret 629 mål for Barcelona. På de 23 siste kampene hvor han ikke har gått glipp av et minutt, har han scoret 21 mål. Gulbrandsen tror noe av grunnen til at han ikke vil hvile er ønsket om flere nettkjenninger.

– Hva er viktig for en spiller som ham? Han må ha en «drive» for å være på sitt nivå over tid. Hva skal målet være når man har vunnet det meste? For hans del kan det være flere mål. Jeg skjønner at det trigger ham å bli toppscorer igjen, sier Gulbrandsen.

Hun tror også duellen mot Cristiano Ronaldo om å score flest mål og å vinne priser trigger ham. Og da må han spille mye. I desember hentet han sin sjette gullball, Liverpools Virgil van Dijk ble nummer to, Ronaldo tre.

– Det er sånne ytre faktorer som bidrar, Messi og Ronaldo pusher hverandre, sier Gulbrandsen.

Publisert: 20.06.20 kl. 00:04 Oppdatert: 20.06.20 kl. 00:19

Fra andre aviser