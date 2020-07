TREDJEPLASS: Viktor Hovland endte på tredjeplass i Workday Charity Open. Foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland endte på tredjeplass - tjente fire millioner

Viktor Hovland (22) hadde en variabel avslutningsdag, men nordmannen ble nummer tre i Workday Charity Open og sikret seg over fire millioner kroner i premiepenger.

Turneringen pågår fortsatt. Collin Morikawa og Justin Thomas skal ut i et omspill for seieren.

Det ble ikke søndagen Viktor Hovland hadde håpet på i Workday Charity Open. Hovland var nummer to før runden startet, men slet med å få flyt i spillet på de siste ni hullene av runden.

Han kjempet seg godt gjennom runden og endte opp med en runde ett slag under par. Det var nok til at han tok tredjeplassen i turneringen alene, noe som var verdt 427 800 amerikanske dollar, tilsvarende 4,03 millioner norske kroner.

– Det er bare helt nydelig, og viser oss igjen hvor god du er. Du blir nummer tre i en turnering hvor det et bra startfelt. Det er stor idrett det, sa Eurosport-kommentator Per Haugsrud etter at Hovland hadde sikret tredjeplassen.

– Ja, det er helt fantastisk, fulgte sidekommentator Henrik Bjørnstad opp med.

Tredjeplassen er Hovlands nest beste resultat på PGA-touren, og han tar nå steget opp på 21. plass i FedEx-cupen.

Hovland startet runden på strålende vis, og ledet etter fire hull turneringen alene takket være to raske birdier. Hovland fulgte opp med en ny birdie på hullet etter, men slo ballen i vannet på hull seks og gjorde dagens første bogey.

22-åringen slet med å utnytte birdiesjansene, og seiershåpet forsvant på sett og vis da han slo i vannet for andre gang på runden på hull 14 - hullet han hadde imponert så stort på tidligere i uka.

Dermed ble det en bogey, og samtidig hadde Justin Thomas virkelig fått opp dampen. Den tidligere verdenseneren hadde gått de tre første rundene uten bogey, men startet søndagens runde med bogey på hull to og tre. Med fem birdier på syv hull ledet han med ett slag ned på Collin Morikawa og fire slag til Hovland før de siste fire hullene.

Med en eagle på hull 15 så det ut til at Thomas hadde avgjort turneringen, men han ble presset av Morikawa på slutten og var avhengig av å senke en parputt på snaut fire meter på det siste hullet. Det klarte han ikke, og Thomas og Morikawa skal nå møtes i et omspill om seieren.

I VANNET: Hovland reagerer etter å ha sett ballen gå i vannet på hull 14. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland og Kristoffer Ventura kvalifiserte seg til PGA-touren som de to første nordmennene etter Henrik Bjørnstad i fjor høst. Hovland hadde da imponert stort som amatør og collegespiller. Nordmannen vant U.S. Amateur i 2018, og fikk dermed muligheten til å spille både The Masters og U.S. Open året etter.

I The Masters endte han på delt 32. plass og ble beste amatør. Han ble etter det også rangert som verdens beste amatør, en posisjon han holdt frem til etter U.S. Open. Der ble han igjen beste amatør med en delt 12. plass, og han slo rekorden til legendariske Jack Nicklaus som den amatøren som hadde brukt færrest slag i U.S. Open noensinne.

Hovland var også den første siden Matt Kuchar i 1998 som ble beste amatør i både The Masters og U.S. Open.

BESTE AMATØR: Hovland med beviset på at han var den beste amatøren i U.S. Open i fjor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nordmannen valgte å gå over til profflivet etter U.S. Open, og var nære ved å spille seg til medlemskap på PGA-touren i løpet av de fem turneringene han fikk spille takket være sponsorinvitasjoner. Best var fjerdeplassen i Wyndham Championship, men han måtte altså kvalifisere seg via Korn Ferry Tour Finals. Det klarte han uten store problemer, og Hovland markerte seg i fjor høst med å sette en ny rekord på PGA-touren med 19 strake runder på 60-tallet.

I februar ble han historisk da han som første nordmann vant en turnering på PGA-touren. Det gjorde han i Puerto Rico Open, som riktignok var en turnering med noe b-preg og uten de beste spillerne. Kvaliteten på startfeltet var langt bedre i denne ukas turnering, med ti av spillerne rangert topp 20 i verden på plass.

FØRSTE SEIER: Hovland tok Norges første seier på PGA-touren da han vant Puerto Rico Open i februar. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Neste uke er det en ny turnering på Muirfield Village-banen i Ohio. Banen ble designet av golflegenden Jack Nicklaus, og siden 1976 har man årlig arrangert prestisjetunge The Memorial Tournament på banen. Der skal også Tiger Woods spille sin første turnering på PGA-touren etter coronapausen.

Publisert: 12.07.20 kl. 20:00

