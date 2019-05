PRESIDENTKANDIDATER: Sven Mollekleiv, Berit Kjøll og Tom Tvedt under en debatt. Foto: Bjørn S. Delebekk

VG-opptelling: Mollekleiv i klar ledelse på Kjøll før NIF-valget

Valgkomiteens kandidat Sven Mollekleiv (64) ser ut til å ha et solid forsprang på Berit Kjøll (63) foran helgens valg på idrettspresident.

Nå nettopp







Den sittende presidenten, Tom Tvedt (51), ser ikke ut til å ha noen muligheter til å utfordre disse to.

Riktignok vil de færreste av delegatene på Lillehammer stille med bundet mandat, men likevel vil nok både representantene for de ulike idrettskretsene og de ulike særforbundene stemme temmelig likt.

En opptelling som VG har gjort, tyder på at et valgskred til fordel for Mollekleiv. Men Kjøll-siden jobber febrilsk for å hente inn stemmer frem mot helgens valg.

les også Håndballpresidenten reagerer på Mollekleiv-opprop

På idrettstinget har både idrettskretsene og særforbundene stemmerett, 75 stemmer på hver av dem. De store idrettskretsene og store særforbundene (som fotball, ski, bedrift, friidrett og håndball) har flere stemmer enn de mindre.

I tillegg har også hele idrettsstyret stemmerett, inkludert IOC-representanten Kristin Kloster Aasen og tre utøverrepresentanter. I alt er det 166 stemmeberettigede, om alle kommer. I alt 54 særforbund har stemmerett.

les også Vil endevende idrettsstyret: Valgkomiteens brutale grep

Selv om mange melder tilbake til VG at de ikke har endelig bestemt seg for hvem de skal stemme for, er det signaler fra både viktige idrettskretser og store særforbund som peker i retning av at de kommer til å stemme på Sven Mollekleiv.

Her er noen av forbundene og kretsene som etter det VG forstår er positive til å bruke sine stemmer på å støtte Mollekleiv (antall stemmer de har tilgjengelig er satt i parentes):

* Norges Fotballforbund (4 stemmer).

* Norges Skiforbund (3 stemmer).

* Norges Friidrettsforbund (3 stemmer).

* Norges Skiskytterforbund (1 stemme).

* Norges Golfforbund (1 stemme).

* Norges Bandyforbund (2 stemmer).

* Norges Vektløfterforbund (1 stemme).

* Troms (4 stemmer).

* Møre og Romsdal (4 stemmer).

* Oslo (5 stemmer).

* Finnmark (3 stemmer).

* Nordland (4 stemmer).

* Trøndelag (7 stemmer).

* Sogn og Fjordane (3 stemmer).

* Agder (7 stemmer).

* Kanskje også Hordaland (5 stemmer) og Rogaland (5 stemmer), avhengig av flere faktorer.

les også Berit Kjøll utfordrer til presidentkamp: – Tror jeg kan vinne

Berit Kjøll har etter det VG forstår i øyeblikket følgende støttespillere allerede klare:

* Norges Håndballforbund (3 stemmer).

* Norges Rytterforbund (2 stemmer).

* Norges Basketballforbund (1 stemme).

* Norges Orienteringsforbund (2 stemmer).

* Telemark Idrettskrets (3 stemmer).

* IOC-representant Kristin Kloster Aasen.

* Kanskje får hun støtte også fra idrettskretsene i Hedmark (4 stemmer) og Oppland (4 stemmer), selv om disse ikke har bestemt seg ennå.

les også Tvedt i tenkeboksen: Her er det klasseforskjell

Norges Danseforbund hadde opprinnelig bestemt seg for Mollekleiv, men er nå mer usikre etter at de ble kjent med at Berit Kjøll også stiller.

– Jeg avventer tilbakemeldinger fra styret mitt, sier president Anders Gogstad.

– Etter en helhetlig vurdering har et samlet styre i @basketnorge landet på å støtte Berit Kjølls kandidatur som idrettspresident, skriver basketballpresident Jan Hendrik Parmann på Twitter.

IOC-Aasen støtter Kjøll

IOC-representant Kristin Kloster Aasen forklarer for VG slik sin støtte til Berit Kjøll:

– Hun satt i styret i Norges Rytterforbund i nesten fire år da jeg var president. Hun var et svært dyktig styremedlem, som bidro positivt i strategiarbeidet for forbundet og utmerket seg som en positiv lagspiller.

les også Vil endevende idrettsstyret: Valgkomiteens brutale grep

– Hun har sterk lederbakgrunn fra både nærings- og organisasjonslivet. Idretten blir med rette stadig utfordret i forhold til mangel på kvinnelige ledere. Selv om idretten gjennom systematisk arbeid har komme langt hva gjelder kjønnsbalanse generelt sett er det åpenbart altfor få kvinnelige styreleder- og presidenter, fastslår Kristin Kloster Aasen.

Sven Mollekleiv har i valgkampen gått tydelig ut og kritisert at Norge ikke gjør nok i verdikampen i internasjonal idrett.

Norges Orienteringsforbund har landet på Kjøll:

– Dersom det ikke skjer noe helt spesielt, så er Berit Kjøll vår foretrukne kandidat, sier president Astrid Waaler Kaas.

les også Idrettsleder før NIFs presidentvalg: Mollekleiv er feil person

– Kompetent kvinne

– Hvorfor?

– Kjøll har god ledelseserfaring. Det å lede et idrettsstyre er ingen barnehage, og det å ha erfaring fra en stor frivillig organisasjon er nyttig. Og så er hun veldig tydelig på eget bidrag. Hun vil gjerne måles på tre ting: Ledelse, samfunnsbidrag og rammebetingelser. Vi opplever henne som en gjennomfører, og ikke bare en som prater.

– I norsk idrett prater vi også mye om hvor viktig det er med kvinnelige ledere. Nå er vervet som idrettspresident ledig, og vi har en meget kompetent kvinne tilgjengelig. Da bør handling følge ord, sier Astrid Waaler Kaas.

les også Derfor stemte Tom Tvedt nei da styret sa ja

Lederen i Hedmark Idrettskrets, Tor Inge Martinsen, er blant dem som ikke har bestemt seg:

– Vi støtter ikke «oppropet» fra Møre og Romsdal og Oslo om å støtte valgkomiteens innstilling. Vi ønsker en åpen og demokratisk debatt rundt valgene på tinget.

Martinsen forteller at deres fire delegater står fritt til å stemme hva de vil på tinget. Det samme gjør en rekke andre ledere i idrettskretsene.

– Vi stemmer ut fra egen mening, sier May Bente Eriksen, leder i Finnmark idrettskrets.

Ikke bundet mandat

– Jeg har oppfattet at de fleste kretser reiser uten bundet mandat. Hvorvidt dette også gjelder for de kretsene som har gjort styrevedtak, kjenner jeg ikke til. Det er naturlig å tenke at de er lojale til vedtaket, sier Nordis Vik Olausson i Akershus idrettskrets.

les også Presidentstriden i NIF: Ikke kupp valget!

Det særforbundet som – i tillegg til fotball – har flest stemmer, Norges Bedriftsidrettsforbund, har ennå ikke tatt noen avgjørelse om hvem de skal støtte, opplyser visepresident Sverre Flatebø til VG.

I et annet mektig forbund, svømming, skal det ferske styret ta sin avgjørelse onsdag, opplyser president Cato Brattbakk.

Torgeir Røinås Pedersen i Norges Gymnastikk- og Turnforbund forteller at han hadde en lengre prat med Berit Kjøll mandag for å få hennes synspunkter på en del – for dem – viktige saker. Men de har heller ikke bestemt seg.

Dette er valgkomiteens innstilling til nytt idrettsstyre:

President: Sven Mollekleiv (64).

Visepresidenter: Elisabeth Faret (51) og Johann Olav Koss (51).

Styremedlemmer (for fire år): Sebastian Henriksen (22), Sonde Sande Gullord (29), Zaineb Al Samara (31) og Vibecke Sørensen (51).

Styremedlemmer (for to år): Astrid Strandbu (50), Erik Unaas (60), Ole Jørstad (56) og Sara Stokken Rott (22).

Publisert: 21.05.19 kl. 18:03