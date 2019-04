Hovland etter sterk Masters-åpning: - Er det noe galt med meg?

AUGUSTA NATIONAL, GEORGIA (VG) Historiske Viktor Hovland åpnet Masters med en sterk runde på par, men underveis lurte han på hvor nervene ble av.

– Spenningsnivået var overraskende lavt. Jeg følte det nesten slik at «er det noe galt med meg?», siden jeg var så rolig utpå der, sier 21-åringen og ler lenge.

PÅ BIRDIEJAKT: Viktor Hovland takker publikum etter en strålende birdie på hull 16. Foto: Chris Carlson / TT NYHETSBYRÅN

Han er akkurat som vanlig; helt avslappet med begge hendene i lomma.

Den norske amatøren står i mediesonen ved siden av superstjernene og snakker om en åpningsrunde som gir ham en fantastisk posisjon før fredag.

Hovland er godt innenfor den såkalte cutgrensen – altså dem som får spille i helgen også. Han er bare tre slag bak lederne.

– Ja, jeg er fornøyd, men det er også litt bob-bob. Jeg hadde to treputter og en del andre putter som var senkbare som jeg ikke fikk i. Samtidig kom jeg meg litt billig unna et par andre steder. Det er en grei score, men den kunne ha blitt mye bedre, sier Hovland.

Langs fairwayene på Augusta, gikk Tore Waagø, daglig leder i Hovlands norske hjemmeklubb, Miklagard.

– Dette er helt fantastisk. En norsk idrettsprestasjon av de sjeldne. Dette er Masters! sier en euforisk Waagø, som mener Hovland har en sjelden mental styrke.

– Han har et hode som er enormt bra for golf. Han virker ikke redd for noe. Han er i Masters som amatør. Se på de slagene han slår. Helt utrolig, sier han.

HER GÅR DET GALT: Viktor Hovland spilte strålende golf i sin turneringsdebut på Augusta, men her på hull tre brukte han tre slag med putteren etter å ha feilberegnet farten på Augustas greener. Foto: DAVID CANNON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Han var ikke den eneste som var imponert:

– En fantastisk prestasjon. Svingen var helt utrolig bra i dag, sier Hovlands svingtrener Denny Lucas, som ikke har vært på rangen med nordmannen hele denne uken.

Så fornøyd er nemlig Hovland med spillet sitt om dagen.

Han trenger bare å få i flere putter. Hovland ristet på hodet lenge etter treputten på hull 18 – det samme som skjedde på hull 3.

Men han trakk et lettelsens sukk da han slapp unna med en bogey på hull 11 etter å ha dumpet et halvslapt sekserjern i vannet. Da han fikk i putten og dermed reddet bogey (en over par), kickstartet det på en måte runden, og på hull 15, 16 og 17 leverte han fantastiske golfslag som fikk tusenvis av tilskuere til å juble.

VGs USA-korrespondent Robert Simsø.

Det tok helt av på tribunene på den majestetiske golfbanen da Hovland var nær å få en hole-in-one på det publikumsvennlige hull 16. Ballen rullet ved siden av hullet.

– Jeg slapp slaget litt ut til høyre, men jeg visste jo at det er en bakke der. Da ballen gikk i den bakken, tenkte jeg at «dette her kan jo bli ganske bra», sier Hovland.

TRÅKKER TIL: Viktor Hovland med en av sine lange driver – denne gangen på hull to. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

På hull 17 slo han et mirakuløst slag gjennom trærne og inn på greenen, og reddet par. På hull 18 banket han en av sine lange driver for dagen i bunkeren.

Han kom seg på greenen, men treputtet og gikk av banen med en litt vond smak i munnen.

Men smilet var ikke langt unna. Han vet godt at en runde på par er svært sterkt.

– Det er ikke så dårlig, det. Men jeg blir jo aldri fornøyd. Samtidig: Det er en kul start og da jeg jeg litt å bygge videre på, sier Hovland.

SPENT: Viktor Hovland løper ut på fairwayen på hull to etter å ha slått andreslaget sitt mot greenen. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Den eneste norske herregolferen som har klart den såkalte cuten og fått spilt alle fire rundene i en Major, er Marius Thorp i The Open i 2006. Han er også på plass på Masters.

– Dette er kjempebra. Han startet litt trått med putteren på de første ni hullene. Det var bra slagmessig, selv om han var litt langt unna flagget noen ganger. Han jobbet seg inn i runden, sier Thorp, før han ramser opp alle de imponerende slagene Hovland viste på de siste ni hullene.

Han mener Hovland er i god posisjon for å spille i helgen også – slik han selv gjorde i The Open for 13 år siden.

– Nå håper jeg at vi har en som kan knuse det middelmådige resultatet jeg hadde der, sier Thorp med et smil om sin 48. plass.

FORNØYD: Viktor Hovland rusler rundt på greenen på hull 13 på majestetiske Augusta National. Foto: Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Viktor Hovland har spilt åtte runder på PGA-touren denne sesongen. Han har gått under par i tre av dem. Den laveste enkeltscoren oppnådde han i Mayakoba Classic med 67 slag, fem under par.

I sin oppladning på Augusta denne uken har han spilt treningsrunder med superstjernene Dustin Johnson, Brooks Koepka, Rickie Fowler, Sergio García og Bernhard Langer.

Den eneste norske herregolferen som har hatt fast medlemskap på PGA-touren i USA, Henrik Bjørnstad, er overbevist om at Hovlands suksess skyldes at også hentet informasjon om golfteknikker fra egne kilder.

– Han har vært nysgjerrig, samtidig som han hele tiden søker nye veier selv. Man må være i stand til å filtrere all informasjonen man får. Uansett hvilken trener man spør, får man ulike svar. Man må ha tro på seg selv – og være flink til å velge de rette folkene rundt seg, sier Bjørnstad.

– Da jeg så svingbevegelsen til Viktor, tenkte jeg bare: «wow!». Han har alle elementene i en god golfsving, sa den kjente Golf Channel-profilen Brandel Chamblee i et intervju med VG på Augusta denne uken.

