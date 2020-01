HEDERSPRISEN: Pensjonert golfspiller Suzann Pettersen fikk prisen av statsminister Erna Solberg på Hamar. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Tutta stakk av med hedersprisen: Hyllet Kjetil André Aamodt som forbilde

HAMAR (VG) Suzann Pettersen (38) stakk av gårde med den gjeve hedersprisen under Idrettsgallaen på Hamar. Hun gledet seg over å ha flyttet hjem til Norge - som hun elsker.

Det skjer knapt fire måneder etter at hun la opp med stil - etter å ha avgjort den gjeve Solheim Cup for Europa (som slo USA for første gang siden 2013).

– Banebrytende. Den eneste norske idrettutøveren som har nådd verdenstoppen i denne idretten, sa statsminister Erna Solberg.

– Jeg har hatt en fantastisk oppvekst med sunne verdier, sier Pettersen fra scenen på Hamar.

Hun hyllet Kjetil André Aamodt som forbilde. Han inspirerte henne til å sette høye mål og drømme videre.

– Det er deilig å ha flyttet hjem til Norge som jeg elsker. Marka og sjøen. Jeg vil takke mamma og pappa og mannen min. Etter at jeg fikk barn måtte egoet mitt settes til side, sier Pettersen.

Hun avsluttet med å spå et OL i Tokyo til sommeren som hun tror kan ta helt av for Norge.

MED MANNEN: Suzann Pettersen med mannen Christian Ringvold på Hamar. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Jeg trives med å gjøre ingenting annet å være rundt sønnen min, fortalte Tutta da hun kom til Hamar OL-amfi sammen med mannen Christian Ringvold. Sønnen Herman kom til verden i oktober 2018.

– Jeg har flyttet hjem og trives på norsk jord. Nå skal jeg trives med norske årstider igjen.

Suzann Pettersen har vært i verdenstoppen i golf i 15 år og har vunnet flere av de gjeveste golfturneringene i verden - hvorav to ganger i prestisjefylte major-turneringene. Og ikke minst har hun vært Europas helt i flere Solheim Cup-triumfer mot USA.

Dette er de tidligere vinnerne av hedersprisen:

2002: Arne Haukvik.

2003: Nils Arne Eggen.

2004: Rolf Sæterdal.

2005: Knut Bjørnsen og Per Jorsett.

2006: Stein Johnson.

2007: Kjetil André Aamodt.

2008: Grete Waitz.

2009: Per Ravn Omdal.

2010: Thor Ole Rimejorde.

2011: HM Kong Harald V.

2012: Norway Cup.

2013: Hjalmar Andersen og Knut Johannesen.

2014: Ridderrennet på Beitostølen.

2015: Right To Play og MOT.

2016: Hege Riise.

2017: Gerhard Heiberg.

2018: Egil Olsen.

2019: Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen.

