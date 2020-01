SJAKK-DUO: Magnus Carlsen og faren Henrik, som følger verdensmesteren verden rundt. Nå er de i Nederland for den tradisjonelle Wijk aan Zee-turneringen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Sjakk-styret om sponsoravtalen: – Forutsetter at den er lovlig

Norges Sjakkforbund har ingen sterke motforestillinger om avtalen som Magnus Carlsens Offerspill har gjort med bettinggiganten Kindred – men «forutsetter at den er lovlig». Lotteritilsynet følger situasjonen med argusøyne.

De er klare på at Carlsens sjakklubb har inngått samarbeid med et kommersiell partner som Lotteritilsynet mener bevisst bryter norsk lov ved å rette seg mot norske kunder og tilby spill i det norske markedet.

Styret i Norges Sjakkforbund har hatt møte onsdag ettermiddag og skriver i en uttalelse at «andre klubber eller medlemmer blir ikke påvirket av avtalen Offerspill har inngått».

– Styret har ikke sett avtalen, men forutsetter at den er lovlig og vil følge med på hva Lotteritilsynet og norske myndigheter fremover vil mene om avtalens lovlighet når den settes i verk, heter det videre i styrets uttalelse.

Norges Sjakkforbund hadde i fjor sommer tilbud om en gigantavtale med samme Kindred: 50 millioner over fem år. Magnus Carlsen og hans folk agiterte for å si ja, men tapte så det suste på forbundets kongress.

– Norges Sjakkforbund har selv siden kongressen fått økonomiske støtte fra flere hold til økt satsing på talentutvikling. Det er bra. Men fortsatt må forbundet jobbe videre med å styrke egen økonomi, for å ha midler til å kunne arbeide med både bredde og topp på en god nok måte, heter det i uttalelsen fra styret.

Direktør i Lotteritilsynet, Gunn Merete Paulsen, sier hun ikke er kjent med forskjellene, på detaljnivå, i avtalen med Norges Sjakkforbund fra i fjor sommer og den som nå er fremforhandlet med Offerspill.

Men hun er klar på at Magnus Carlsens klubb har inngått samarbeid med et kommersiell partner som de mener bevisst bryter norsk lov ved å rette seg mot norske kunder og tilby spill i det norske markedet.

Lotteritilsynet har hatt møte om saken onsdag, men Paulsen avviser at tilsynet har vært i kontakt med Offerspill i sakens anledning.

– Vil dere foreta dere noe nå med det første?

– Nei, ikke utover at vi vil følge med, slik vi gjør i alle slike saker. Ved å fronte et samarbeid med en aktør som vi i dag mener bevisst bryter norsk lov, så setter de seg selv i en situasjon som potensielt kan medføre fare for brudd på pengespillregelverket. Det er en vanskelig balansegang og vi vil slå ned på ulovlig markedsføring der vi mener det skjer, slik vi alltid gjør. Vår jobb er å sikre ansvarlige pengespill i Norge.

– Offerspill og Kindred sier de er trygge på lovligheten av den ferske avtalen og at det ikke skal promoteres logoer eller merkenavn?

– Promotering kan foregå på mange forskjellige måter, så dette handler om hvordan selve utførelsen er i praksis, og det kan jeg ikke si noe om allerede nå, sier Paulsen.

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan – er skuffet over at Magnus Carlsens sjakklubb har skrevet avtale med bettingselskapet Kindred.

– Dette kom dessverre ikke som noen overraskelse. Det lå i kortene at Carlsen ønsket seg en slik avtale da han gikk ut av Sjakkforbundet, sier Huseby til VG.

Allerede da striden gikk om NSFs mulige Kindred-avtale i sommer, signaliserte Magnus Carlsen at han ville melde seg ut. I november ble det kjent at han faktisk ikke lenger er medlem av Norges Sjakkforbund, men fortsatt spiller for Norge.

– Vi er skuffet over at Norges største sjakkspiller ikke tar mer ansvar og går foran som et godt forbilde. Han kunne lett fått sponsoravtaler med hvem han vil, men velger altså en aktør som ikke har lov til å tilby sine spill i Norge, sier Pernille Huseby i Actis.

Publisert: 08.01.20 kl. 19:02

