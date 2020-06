BYTTER BEITE: Håvard Lorentzen (27) er nær ved å flytte til Heerenveen i Nederland for å trene og gå for profflaget Team Reggeborgh. Her sammen med Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon under VM i Vikingskipet i februar. Foto: Bjørn S. Delebekk

Håvard Lorentzen på vei mot proffkontrakt i Nederland

Håvard Lorentzen (27) bekrefter at han er nær ved å takke ja til toårskontrakten han er tilbudt av det nederlandske profflaget Team Reggeborgh.

Nå nettopp

– Jeg er forelagt en kontrakt for to år. Den er ikke undertegnet. Jeg vil ikke bekrefte noe før det er svart på hvitt. Men det går nok mot et bytte, sier Norges regjerende OL-mester på 500 meter til VG.

På spørsmål om betingelser, svarer han at «de betaler godt, det gjør de». Tilbudet inkluderer sykkel, bil, leilighet og lønn. Han er har ikke fått en tidsfrist når det gjelder å takke ja eller nei, men sier at han ønsker å få det – det ene eller det andre – på plass så fort som mulig.

Håvard Lorentzen sier at han eventuelt vil bli fullverdig medlem av Team Reggeborgh. Det innebærer at han vil flytte til Heerenveen, bo der, trene med laget under Gerard van Velde – men gå verdenscup og internasjonale mesterskap for Norge i den norske forbundstrikoten.

NYE «KOMPISER»? Håvard Lorentzen og Kjeld Nuis kan komme til å bli lagkamerater i Nederland. Her i OL i 2018, der Lorentzen tok sølv og Nuis gull på 1000 meter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lorentzen kom sist fredag hjem fra et fem dager opphold i Heerenveen, der Team Reggeborgh har sin treningsbase. Han sier at det nederlandske laget, med blant andre OL-gullgrossistene Kjeld Nuis og Ireen Wüst, virker veldig profesjonelt, og at han «har lyst til å prøve noe nytt».

les også Skøytepappa Pedersen flytter med familien

– Nederland er skøytenasjon nummer én. Dette ville være som om en utenlandsk langrennsløper skulle få tilbud om å komme til Norge. Det er ikke mange utenlandske løpere som blir spurt om de vil trene med et nederlandsk lag, sier Håvard Lorentzen.

Team Reggeborgh ledes av trener Gerard van Velde (48), OL-gullvinner på 1000 meter for 18 år siden, og manager Henk Schra. Michel Mulder (34), OL-gullvinner på 500 meter i 2014, er assisterende trener, tvillingbroren hans Ronald Mulder fortsatt aktiv.

Ireen Wüst på laget Fem ganger OL-gullvinner Ireen Wüst (34) er en av flere toppløpere på Team Reggeborgh. To ganger juniorverdensmester Michelle de Jong (20) er en annen, sammen med Østerrikes verdensmester og europamester på 500 meter, Vanessa Herzog (24). Ronald Mulder (34), OL-bronsevinner på 500 meter for seks år siden, har undertegnet en ny ett års kontrakt som aktiv, mens broren Michel har lagt opp og blir assisterende trener for Gerard van Velde. Kjeld Nuis, Håvard Lorentzens banemann på 1000 meter under Pyeongchang-OL, ble klar for Team Reggeborgh i begynnelsen av april. Reggeborgh er et privat investeringsselskap som er eid av en nederlandsk milliardær-familie, Wessels. Vis mer

Regjerende OL-mester på 1000 og 1500 meter, Kjeld Nuis (30), ble klar for laget i april etter sin overgang fra Sven Kramers Team Jumbo-Visma. Sprinterne Dai Dai N’tab og Kai Verbij gikk imidlertid motsatt vei, og da trengte Nuis en trenings- og sparringpartner.

Kunne Håvard Lorentzen være interessert? Han fikk først en tekstmelding fra Nuis, deretter en formell forespørsel fra manager Henk Schra.

Før Håvard Lorentzens fem dager lange «praksisperiode» uttalte manager Henk Schra til schaatsen.nl at han trodde nordmannen ville si ja til Team Reggeborgh. Hvor vidt det kom til å bli som fullverdig medlem eller «bare» treningspartner, som østerrikske Vanessa Herzog, visste han ikke «ennå».

les også Lorentzen om skøytekritikken: – Mange har vært i villrede

Lorentzen er forberedt på å miste sine privilegier som toppidrettsutøver hos Olympiatoppen. Han understreker også at overgangen ikke dreier seg om misnøye med Norges Skøyteforbund og hans mangeårige sprinttrener på landslaget, Jeremy Wotherspoon.

– Jeg har en god relasjon med Jeremy (Wotherspoon), og den vil fortsette, sier Håvard Lorentzen.

Hans samboer Hege Bøkko har lagt opp som skøyteløper. Hun vil eventuelt «flytte» til Heerenveen i perioder. Paret er bosatt i Håvard Lorentzens hjemby Bergen.

Publisert: 08.06.20 kl. 16:44

Les også

Fra andre aviser