I VANNSKORPEN: Ragne Wiklund (20) er allsidig, med bakgrunn fra langrenn, turn, fotball og orientering, og landslagssjef Bjarne Rykkjes største kvinnelige håp. Bak kommer Ane By Farstad sammen landslagstrener Jonas Bekken på sykkelslep. Foto: Helge Mikalsen

Landslagssjefen mener jentene må bryte familiebåndene

LILLESTRØM (VG) Norges nederlandske landslagstrener Bjarne Rykkje (41) peker på for tette familiebånd som en av mange årsaker til at norske skøytekvinner er konstant mangelvare i verdenstoppen.

– Familien står tett sammen i Norge. Mange foreldre «henger på» veldig lenge, og jentene tar ofte til seg alt som blir sagt. Hvis jeg sier noe, ja da er det slik. Men de tar også inn det de blir fortalt av familien. Det gjør det vanskelig for klubbtrenerne. De får ikke gjennomført det de ønsker, sier Bjarne Rykkje.

– Jentene må forholde seg til for mange autoritetspersoner. Vi må prøve å bygge opp dem opp til å bli mer selvstendige. De må kunne sette sammen «ting» på egen hånd, tilføyer han.

Til sammenligning mener han de nederlandske skøytetalentene på jentesiden er mer fri fra sine opphav, og at det er én årsak til deres nær enestående suksess på isen.

– Ja, på generelt grunnlag er jeg enig, svarer Edel Therese Høiseth (54) konfrontert med sin landslagstrenerkollegas mening.

Høiseth var i sin tid i verdenstoppen i sprint. Siden har hun som trener i mange år jobbet tett på landslagsløperne, kvinner og menn. Hun tilføyer at «vi her i Norge» bør ta Bjarne Rykkjes ord til etterretning, og at hun forstår hans syn, slik han «som kommer fra Nederland» oppfatter det.

– Foreldre er foreldre, trenere er trenere. Mange foreldre er ivrige. De bør være støttende. Det kan fort bli mange kokker og mye søl, sier Edel Therese Høiseth.

Bjarne Rykkje er født i Bergen i 1978 og flyttet to år gammel til Nederland. Faren er norsk, moren nederlandsk. Bjarne Rykkje har tidligere vært trener for nederlandske profflag. Broren Brigt (45) representerte i sin tid Norge i skøyte-EM. Ved inngangen til hans tredje sesong som landslagssjef for Norges allroundere, møter VG Bjarne Rykkje, landslagstrenerne Edel Therese Høiseth og Jonas Bekken og landslagets allroundløpere under en økt på rulleskøyter langs riksvei 22 utenfor Lillestrøm.

Norges skøyteforbunds sprint- og allroundelite-lag foran sesongen 2020/21 består av 14 løpere. Tre av dem er kvinner, alle 20 år gamle: Ragne Wiklund, Ane By Farstad og Julie Nistad Samsonen. By Farstad forteller at hun er avhengig av mamma-støtte i hundretusenkroner-klassen for å få satsingen til å gå rundt.

HJEMMEHJELP: Ane By Farstad (20) fra Trondheim er tatt inn på landslaget med tanke på fremtiden. Foto: Helge Mikalsen

Sofie Karoline Haugen (25) var eneste norske kvinne som kvalifiserte seg for distanse-VM forrige sesong (sammen med 10 norske menn). I likhet med tidligere landslagsveteran Ida Njåtun (29) står hun utenfor landslaget. De trener under nederlenderen Wouter olde Heuvel, som leder et privatlag med base i Stavanger.

– Vi trenger profiler på jentesiden, som gjør at flere jenter vil begynne på skøyter. Det er det vi mangler, slår Sverre Lunde Pedersen (27) fast.

Han debuterte i OL samtidig som Hege Bøkko (28) i Vancouver for 10 år siden. Bøkko, som er samboer med gullsprinter Håvard Lorentzen (27), la opp etter forrige sesong.

Sverre Lunde Pedersen sier han har «hørt» at det er mange jenter rundt omkring i norske skøyteklubber, men at de «dropper ut» i ungdomsalderen – i likhet med i andre idretter. På spørsmål om hvorfor nasjoner det er naturlig på sammenligne seg med, som Canada, Østerrike og Tsjekkia (pluss selvsagte Nederland, Russland, USA, Sør-Korea og Japan), har kvinnelige skøyteløpere i verdenstoppen, mener OL- og VM-gullvinneren at «noen av de beste» – slik han har sett det i Canada – trener sammen med de nest beste mennene.

SAVNER FLERE JENTER: Sverre Lunde Pedersen skrur til hjulene på skøytene før treningsstart. Bak gjør Allan Dahl Johansson (21) seg også klar. Foto: Helge Mikalsen

Det vil ikke ha noe for å la landslagsjentene trene med landslagsherrene i Norge.

– Forskjellen er for stor. De ville bare slites ut over tid, forklarer Sverre Lunde Pedersen.

– Da jeg var syv år gammel, var vi en liten jentegjeng. Siden har det stort sett bare vært meg og gutter. Jeg vet ikke hvorfor vi ikke klarer å ta vare på hverandre. Men skøyter er vanskelig å mestre, og det er vanskelig å fortsette hvis du ikke vil satse. Jeg liker å gå langrenn i Marka, for kosens skyld. Det lar seg ikke gjøre på samme måte på skøyter, sier Ragne Wiklund.

Hun og Ane By Farstad er oppflasket med skøyter. Anes bror Odin er også på landslaget. Da isforholdene i hjembyen Trondheim sviktet, flyttet hun i fjor til Hamar. Nå planlegger de som resten av landslagsløperne å flytte til Stavanger.

OL-MÅL: Ragne Wiklund viser Ane By Farstad vei under intervalløkten på en sykkelsti utenfor Lillestrøm. I bakgrunnen får Allan Dahl Johansson litt støtte av landslagstrener Edel Therese Høiseth. Foto: Helge Mikalsen

– Vi må flytte dit det er fasiliteter og muligheter for å bli best, sier Ane By Farstad.

Hun savner forskning på «jentenes utvikling» i Norge og sier det kan hende at andre nasjoner har bedre kunnskap på området.

Ragne Wiklund og Ane By Farstad er avhengig av solid økonomisk støtte fra foreldrene for å satse mot målene OL i 2022 og 2026. Anes «hovedsponsor» foreldrene. I fjor bidro mamma med «sikkert godt over hundre tusen», og så kom Odin i tillegg.

Som svar på evinnelige «hvor blir det av kvinnene?», svarer Edel Therese Høiseth: Norge har ingen miljøer for in-line og short-track, banesituasjonen, for små jentemiljøer og utdanningsinstitusjoner med skøyter på timeplanen.

– Canadas Olympic Oval i Calgary (OL 1988) ligger på universitetet. Vanessa Herzog (verdenstopp i sprint fra Østerrike) var verdens beste in-line-løper. Jentene i Norge blir fort gående alene og i 15–16 årsalderen trekkes de mot andre mer interessante ting. Skiskyting og langrenn rekrutterer mange jenter, sikkert på grunn av alle skigymnasene, sier hun.

Til bakgrunnsstøy fra passerende tungtransport påpeker hun at «banesituasjonen ikke har alt å si – men litt»:

– Nå står vi på Fetsund. Før var det skøytebaner og miljøer på (nærliggende) Lillestrøm, Skedsmo, Strømmen og Frogner. Ingen av dem er oppe å gå lenger, sier landslagstrener Edel Therese Høiseth.

Landslagssjef Bjarne Rykkje understreker at det er viktig ikke å kjøre de unge jentene i sjiktet under de fåtallige beste for hardt. Han hevder at kvinnelige løpere andre steder i verden når et høyere nivå med mindre trening.

Rykkje sier at skøyter på flere vis er en utholdenhetsidrett. Det tar lag tid å bli god, og han mener at nederlenderne, som han har analysert i en årrekke, generelt er mer opptatt av utholdenhetsidretter – sykkel, løping, svømming, skøyter – enn det ha har opplevd i Norge.

– Her har vi langrenn. Men vi «får» ingen løpere derfra og inn i skøyter. Det kunne vært en god kombinasjon. Skøyter er også en treningsidrett, sier han.

