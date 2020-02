I STØTET: New Zealands Laurel Hubbard er så sterk at hen kan kvalifisere seg til OL i vektløfting i supertungvektklassen for kvinner. Foto: MIKE NELSON / EPA

Transkjønnede Laurel (42) kan få OL-drømmen oppfylt

Transkjønnede Laurel Hubbard (42) holdt liv i sitt håp om å kvalifisere seg til Tokyo-OL da hen vant kvinnenes supertungvektklasse i verdenscupen i Roma.

Hvis newzealandske Hubbard skulle klare det, vil det være en oppsiktsvekkende prestasjon. For to år siden røk vektløfteren nemlig flere leddbånd i venstre albue under Samveldelekene. Da trodde hen karrieren var over.

Rehabiliteringen gikk imidlertid fortere enn hun hadde trodd, skriver Inside The Games. Laurel Hubbard, som levde som mann i 35 år og konkurrerte på nasjonalt plan som Gavin Hubbard i 30-årsalderen, kom tilbake etter operasjonen og rakk deadline for å delta i første OL-kvalifisering – med en dag.

Den gikk helt galt. Laurel Hubbard feilet i alle tre forsøkene i rykk i Arafura Games i Australia. Etter det har hen imidlertid vunnet fem konkurranser. I VM i fjor tok Hubbard 6. plass. Nå er Laurel Hubbard avhengig av andre vektløfteres resultater, men hen har grunn til å leve i håpet om å få en plass i OL om seks måneder.

Antakelig vil Oseanias mesterskap i Nauru i april avgjøre Laurel Hubbards OL-skjebne.

Den tidligere mannlige vektløfteren fikk opp totalt 270 kilo i verdenscupen i Roma, etter å ha fått tre løft underkjent. Med det var Laurel Hubbard fire kilo «sterkere» enn ukrainske Anastasija Lysenko i supertungvekt (+90 kilo).

Til sammenligning vant verdensrekordholder og OL-gullvinner Lasha Talakhadze fra Georgia herrens supertungvekt med 470 kilo sammenlagt i rykk og støt (215/255).

Laurel Hubbard er barn av Aucklands tidligere ordfører Dick Hubbard. Før endringen av kjønn, satte Gavin Hubbard juniorrekord i +105 kilosklassen i New Zealand. I 2012 ble han valgt til leder for New Zealands olympiske vektløfterforbund, før hen skiftet kjønnsidentitet og ble Laurel Hubbard.

