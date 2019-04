TUNGT: Rosenborg-trener Eirik Horneland og Pål André Helland gikk på nok en smell, da de tapte mot Stabæk på Nadderud søndag. Laget har tatt ett av ni poeng på tre kamper. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Frykter Godset-kampen kan bli spikeren i kista for Horneland

Terje Flateby, sportleder i Haugesund Avis, mener Eirik Horneland og Rosenborg er en dårlig kombinasjon. Han tror Horneland har dårlig tid på seg.

– Det er trist å si det, men om de ikke slår Strømsgodset på mandag, så frykter jeg det er spikeren i kista. Det tror jeg han innser selv og. Han har hele tiden sagt selv, at han ikke får tid. At det ikke er noen god match mellom ham og Rosenborg-kulturen blir bare tydeligere, sier Flateby til VG.

Journalisten mener det ikke er mye medfølelse å hente for treneren i Haugesund.

– Dessverre så har jeg inntrykk at de hardbarkede FHK-supporterne åpenbart godter seg over det som skjer nå. Avgangen var så kontroversiell, at det er ikke annet å vente, sier Flateby til VG og legger til:

– Men blant vanlige folk på gata i Haugesund, så er han en godt likt som person.

Brynhildsens 2–1-scoring mot Rosenborg var av det spektakulære slaget:

Horneland har fått en marerittstart i Rosenborg etter at han forlot Haugesund. Det har kun blitt ett poeng på tre kamper.

Rosenborg møter Strømsgodet i Trondheim mandag kveld, før Molde venter borte siste søndag i april.

Supporterkoordinator i Haugesund, Randi Hettervik Flesjå, er nådeløs i dommen over Horneland.

– Han gjorde en dårlig vurdering da han gikk til Rosenborg, sier Flesjå til VG.

Rosenborg-treneren har ikke besvart VGs henvendelser i saken.

Søndag tapte Rosenborg mot Stabæk.

– Horneland har fått en kjempetung start. Han gjorde en skikkelig tabbe da han gikk til Rosenborg, mener Flesjå.

Supporterkoordinatoren skjønner at Horneland lot seg friste til jobben i Trondheim.

– De har mye større ressurser enn oss. Dette var nok noe han hadde drømt om. Folk sier at Rosenborg er Norges beste klubb, mens Haugesund er en liten klubb, så jeg kan forstå ham.

Horneland må forklare nok et tap etter kampen mot Stabæk:

Hun tror Horneland kan få det tøft med Rosenborg-supporterne.

– Vi sa i forkant at vi ikke tror han passer der oppe, med spillerstil og alt. Haugesund-fotball passer ikke der. Han har en jobb å gjøre, men vi bryr oss lite om Horneland nå, sier Flesjå til VG.

På selveste fotballfestdagen 16. mai møter Rosenborg Haugesund på Lerkendal.

Jostein Grindhaug tok over ansvaret for Haugesund da Horneland forsvant. Laget har fire poeng så langt.

Viking og Bodø-Glimt har begge full pott med ni poeng.

