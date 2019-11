KLAR FOR PANGSTART: Håvard Lorentzen etter 1000-meteren i verdenscupen på Hamar i januar forrige sesong. Fredag starter sesongen i Minsk i Hviterussland. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Gull-Lorentzen: Premiere-trippel vil ikke overraske

Håvard Lorentzen (27) slipper å bryne seg mot verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov (25) i verdenscupåpningen og Norges regjerende OL-mester tror ikke folk flest vil bli «kjempeoverrasket» hvis han vinner den for tredje gang på rad.

– Men det er ikke bare å stille opp. Det er mange som går fort. Det er om å gjøre å unngå feil, sier han til VG foran premieren i hviterussiske Minsk fredag.

Da går han team sprint for Norge, med rekorddeltagelse av 15 lag. Lørdag er det 1000 meter, søndag 500 meter. Han åpnet sesongene 2017/18 og 2018/19 med å vinne favorittdistansen, i fjor etter å ha slått verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov i samløp.

Russeren har gått veldig fort under oppkjøringen til denne sesongen, men har meldt at han vil glimre med sitt fravær de to første verdenscupene i Minsk og polske Tomaszów Mazowiecki neste helg på grunn av en ankelskade.

– Han ville helt klart vært favoritten. Nå er det kanskje Tatsuya Shinhama (23, Japan). Han var en ny «kis» i fjor. Året før var det jeg som dukket opp og gikk jævlig fort, sier Håvard Lorentzen med tanke på at en ny russer har meldt seg på i sprintracet:

Artjom Arefjev er bare 19 år og ble nummer to bak Kulizjnikov med nasjonal juniorrekord 34,70 sekunder i det russiske mesterskapet i Kolomna 31. oktober.

– Går jeg så bra jeg kan, vet jeg at jeg er blant de beste. Det er ingen grunn til at jeg ikke skal gå fort. Det blir spennende, sier Håvard Lorentzen.

– Mener du det, at det blir spennende. Eller sier du det på vegne av de andre. Du har jo tross alt vært med en stund?

– Det mener jeg. Verdenscupåpningen er alltid spennende. Det er det nest mest spennende etter VM. Mange har gått fort under forsesongen, svarer Håvard Lorentzen.

Mikael Flygind Larsen (37) og Even Wetten (37) skal kommentere verdenscupåpningen for den nye skøyte-rettighetshaveren Viasat.

Tidligere landslagsløper Mikael Flygind Larsen mener sprintstarten blir mer åpen med Kulizjnikov på sidelinjen. Han tror imidlertid at Håvard Lorentzen ikke har skremt noen når det gjelder tidene han har oppnådd i oppkjøringen.

– Han har gått litt saktere på 500 meter, men ganske likt på 1000 meter sammenlignet med i fjor. Men han er blitt så pass gammel at han må kjenne litt trøkk for at det skal gå fort, sier skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre.

– Hans forrige sesong kom i skyggen av den voldsomme OL-sesongen. Det ble en litt sånn 4. plass-sesong. Han er en mann for store anledninger. Det bør trigge ham. Det er mange som har gått fort nå, påpeker Mikael Flygind Larsen – også med tanke på mesterskapene sesongen 2019/20.

EM enkeltdistanser i Heerenveens skøytekatedral Thialf i januar, sprint- og allround-VM på hjemmebane i Vikingskipet i månedsskiftet februar til mars – etter distanse-VM på verdens raskeste is i Salt Lake City et par uker tidligere.

Håvard Lorentzen mener som Mikael Flygind Larsen at han bør være i stand til å vise seg frem fra sin beste side alle tre stedene. Distanse-VM og Hamar-VM er viktigst, men et fullsatt Thialf kan fort bidra til å få frem det han er god for.

I den anledning er det verd å nevne at Norges landslagssjef for sprinterne, Jeremy Wotherspoon, har lagt et noe annet opplegg foran denne sesongen sammenlignet med de foregående.

Håvard Lorentzen har ikke gått fullt så mange løp, med den hensikt å unngå en tradisjonell mot jul. Begge påpeker også nødvendigheten av ikke å brenne ham ut med trening – eller finne rett balanse – mellom konkurransehøydepunktene.

