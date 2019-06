OPTIMISTER: Duoen Kristian Malmin (i midten) og Trond Anderssen, her sammen med prinsesse Märtha Louise, har god tro på seier med sin stallhest Hickothepooh, som blir kusket av Vidar Hop. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Vi har solid tro på ham igjen

Her finner du kuskekommentarer på alle V75-hestene som starter på Bjerke lørdag.

Anders Olsbu

Oppdatert nå nettopp







Dagens banker

Hickothepooh (V75-6) har vært kanongod til seier i sine to siste starter. Med samme innsats vinner han trolig igjen.

Dagens luring

Søndre Jerkeld (V75-1) feilet i striden med gode G. Jerken sist og kan være farlig å utelate.

PÅL BUER: – Galopperte i seierskamp med G. Jerken sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

3120 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Søyset Kaiser/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Står fint til, men møter gode hester. Så en premie er bra denne gangen.

2 Sprett Odin/Eirik Høitomt

Heidi Moen: - Skal nok takle distansen. Han var flink sist og er i bra form. Det blir å smyge med, så får vi se hvor langt han rekker mot gode hester.

3 Hvalstad Odin/Dag-Sveinung Dalen

Marthe Wessel/stall Westergaard: - Er vi spente på første gang ut. Han har fått mye ridetrening siden han kom til oss og ser veldig fin ut. Vi har litt ambisjoner, i hvert fall med tanke på en god premie.

4 Draken/Jani Ruotsalainen

Martti-Ala Seppälä: - Er blant de beste i grunnlaget i Finland. Er i flott form og satt fast sist han startet på distansen. Er rask ut, og jeg tror han tar teten om kusken klarer volten. Jeg tror han kan 1.25 på distansen. Bør strekes.

5 Vappuäijä/Antti Ojanperä

Starter ikke.

3140 m

6 Horgen Lynet/Svein Ove Wassberg

Heidi Moen: - Slet med en hovsprekk nest sist, og sist ble det bare feil. Han er nok ikke helt i hundre prosent form, så jeg ligger litt lavt mot gode hester.

7 Røster/Lars Anvar Kolle

Thomas Sverre Karlsen: - Galopperte på startsiden og tapte 40-50 meter da jeg kjørte ham på Haugaland sist. Tok igjen feltet og kjentes sterk ut. Jeg tror distansen er en fordel. Han møter mange bra, men er kanskje ikke helt borte i et feilfritt løp.

8 Remix/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Fikk en treningspause, men var bra sist etter oppholdet. Møter bra hester, men jeg vil ikke avskrive ham helt. Takler distansen.

3160 m

9 Sjø Kongen/Åsbjørn Tengsareid

Anders Lundstrøm Wolden: - Har jeg ventet på dette løpet med. Han skal være bedre nå enn i det siste løpet. Jeg synes han er en garderingshest, som kan vinne et jevnt og godt løp med klaff.

10 G. Jerken/Ole Gaute Gudmestad

Ole Gaute Gudmestad: - Virker alt normalt med. Hadde høy fart i mål fra tet sist. Er sterk, men må kjøre økonomisk i så langt løp. Kjenner ikke finnene, men tror han er en av dem som kan vinne.

11 Søndre Jerkeld/Pål Buer

Pål Buer: - Galopperte i seierskamp med G. Jerken sist, etter en kjempeprestasjon. Det er tøft imot igjen, men han er en av de som kan vinne løpet med klaff.



12 Bilbo B.S./Gunnar Austevoll

Mats Andersson: - Har vært veldig bra lenge. Ledet hele veien under Olympiatrav-dagen på Åby nest sist. Kjentes like fin ut i Bollnäs sist, men galopperte umotivert runden igjen. Går gode løp bakfra. Kan galoppere, men feilfritt kjemper han i toppen.

13 Troll Solen/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Har funnet formen igjen. Han takler distansen og går skoløs som han har gjort i siste to starter. En god trippelsjanse. Aktuell bak G Jerken.

14 Pave Faks/Tom Erik Solberg

John Mogset: - Har et ok løp på papiret. Riktig distanse, så han kjemper om en plass på trippelen.

3180 m

15 Will Prinsen/Vidar Hop

Anders L. Wolden: - Blir det å kjøre innvendig med og håpe at det løser seg. Han liker seg på lange løp og er i god form, så jeg synes ikke han skal glemmes helt.

GEIR VEGARD GUNDERSEN (her med sønnen Magnus Teien Gundersen som kusker Faust Boko): – Tror han kan en tid på 1.12-tallet Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2100 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Lins Tanic/Pål Buer

Pål Buer: - Vant på 1.12-tallet fra dødens med krefter spart sist og er i form. Han er normalt sett ikke rask nok til å svare opp teten, men han kan dukke opp der fremme med klaff.

2 Baxo Epice/Jeppe Juel

Jeppe Juel: - Kommer til Bjerke i toppform. Er rask fra start og har fått et perfekt spor. Er ikke avhengig av tet. Ryggløp med luke til slutt er en like bra oppskrift. Har respekt for konkurrentene, men jeg tror vi kjemper om seieren. Strekes.

3 Faust Boko/Magnus Teien Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Er i strålende form for tiden. Det er knallhardt imot, men hesten er bra og har et fint spor. Jeg tror han kan en tid på 1.12-tallet. Synes han er en av flere i et åpent løp.

4 Super Strong/Vidar Hop

Vidar Hop: - Håper jeg på tet med. Han er rask ut, så det kan gå. Han gikk ikke med helstengt sist, i og med at det var volte. Helstengt igjen nå, og det er en klar fordel for hans del.

5 Amarone Classic/Dag-S. Dalen

Kristian Malmin: - Var syk nest sist. Sist gikk hun fint, selv om det ikke ble premie. Det er ei god hoppe som jeg synes ikke at skal avskrives, selv mot gode hester.

6 Crackajack/Per Oleg Midtfjeld

Ola Martin Foss: - Synes jeg gjorde et sterkt løp sist. Møter riktig motstand, men jeg kunne tenkt meg et spor litt lenger inn. Kan gå en luftig siste 700-800 meter og er en av dem som kan vinne. Amerikanervogn og skoløs for første gang på noen løp.

7 Rainbow Bonanza/Jørn M. Kvikstad

Kristian Skullerud: - Tok vi vekk skylappene på sist, for at han skulle få et ryggløp. Var positiv etter skade og trengte det løpet. Trener som på sitt beste nivå, og det er på med skylapper igjen nå. Han må kjøres fra start. Får han teten, skal han sitte der. Han trives best der foran, men han trenger trolig flere løp. Målet er en god premie.

8 M.S. Triple J./Frode Hamre

Frode Hamre: - Ble det helt feil for sist. Formen er bra, men herfra vinner han ikke. Han plukker en del til slutt, men jeg tviler på topp tre.

9 Goldstile/Tom Erik Solberg

Jens Kristian Brenne: - Trengte løpet sist og bør ha gått frem med det løpet i kroppen. Han virker bra i trening, og sporet er jeg godt fornøyd med.

10 Seven Karats/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Skal få en fin reise første gang ut. Hun har fin kapasitet, men jeg ligger lavt med tanke på sjanse første gang ut.

11 Dream Builder/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Har vært solid, men nå møter han gode hester fra et dårlig spor, så en premie er bra.

12 Anthony Downs/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Gikk et godt løp sist, men han står iskaldt til mot gode hester denne gangen. Så jeg ligger lavt med tanke på sjansene.

LARS ANVAR KOLLE: – Jeg har tro på hesten min igjen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2120 m (volte) – Start kl. 15.44

1 Nygaards Nena/Jan Roar Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød: - Står fint til for en fin reise, men går mest på det jevne. Kan holde til en premie, neppe mer.

2 Victoria R./Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Skal nok kunne under 1.30 på distansen, men det jager veldig gode hester bakfra, så det blir tøft.

3 Frøken Helmine/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Ble sittende stengt for lenge sist. Spurtet som en vind da lukene først kom. Formen er fin, men det er noen bra imot. Kan kanskje snuse på siste trippel i et maksløp.

4 Järvsö Saga/Tor Wollebæk

Tor Wollebæk: - Har skuffet de to gangene hun har vært ute i år. Må vise bedre for å kunne hente seg mer enn en liten premie.

5 Dale Anne/Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Var god til seier sist. Hun er i fremgang, men motstanden er vesentlig tøffere nå. En fin premie er bra.

2140 m

6 Tangen Siri/Vidar Hop

Erik Killingmo: - Har gått to fine løp på rad og har vist fin utvikling. Møter de beste hoppene i årgangen, men er så bra at jeg mener hun bør ende blant de tre første med klaff underveis. Også verdt en gardering.

7 Alfa Betty/Åsbjørn Tengsareid

Erik Solberg: - Fungerte ikke på Forus nest sist. Var mye bedre på Bjerke sist, men måtte innom galoppen. Fungerer veldig fint i trening hjemme og er like god nå som da hun vant fire løp tidlig på året. Kan galoppere, men kan kjempe høyt oppe feilfritt. En typisk outsider.

8 Mykle Linn/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Har jeg aldri kjørt før, men har sett henne i banen flere ganger. Hun satte ny rekord som toer sist og har fin form. Har også fin fart i beina, om hun holder seg unna galoppen. Vel hardt med tanke på seier. Kanskje en trippemulighet med klaff.

9 Skjetnefaxa/Gunnar Austevoll

Johan Kringeland Eriksen: - Er behandlet etter siste start. Trener fint og er satt opp til dette løpet. Har utviklet seg fint og fått mer fart. Rask fra start og skal kjøres med ambisjoner. Ny sulky nå og av med framsko.

10 Tuxi Temi/Svein Olav Ruud

Svein Olav Ruud: - Ble det feil for sist. Hun er i form og kan snuse på siste trippel i et glatt løp.

11 Dag Frøya/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Fungerte ikke som best på Forus sist, etter å ha vært god til seier i Bergen gangen før. Trener fint igjen nå og har kapasitet til å snuse på en trippelplass med flyt.

2160 m

12 Glade Tider/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Har det ikke klaffet maks for i siste to starter. Hun er best med ryggløp i det lengste. Voje Maren har vært veldig god, så hun er først aktuell bak henne.

13 Alonso Jenta/Kai Johansen

Ole Tom Nyborg: - Har fin form og flyr fort uten å galoppere i trening. Men hun blir alt for ivrig med en gang hun kommer ut i løp og er vanskelig å stagge. Jeg ligger lavt til hun roer seg ned.

2180 m

14 Eldoda/Tom Erik Solberg

Anders L. Wolden: - Har nylig kommet inn til meg igjen. Det har blitt feil for henne de to første gangene i år, så det viktigste nå er fint opplegg og en god opplevelse.

15 Voje Maren/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Har vært veldig god i begge seiersløpene i år. Det skal klaffe for å vinne slike løp fra langt tillegg, men jeg har tro på hesten min igjen.

TOM ERIK SOLBERG: – Vi vurderer helstengt hodelag. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

1609 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Party Lane/Roger Malmqvist

Roger Malmqvist: - Har form mye bedre enn raden. Lekte med konkurrentene til seier i årsdebuten. Etter det tar det vært tre løp på Åby, der det meste har blitt feil. Sist likte hun ikke banen. De to gangene før det satt hun bom fast. Hun er rask fra start, så vi fyrer av. Tet hadde vært gull, men vi er uansett sikret en fin reise. Møter tøff motstand, men hun er i stand til å overraske.

2 Unar Bi/Rick Ebbinge

Rick Ebbinge: - Er en bra hest som har en god sjanse til å vinne. Var veldig god i sin siste start. Hun er ganske rask fra start, men jeg har ikke bestemt meg for taktikken.

3 Delicious Dream/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Var veldig bra for meg i seiersløpet nest sist. Går hun som da, så kan hun ende på trippelen denne gangen, selv om det er hardt imot.

4 Luxury Tile/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Er veldig rask og liker seg godt på sprint. Unar Bi er veldig god, men vi har ikke tapt på forhånd.

5 In Håleryd/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Var uheldig, sparket oppi og galopperte seg bort sist. Hun kan sprinte fort, men står langt ute og møter gode hester. Så det må klaffe mye for trippel.

6 Mira Prawo/Dag-Sveinung Dalen

Starter ikke.

7 Royal Baby/Tom Erik Solberg

Tom Erik Solberg: - Er veldig bra. Sporet trekker ned, men hun er med der fremme, om hun kommer ned i en brukbar posisjon. Vi vurderer helstengt hodelag.

8 Kamperhaugs Dina/Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Var svak på Bjerke sist, men har fungert fint i trening etterpå. Så jeg tror formen skal være bra. Men fra dette sporet mot disse hestene, ser det vanskelig ut. Hun duger med maks klaff, men jeg er fornøyd med en premie.

9 Ursula Horse/Åsbjørn Tengsareid

Tor Olaf Halle: - Var syk sist. Glem det løpet. Hun er frisk igjen nå og kan sprinte fort. Sporet er helt greit for hennes del.

10 Amazing Case/Adrian S. Akselsen

Frode Hamre: - Galopperte bort en 1.11-tid sist. Er i bra form, men herfra tviler jeg på at hun er topp tre.

11 Nora Noark/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Gikk et godt løp sist og er i fin form, men ellevtespor mot gode hester blir veldig tøft med tanke på trippel.

12 Velvatter/Frode Hamre

Starter ikke.



FLEMMING JENSEN: – Min beste sjanse denne helgen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (auto)– Start kl. 16.28

1 Tartaurus Face/Adrian Kolgjini

Adrian Kolgjini: - Hang bra med som toer fra rygg leder og kan ventes forbedret med det løpet i kroppen. Han kan åpne fra start. Jeg håper på tet.

2 Attention Bøgedal/A. S. Akselsen

Nicolaj Andersen: - Gikk et bra løp som toer for meg på Charlottenlund sist. Han er ingen startrakett og går sine beste løp i rygg. Klaffer det optimalt kan han avslutte veldig fort. Kjenner ikke konkurrentene, men synes han skal regnes.

3 Belladore/Flemming Jensen

Flemming Jensen: - Har kommet seg for hver start i år. Er ganske bra fra start, så jeg kjører til. Med den beste bak, ser det spennende ut. Hun er min beste sjanse denne helgen.

4 Lady Lara/Vidar Hop

Vidar Hop: - Er i utrolig god form for tiden. Hun er rask fra start, og det kan bli tet. Det er tøffere imot, men i den formen hun er i nå, så er hun ikke uten sjanser.

5 Blue Mustasche/Christian Fiore

Laura Myllymaa: - Holder toppform, er veldig rask fra start og går sine beste løp til tet. Kommer vi foran uten å måtte brenne for mye krutt, tror jeg vi vinner.

6 Bigarrå/Henna Halme

Veijo Heiskanen: - Går jevne, gode løp hele veien. Sporet er litt langt ute, men hun kan ende på trippelen. Jeg tviler på seier.

7 Wham Bam Boo/Jeppe Rask

Jeppe Rask: - Var god til seier på Charlottenlund sist. Sporet spiller ingen rolle. Må kjøres på sikkerhet fra start uansett. Et fint ryggløp i høyt tempo og luke inn mot siste sving, er det som kan gjøre at det blir spennende.

8 Guccio Fortuna/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Avsluttet veldig bra sist. Nå er det opp to klasser og et dårlig startspor. Premie som gjelder.

9 Viveur Bi/Christoffer Eriksson

Brian Jørgensen/stall Bergh: - Holder toppform og er god nok til å vinne et slikt løp. Minuset er bakspor. Han har til gode å gå et skikkelig godt løp bakfra. Fungerer klart best i tet. Regnes derfor som en stor outsider.

10 Eddie Arctous/Eirik Høitomt

Marius Høitomt: - Er i bra form, men herfra vinner man ikke disse løpene. Premie som gjelder.

SIGBJØRN KOLNES: – Viste nest sist at hun duger mot denne gjengen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2100 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Let's Take a Selfie/Lars Anvar Kolle

Sigbjørn Kolnes: - Viste nest sist at hun duger mot denne gjengen. Sporet er fint, og med klaff på veien, så kan hun ende på trippelen.

2 American Cheque/Frode Hamre

Frode Hamre: - Sporet er bra, men motstanden tøff. Jeg er fornøyd med en premie.

3 Hickothepooh/Vidar Hop

Kristian Malmin: - Er alt bra med etter løpet sist. Mulig sko nå, uten at det spiller særlig rolle. Vi har solid tro på ham igjen.

4 Making Love/Christoffer Eriksson

Brian Jørgensen: - Gikk et godkjent løp første gang ut etter pause og kan ventes forbedret. Jeg ser han møter noen veldig bra hester i form, men han har et høyt toppnivå. Jeg blir ikke overrasket om han er på trippelen. Kanskje vel hardt med tanke på seier.

5 Floris Baldwin/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Ble det feil for sist. Glem det løpet. Han er i god form, men jeg har et hakk mer tro på Hickothepooh.

6 Puccy Italia/Henna Halme

Veijo Heiskanen: - Trener fint og skal være i god form. Det er en flink hest som kan være på trippelen, men jeg tviler på seier.

7 Always On Time/Tom Erik Solberg

Kjetil Helgestad: - Gjorde kanskje ett av karrierens beste løp sist. Går kanskje litt ned motstandmessig, men har flere startraske innenfor. Startsiden blir avgjørende. Regnes med trippelsjanse og som en gardering.

8 Dream On Plush/Gunnar Austevoll

Steinar Hammersborg: - Møter veldig gode hester fra et dårlig spor. En liten premie er maks.

9 Apapmand/Jeppe Rask

Jeppe Rask: - Har jeg seiersambisjoner med, selv om det står noen veldig bra i første rekke. Han svepte feltet bakfra på 200 meter til en sikker seier i Odense sist. Det er slike løp han vil ha, og som kan få herfra. Jeg synes han skal strekes.

10 Partizan Face/Adrian Kolgjini

Adrian Kolgjini: - Gjorde et bra løp som treer sist. Er behandlet i etterkant og ser fin ut. Han bruker alltid å gjøre bra løp når han er så pigg som nå. Vi får bare håpe at vi kommer noenlunde bra til underveis fra bakspor.

11 Monfalcone/Tom Horpestad

Starter ikke.

VEIJO HEISKANEN: – Jeg tror på seier med ham. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

3140 m (volte) – Start kl. 17.10

1 Master Joshua/Anders Andersen

Anders Andersen: - Blir formen bedre og bedre på. Volte er en fordel. Han tåler lange løp. Bør være blant de fire.

2 Rio Division/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var god til seier på Klosterskogen nest sist. Var ikke så bra på Bjerke gangen før. Takler den lange distansen, men møter mange bra. Fornøyd med premie.

3 No Soup For You/Tom Erik Solberg

Knud Mønster: - Er en bra hest som står spennende til på strek. Det blir trolig skoløs for første gang i karrieren. Det er solid motstand, men jeg ser ikke helt mørkt på det.

4 Dansken/Lars Anvar Kolle

Per Gottling: - Vant lett sist og har virket veldig fin etterpå. Har høy kapasitet. Kan bli litt pigg og være litt usikker fra start. Takler distansen. Min beste mulighet for dagen.

3160 m

5 C Nu Gilbak/Per Oleg Midtfjeld

Sigbjørn Kolnes: - Står med to strake seirer og har vært veldig god begge gangene. Den lange distansen skal ikke by på problemer. Jeg synes han er en av de som kan vinne løpet.

6 Bjarne B.P./Knud Mønster

Knud Mønster: - Er best med hardt tempo underveis. Han er sterk og går til mål, så han kan ende topp tre med klaff på veien underveis.

7 Ibra Boko/Erlend Rennesvik

Kim Pedersen: - Skal takle distansen. Vi har ventet på dette løpet, og hesten skal være i god form. Det er noen bra i mot, men jeg synes han skal regnes.

8 Sofarsogood/Per Vetle Kals

Per Vetle Kals: - Fikk et løp i kroppen sist og er matchet mot dette. Takler distansen. Bike som vanlig, men skoløs for første gang i regi av nåværende trener.

3180 m

9 Chio Gilbak/Frode Hamre

Sigbjørn Kolnes: - Har vært veldig bra siden han kom til oss. Distansen skal han takle, og jeg tror han er en av de som kan vinne løpet.

10 Guy Pomponne/Eirik Høitomt

Morten Juul: - Er i veldig fin form. Men lang distanse og voltestart for første gang er to usikkerhetsmomenter. Strekes på litt gardering.

11 Royal Winner/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Holder fin form og har fordel av høyt tempo hele veien. Møter hard konkurranse, og det er en fin premie som er målet, mulig trippel som maks.

12 Free Million/Vidar Hop

Vidar Hop: - Møter gode hester og er kun premieaktuell.

13 Zizou/Henna Halme

Veijo Heiskanen: - Gikk et solid løp sist og er i fortsatt god form. Han liker seg på lange løp, i og med at han er veldig sterk. Det er min beste sjanse under dagen. Jeg tror på seier med ham.

14 Boris/Jeppe Juel

Magnus T. Gundersen: - Imponerte meg med måten han vant stayerløpet på Forus for meg sist. Han gikk i dødens siste 1600 m og var likevel først i mål. Møter enklere selskap nå, men står litt vanskeligere til. Jeg tror uansett han kjemper om seieren.

15 Willy Invalley/Gunnar Austevoll

Truls Desserud: - Har jeg ventet på, og nå begynner det å løsne. Jeg tror distansen går bra. Vanlig vogn nå, men kusken er så lett at det skal ikke bety noe. Regner med vi satser på et snilt løp og kjører med det som er igjen siste 500.

