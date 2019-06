NY PRESIDENT: Berit Kjøll (t.v.) etterfølger Tom Tvedt som idrettspresident. Det skjer etter støtte fra Kristin Kloster Aasen (t.h.). Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Kloster Aasen: – IOC sin stemme avgjorde ikke NIF-valget

IOC-medlem og tidligere visepresident i NIF, Kristin Kloster Aasen (58) forsvarer sin egen rolle i kampen for å få Berit Kjøll (63) valgt til ny idrettspresident.

Nå nettopp







Det har stormet i norsk idrett etter at det ble kjent at Norges håndballforbund har brukt over 100.000 kroner på konsulenthjelp i forbindelse med presidentkampen mellom Kjøll og Sven Mollekleiv.

Én av dem som jobbet i kulissene til fordel for Kjøll, var Kristin Kloster Aasen. De to er gode venner fra tiden i styret til Norges rytterforbund.

Frem til idrettstinget for to uker siden, var Kloster Aasen både visepresident i NIF og IOC-medlem. I dag har hun kun en posisjon i IOC. Men det gir også stemmerett i styret til Norges idrettsforbund.

På spørsmål om hun opplever den voldsomme kritikken fra kommentatorer som Esten O. Sæther og Leif Welhaven - henholdsvis Dagbladet og VG - som urettferdig, svarer Kloster Aasen:

– Det er mange ting man kan oppfatte som urettferdig når man bruker sin egen motivasjon som barometer. Man kan ha de edleste hensikter når man vil bidra konstruktivt. Når man da får kritikk for det, så oppfattes selvsagt kanskje det som urettferdig. Men jeg tror man skal være forsiktig med å si at det andre opplever er galt eller urettferdig.

Hun møter VG over en kaffe i resepsjonen på Hotell Bristol i Oslo sentrum.

les også Mener Berit Kjøll tråkker på idrettens verdier

Det har gått to uker siden hennes personlige favoritt, Berit Kjøll, gikk seirende ut av valget på Lillehammer. To stemmer avgjorde. Det betyr at dersom Kloster Aasen hadde stemt annerledes, ville det hele blitt avgjort på loddtrekning.

– Hva sier du dersom jeg påstår at IOC faktisk avgjorde det norske presidentvalget?

– Det var iallfall ikke IOCs stemme som avgjorde valget. Om min stemme betyr noe her, så var det min stemme som del av idrettsstyret, sier Kloster Aasen.

– Da var du altså idrettsstyremedlem, men ti minutter senere kan du ha vært IOC-medlem igjen?

– Jeg mener er at forutsetningene som ligger til grunn for stemmegivning må vurderes. Så lenge jeg har stemmerett i idrettsstyret og på idrettstinget, så vil jeg benytte den. Forhåpentligvis for å få gode beslutninger for norsk og internasjonal idrett.

– Det var jo et forslag på idrettstinget, som handlet om hvorvidt NIF skulle skille lag med den olympiske komiteen. Var du IOC-medlem eller idrettsstyremedlem i en sånn sak?

– Man kan bare ha én stemme. Jeg var lei meg for at forslaget til bandyforbundet ikke ble realitetsbehandlet. Det ble trukket og oversendt idrettsstyret for oppfølging. Det er 25 år siden man slo seg sammen, og det er sunt for en organisasjon for å se om grunnlaget for vurderingen den gangen er det samme i dag. Jeg har et helt åpent sinn i forhold til dette. Men jeg understreker at jeg synes at dagens modell har tjent norsk idrett vel.

– Men du er veldig tydelig på at du er visepresident i én sak, og så kommer det en sak etterpå der du åpenbart må være i en skvis. Hvem var du da? IOC-medlem? Visepresident i NIF?

– Vet du hva, jeg kan ikke svare. For jeg er jo bare meg. Da jeg hadde to roller, så må jeg svare at min stemme alltid vil gå til det jeg mener er det beste for norsk idrett. Alltid. Det er så nærme jeg kan komme et svar. Jeg oppfatter ingen motsetning inni meg på disse spørsmålene, sier 58-åringen.

les også Håndballprofiler forsvarer forbundets PR-kjøp: – Hausset opp

– Men det må jo kunne komme et habilitetsspørsmål her? Hva om det dukket opp en ihuga IOC-motstander som var på vei inn?

– Om ikke IOC tåler en ihuga IOC-motstander inn i et styre i Norge… Da må den personen vurdere om han eller hun ønsker å ha et verv i Norges olympiske komité. Det er en større utfordring for den personen enn det er for meg.

– Kanskje vedkommende vil inn for å påvirke fra innsiden?

– Gjerne for meg. Jeg ser virkelig ikke at det er noe problem. Og om norsk idrett vil noe annet hva gjelder organiseringen opp mot IOC, så vil norsk idrett det. Det samme gjelder et mulig OL i Norge: Jeg vil dette dersom Norge vil. Det plaget meg i den forrige OL-debatten: Jeg likte ikke at vi hele tiden skulle overbevise folk. Det bør vi ikke gjøre, sier Kloster Aasen.

Så du denne? PR-oppvask etter Kjøll-kampanje

Historikk

Bråket rundt Berit Kjøll kommer tre år etter at den såkalte åpenhetsdebatten startet i norsk idrett. Det at NIF brukte millioner på konsulentselskaper, som First House, møtte massiv kritikk.

Kristin Kloster Aasen aksepterer at det som nå skjer, har en rød tråd tilbake til 2016.

– Man må ha respekt for at spørsmålene stilles, gitt historien. Men det hele har blitt fremstilt annerledes enn hvordan jeg opplevde det. Det snakkes om «hemmelige møter». Men jeg spør meg hvem som skulle vært på de møtene der man diskuterte hennes valgkampstrategi? I mitt hode var dette åpent. Da vi hadde problemer i rytterforbundet husker jeg også hvordan Kjøll sa at vi måtte åpne og ta diskusjonene offentlig, sier hun.

Kloster Aasen er - som Gerhard Heiberg før henne - ikke Norges representant i IOC. Hun er IOCs representant i Norge. 58-åringen erkjenner selv at den forskjellen er stor.

Samtidig hevder hun at IOC aldri har lagt noen føringer for hva hun skal stemme på i norske idrettspolitiske spørsmål. Tvert imot.

– Min lojalitet ligger alltid hos norsk idrett, og jeg har til gode å oppleve at det er i strid med de forpliktelsene norsk idrett har overfor det olympiske charteret, understreker hun.

Millionlønn - idretten betaler

Kjølls forgjenger, Tom Tvedt, hevet rundt 1,6 millioner kroner årlig i lønn og godtgjørelser.

Kjøll selv, med bakgrunn fra næringslivet, står bokført med en lønn på 1,23 millioner kroner i skattelistene for 2017.

Hun bor på Nesøya, ifølge Dagens Næringsliv på en tre mål stor tomt med strandlinje. Det har gått ti år siden hun solgte huset på Bygdøy for 35 millioner kroner.

les også DN: Idrettspresidenten redigerte egen Wikipedia-side

– Etter alt bråket: Burde ikke Kjøll bare plukket opp regningen og betalt for konsulentbruken selv, i stedet for å belaste norsk idrett?

– Det kan jeg ikke svare på, Anders, det er mellom henne og håndballforbundet, sier Kloster Aasen.

– Kan bruken av konsulenter i presidentvalget åpne for en ny kultur, der slikt blir vanlig i fremtiden?

Kloster Aasen åpner med å si at NIF har en utfordring på det å kommunisere hvordan administrasjonen både i NIF og enkelte særforbund er en profesjonell virksomhet, og ikke tuftet på frivillighet.

– Vi må kalle en spade for en spade. Driften av NIFs administrasjon er profesjonell. Og det skal den være. Men fordi det er mye offentlige penger i spill, så skal pengebruken være nøktern.

Så du denne? Hockeypresident kritiserer idrettstinget: – Selsom og trist opplevelse

– Det du egentlig sier er at slike valg ikke er «vaffelsteking», og at her er det åpning for å bruke konsulenter?

– I et valg synes jeg at man må være forsiktig med tanke på hvordan man organiserer seg. Men i dette tilfellet var det jo ikke snakk om lobbyister. Slikt må man være ytterst forsiktig med. Den hjelpen Kjøll fikk, handlet om den begrensede kapasiteten hun hadde i de tre siste ukene før valget, slik at hun fikk formidlet et budskap. Det er noe annet enn å påvirke et valg, sier Kloster Aasen.

– Kjøll var flink til å trekke frem en årelang erfaring fra styrer i næringslivet. Trenger idretten å bruke penger på å medietrene henne da?

– Det overlater jeg til andre å vurdere.

– Tror du Berit Kjøll hadde vært idrettspresident i dag dersom folk visste om dette i forkant?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Jeg håper at hun hadde blitt valgt, fordi jeg opplever at hun har kvaliteter som norsk idrett trenger.

les også Brukte 85.000 kroner på Kjøll-hjelp: – Urimelig kritikk

– Opplever du at hun har fått en skjev start?

– Man skulle selvsagt ønske at det var annerledes. Men det får være et kapittel. Dette sier noe om engasjementet i organisasjonen, og det har jeg stor respekt for.

– Kunne noe vært gjort annerledes?

– Helt sikkert.

– Hva da?

– Det kan jeg ikke si. Min rolle var som den var. Kjøll visste jo godt at jeg var visepresident og IOC-medlem, og det var min kunnskap hun søkte. Men jeg har ingen fasit på hva som kunne vært gjort annerledes.

les også Berit Kjøll valgt til ny idrettspresident med to stemmers overvekt

Taus Kjøll

VG forespurte NIF om et personlig intervju - et møte - med Berit Kjøll. Idrettsforbundet ville bare tilby et telefonintervju i etterkant av intervjuet med Kristin Kloster Aasen.

Men Kjøll har deretter ikke besvart VGs telefonhenvendelse. Hun har derimot gitt et intervju til NTB, der hun understreker at hun ikke har noen grunn til å legge seg flat.

– Med dette intervjuet ønsker jeg å sette sluttstrek for denne saken og se framover, sier Kjøll til NTB.

Publisert: 09.06.19 kl. 10:55