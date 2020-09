MED RULLESKI: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) vant sprinten under Toppidrettsveka forrige fredag. Emil Iversen ble nummer tre. Begge er spent på om det blir noen verdenscupsesong med snø under skiene. Foto: Ole Martin Wold

Stor usikkerhet: Iversen frykter motivasjonstrøbbel

TRONDHEIM (VG) Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo møter usikkerheten rundt langrennssesongen på ulike måter.

Verdenscupkalenderen for langrennsløperne blir vedtatt 9. oktober. Iversen og Klæbo trener som normalt. Men begge har i bakhodet at sesongen kan bli helt annerledes enn normalt, for coronasmitten øker i Europa.

– Foreløpig går det helt fint, men det vil nok bli motivasjonstrøbbel om de begynner å avlyse renn, sier Iversen til VG etter Toppidrettsveka tidligere i august.

Han innrømmer at det kan bli litt tungt å tenke på noen av treningsøktene han har lagt ned om det meste av sesongen ryker på grunn av coronaviruset.

– Hvis det ikke blir verdenscupsesong, så kan det være at man angrer litt, men jeg kan ikke tenke sånn på det. Forhåpentligvis så får vi igjen for det neste sesong igjen, sier Iversen med tanke på OL i Beijing i 2022 og fortsetter:

– Problemet er at om sesongen ryker, så blir det fire måneder med ferie – og det vil jo bli stygt. Vi får håpe det blir skirenn.

– Mer spent enn vanlig

Iversen og Klæbo tok to VM-gull sammen i Seefeld i fjor, på lagsprint og stafett. Begge tror at VM i Oberstdorf blir noe av, selv om resten av sesongen skulle forsvinne i coronapandemien.

– Så lenge vi har VM, så skal jeg klare å holde trykket oppe. Jeg lever i troen på at det er gode muligheter for at det blir VM, og da skal jeg klare å trene så mye som må til, sier Iversen.

Trønderne Iversen og Klæbo fikk bank av Oslo-løperne med sko på benene:

Klæbo vant sprinten og ble nummer tre sammenlagt under Toppidrettsveka. Han ble nummer to sammenlagt i verdenscupen forrige sesong, bare slått av russiske Aleksandr Bolsjunov. Normalt er mange av utlendingene med å konkurrere på rulleski i Norge i løpet av sommeren. Bolsjunov har vunnet både Blinkfestivalen og Toppidrettsveka. Nå aner Klæbo ingenting om sin argeste konkurrent.

– Føler du en enorm usikkerhet foran sesongen?

– Ja, det er det ingen tvil om. Jeg går inn i sesongen mer spent enn vanlig. Det blir spennende å se hvordan det er når vi ikke har sett hverandre på så lange tider, sier Klæbo.

Snart vinter

Det internasjonale skiforbundet har allerede bestemt av verdenscuprennene i alpint USA i desember er avlyst.

Klæbo vet ingenting om formen til Bolsjunov.

– Det eneste jeg vet er at han skal gifte seg. Hadde jeg blitt invitert skulle jeg vurdert det, men jeg hadde vel blitt kelner og servert maten, sier Klæbo og ler.

RUSSISK SEIER: Aleksandr Bolsjunov kunne juble for sammenlagtseier i Tour de Ski i januar. Klæbo ble nummer tre og klappet for russeren. Foto: Terje Pedersen

Han har snakket litt med Federico Pellegrino og Lucas Chanavat.

– Jeg prøver å tenke at vi skal gå alt som vanlig kommende sesong. Så får man ta de endringene som kommer. Jeg er uansett motivert. Man må gjøre jobben om man vil være med å kjempe. Jeg ville uansett trent det samme, på grunn av OL som kommer, sier Klæbo.

