TOPPSERIEN: Flere spillere i Toppserien blir hardt rammet av permitteringene som påvirker flere klubber etter coronavirusets utbrudd. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Agent raser mot uttalelse: – Vil ikke utnytte situasjonen

Fotballagent Nils Christiansen reagerer kraftig på uttalelser om at agenter vil utnytte situasjonen rundt permitterte spillere. Han mener agentene må redde flere spillere fra å gå personlig konkurs.

– Alle blir rammet på en eller annen måte og det er tøft for alle. Men for noen er det ekstremt tøft. Da er det etter min mening klubbenes plikt å se over det og sørge for at ingen står på bar bakke og må flytte hjem, sier agent Nils Christiansen til VG.

Han er agent for flere spillere i Toppserien, og sto blant annet bak Maren Mjelde og Maria Thorirsdottirs overganger til Chelsea. Han hevder han uttaler seg på vegne av flere av sine spillere, som ikke tør å gå ut offentlig.

Christiansen reagerer på følgende:

At studenter og spillere fra land utenfor EU, som ikke har krav på dagpenger, blir permittert og går personlig konkurs.

At klubber uttaler at agenter kan utnytte situasjonen ved å finne nye klubber til permitterte spillere.

Han forteller spesifikt om eksempler hos sine spillere og har blant annet lagt frem spilleres regnskap overfor VG, som viser at noen permitterte spillere nå sitter igjen på bar bakke og må flytte hjem.

Christiansen mener klubber gjør feil i å permittere hele spillergrupper, da han mener det går imot NISO, NFF, NTF og Toppfotball Kvinners oppfordring om å «vise særlig hensyn til spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og såfremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse spillerne».

Grunnlag for permitteringer At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og såfremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse spillerne. At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder spillere av betydelig verdi for klubben – i vurderingen av hvilke spillere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte spillerne.» Vis mer

SPILLERAGENT: Nils Christiansen. Foto: CWfootball.no

– Må sørge for at spillerne kan leve

– Disse klubbene som hele tiden går ut mot agenter og mener vi skal utnytte situasjonen ... Vi gjør jo ikke det. Det er ingen norske agenter som ville tenkt tanken på å utnytte en sånn situasjon. Men hvis det kommer en klubb som tilbyr spillerne som ikke har noen inntekt, og som ikke har noe annet valg enn å reise hjem, da må de jo si ja til det, sier han og fortsetter:

– Agentene både på herre - og damesiden må sørge for at sine spillere kan leve. Det er det vi snakker om.

Det er spesielt dette sitatet fra styreleder i Avaldsnes, Hallgeir Broen, som får Christiansen til å reagere:

– Vi håper at agentene til spillerne tenker likt som klubbene, og ikke utnytter en situasjon hvor spillere kan bli fristet til et klubbskifte, sier styrelederen i Avaldsnes.

Uttalelsen kom i forbindelse med en VG-sak om at klubber i Toppserien ikke vil hente permitterte spillere av hverandre i den vanskelige tiden fremover.

Siktet til internasjonale agenter

Avaldsnes var i utgangspunktet blant klubbene som hadde permittert hele spillerstallen. Mandag snudde klubben, og trakk tilbake permitteringen av flere A-lagsspillere som ikke har rett på dagpenger fra NAV.

Styreleder Hallgeir Broen får av VG lagt frem kritikken fra Christiansen i forbindelse med uttalelsen i VG, og forteller at han siktet til internasjonale agenter.

– Jeg tror ikke det er der det ligger problemer, men heller ved internasjonale agenter. Det jeg ser, er at for spillere fra andre deler av verden, er agentene deres eneste tillitsvalgte støttespiller som tilrettelegger og bistår. Da blir det ofte agenten de henvender seg til, når det oppstår vanskelige situasjoner. En lett løsning da, kan kanskje være å tenke at da finner vi et lag i et land som ikke har innført begrensninger på aktiv idrett, sier Broen.

Broen uttalte også til VG at de hadde planer om å håndtere sakene med noen av de permitterte spillerne, før de trakk permitteringene mandag.

– Vi har snakket om og er forberedt på at vi må håndtere en del saker spesielt fremover i sakene hvor spillerne ikke tilfredsstiller kravet om ytelser fra det offentlige, forteller Broen, som understreker at samtlige spillere vil få penger, og at de er forberedt på å trekke permitteringer for spillere, om det skulle vise seg nødvendig, sa han da.

NISO-sjef Joachim Walltin sier til VG at det foreløpig virker som klubbene har fulgt opp organisasjonens ønske om å skåne spillere som ikke tilfredsstiller kravene til dagpenger.

Publisert: 24.03.20 kl. 10:54

