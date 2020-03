Joar Leifseth Ulsom vant i 2018. Her er han i starten på 2019-utgaven av Iditarod. Foto: KERRY TASKER

Bikkjekaldt blodslit for barskinger: Følg Iditarod på VG+

Iditarod. Alaska. 1569 kilometers blodslit for fire- og tobeinte. Åtte dager. Temperaturer ned mot minus 50. Og et par nordmenn som kan vinne.

Nå nettopp

Fra og med lørdag og fram til 17. eller 18. mars kan du følge verdens mest kjente hundeløp på VG+.

– Iditarod er største og lengste og mest prestisjefylte hundeløpet, sier Joar Leifseth Ulsom (33), som vant i 2018 og som er en av favorittene også denne gang.

– Det er det ultimate løpet. Det går gjetord om Iditarod. Det er løpet for barskingene, sier Siri Barfod, president i Norges Hundekjørerforbund.

Følg dramaet i VGs hundekjøring-spesial!

Nina Skramstad, selv med masse erfaring fra hundekjøring og nå kommentator fra Iditarod, er på plass i startbyen Anchorage.

– Det er det aller råeste løpet. Og det som får mest publisitet. Om folk ikke har hørt om noe annet hundeløp, så har de hørt om Iditarod, sier hun - og melder om 20 kalde i Anchorage.

– Hva er spesielt med Iditarod?

– Det er så langt, helt fra Anchorage til Nome. Det går gjennom et ekstremt terreng, veldig øde, og været kan også variere voldsomt. Fra regn til 50 minusgrader. Det er den optimale testen for hundespannet, sier Nina Skramstad.

Thomas Wærner i aksjon i Femundløpet. Nå stiller han til start i Iditarod. Foto: QRILL PAWS

Hun understreker at det heter sledehundløp, og ikke hundesledeløp, som mange sier. Skramstad har ikke selv deltatt i Iditarod (derimot drøssevis av ganger i Finnmarksløpet og Femundløpet), men skrev i sin tid bok om Iditarod sammen med Lars Monsen. Den boken handlet om hvordan Robert Sørlie i 2003 ble den første ikke-amerikaner som gikk til topps.

Norske Joar Leifseth Ulsom fra Mo i Rana vant for to år siden. Han er med også denne gang. En annen nordmann som tilhører favorittsjiktet, er Thomas Wærner fra Synnfjell.

– Han vant både Femundløpet og Finnmarksløpet i fjor, melder Nina Skramstad. Hun forteller om mye snø i Alaska i år. Det vil si topp forhold.

Avviser dyreplageri

Dyrevernorganisasjonen PETA har tidligere gått hardt ut mot Iditarod og ment at det er dyreplageri. Nina Skramstad reagerer sterkt på anklagene:

– Det er bare tull. Dette er folk som ikke vet hva dette dreier seg om. Det er misforstått dyrevern, mener hun.

– De vil at alle dyr skal leve fritt. Dette er ikke ville dyr. Det er hunder. Dette er dyrevernere som bare sitter bak en datamaskin og som ikke vet hva dette dreier seg om, sier Skramstad. Ifølge henne er det 40–50 veterinærer på plass.

– Så hundene blir passet bra på. Det er deltakeren selv som bestemmer hvilke hunder som skal stå av, men de følger selvfølgelig rådene fra veterinærene.

Følg de daglige sendingene fra Iditarod i videoplayeren under:

Joar Leifseth Ulsom forteller at det handler om å gjøre det som fungerer best for sine hunder.

– Det kan gjøres på ulike måter, ut fra hva hundene er vant til. Jeg har fóring hver sjette time, og så får de masse snacks innimellom. Det er viktig at de aldri går på tom mage.

Ulsom forteller at det er flydd ut mat til hundene og ham på forhånd. For Ulsom alene handler det om ett tonn med mat.

Hans egen mat er vakuumpakket. Han putter den i det samme varme vannet som han varmer mat til hundene.

Nina Skramstad forteller at den mest vanlige hunden i løpet er Alaska Husky.

– Det er en blandingsrase, som er avlet for friluftsliv og hundekjøring. Det er de vanligste hundene i langdistanse. Det finnes også Siberian Husky. De vinner ikke, men gjør det ganske bra.

Sponset av Røkke

Det er nærmere 60 påmeldte. De stiller med 14 hunder hver. Minst fem av hundene må komme til mål. Pete Kaiser og Joar Leifseth Ulsom, som ble nummer én og to i fjorårets utgave av Iditarod, hadde den gang begge åtte hunder med til mål.

– Hva skjer med de andre hundene?

– De blir plukket opp og ivaretatt av frivillig. Så blir de hentet av deltakernes hjelpere når de fraktes tilbake til Anchorage.

Hovedsponsor for løpet er Kjell Inge Røkkes selskap Aker Biomarine. Iditarod er nemlig ett av fire løp som inngår i det som heter Qrill Pet Arctic World Series - oppkalt etter Røkkes hundemat laget på krill. De tre andre arrangementene i serien er Femundløpet i Norge, Volga Quest i Russland og John Beargrease i Minnesota, USA.

– Røkke vil dessverre ikke være til stede i Alaska, får VG opplyst i Aker Biomarine.

PS: Hva er Iditarod? Det er en spøkelsesby i Alaska. Den opplevde sin storhetstid da gullrushet herjet tidlig på 1900-tallet.

Publisert: 08.03.20 kl. 08:29

Mer om Hundekjøring Iditarod Alaska Hund

Fra andre aviser