Idrettspresident Berit Kjøll og toppidrettssjef Tore Øvrebø følger IOCs linje i OL-diskusjonen. Foto: VG/NTB

Grenseløs naivitet overfor IOC: Så veikt at det er drøyt!

Kan norsk idrett leve med at ledelsen fremstår ukritisk til at IOC fortsetter OL-planleggingen i en tid der verden snus på hodet av en pandemi?

Naiviteten og tiltroen til «Den internasjonale olympiske komité» (IOC) kjenner åpenbart ingen grenser i toppen av Norges idrettsforbund. Dette har over tid vært et pinlig skue, men under corona-krisen er lojalitetsbåndenes konsekvenser blitt forverret.

Ikke ett kritisk spørsmål frontes om hvorfor IOC kjemper med nebb og klør for å gjennomføre OL i Tokyo, i en tid der verden utenfor idrettsboblen er opptatt av å gjøre alt for å begrense spredningen av viruset.

Ved å krampaktig holde på at utøvere fra alle mulige nasjoner må forberede seg til at OL kan finne sted, sørger IOC potensielt for å påføre både disse og andre en ekstra smitterisiko. Dessuten vil eventuelle leker aldri kunne medføre sportslig fair play etter omstendighetene som råder denne våren.

Hvordan skal de hardest rammede landene kunne forberede seg, ut fra både etiske og sportslige hensyn?

Men både i den valgte og administrative toppen av norsk idrett er det av en eller annen grunn umulig å spore et kritisk ståsted overfor IOC. Under den krisen vi alle nå står midt i, er det simpelthen ikke akseptabelt.

Idrettspresident Berit Kjøll sendte torsdag ut en pressemelding der NIF utdypet ståstedet i saken. Den hadde overskriften «Sikkerhet og helse trumfer alle hensyn». Problemet er at innholdet vanskelig kan anses å underbygge det som loves her. Helse trumfer nemlig IKKE alle hensyn i en tid der IOC setter en hel idrettsverden i en forberedelsesskvis som nå.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø fulgte opp i Dagsnytt 18 med resonnementer som var så naive og IOC-ukritiske at man nesten må klype seg i armen.

Dessverre er troverdigheten nå som blåst bort hva gjelder Berit Kjølls lovnader om at norsk idrett skulle få en tydelig stemme internasjonalt.

Det er i saker som denne en president viser om det er hold i ord, eller om det bare er nettopp ord.

Kjøll har jobbet med å kartlegge og koordinere norsk innsats utaskjærs, men hva hjelper det om hun og resten av systemet fremstår så svake når det virkelig teller?

Her er det også interessant å undres over hvordan Norges idrettsforbund hadde håndtert kombinasjonen av OL-iver og coronatrussel dersom Sven Mollekleiv hadde vunnet millimeterkampen om presidentvervet i fjor.

Alt tyder på at den tidligere Røde Kors-sjefen hadde fremstått med et helt annen mot overfor IOC-systemet.

Et av de store problemene den norske idrettsorganisasjonen har, er fraværet av stemmer som våger å snakke mot strømmen. I en tid der IOC har en forbløffende evne til å få idrettsledere til å gå i takt, uansett hvor umusikalsk det låter for andre, må vi kunne forvente en høyere etisk bevissthet fra norsk side.

Ja, IOC har initiert en «task force». Men hvordan er det mulig å stole så blindt på at en gruppe satt ned av ringenes herrer, med milliardinteresser i å få lekene arrangert, setter folkehelse høyt nok tidlig nok?

Norsk idrett har et IOC-medlem i styret og Øvrebø styrer Olympiatoppen, men det berettiger ikke å være nikkedukker for Thomas Bach & co.

Alt tyder på at OL kommer til å bli avlyst på et eller annet tidspunkt. Men før det skjer har IOC gamblet med hensyn som gjelder liv og helse – uten at norsk idrettsledelse så langt har funnet grunn til å protestere.

Det er både veikt og leit.

Publisert: 19.03.20 kl. 21:15

