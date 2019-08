Thomas Bachs IOC kjemper hardt for autonomien, og opplever utfordringer fra en rekke hold. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE

Kommentar

Kampen om idrettsmakten: Hva kan strutser få bestemme?

Idrettens selvråderett utfordres fra stadig flere kanter. Det er mildt sagt selvforskyldt.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det er noe påfallende over hvilket fellestrekk som dukker opp i sak etter sak rundt den skandaliserte internasjonale idrettsledelsen: Favorittordet på A - autonomi - utfordres igjen og igjen.

Spørsmålet er om idretten er skikket til den utpregede selvråderetten det tviholdes på, ettersom det ene eksempelet på vanstyre og vanskjøtsel avløser det andre.

Det går nemlig en grense for hvor mange ubehagelige saker man kan forsøke å plassere i skuffen.

les også Russland bekrefter: Mistanke om 100 brudd på dopingreglene i år

Nå foreligger det et amerikansk lovforslag som kan rokke ved det grunnleggende olympiske prinsippet om å bestemme over seg selv.

Det åpner for å gi myndighetene hjemmel til å kunne avskilte og overprøve idrettslige organer i konkrete saker.

Forslaget kommer etter en omfattende utredning som følge av en gigantisk overgrepsskandale i turn, en sak som endte med at en idrettslege ble dømt til opptil 175 års fengsel (!) for omfattende overgrep.

les også Rio de Janeiros tidligere guvernør innrømmer å ha kjøpt OL-stemmer

En granskingsrapport konkluderte med at idrettsorganisasjonene ikke hadde evnet å beskytte utøvere, og at maktpersoner hadde prioritert å bevare navn og rykte fremfor å ta grep og ansvar.

Nå er spørsmålet hvor langt myndighetene er villige til å gå, og hvilke ringvirkninger en eventuell lov vil få for innstillingen til andre lands lovgivende myndigheter.

Her til lands har vi - heldigvis - ingen sammenlignbar sak med den som ble rullet opp i amerikansk turn.

les også Svensk lidelse i 40 år: – OL-avstemninger er Sveriges svakeste OL-gren

Men det er en kjensgjerning at flertallet på idrettstinget valgte å stemme ned forslaget fra Oslo idrettskrets om å få på plass en påtalenemnd i idretten.

De enkelte idrettsmiljøenes selvstendighet var blant argumentene for å si nei til en vaktbikkje for utøveres rettssikkerhet.

Her har også våre tillitsvalgte et alvorlig troverdighetsproblem hva gjelder handlekraft.

Inntil videre har vi ikke hørt noe fra den nyvalgte ledelsen om å ta opp hansken, og spørsmålet er hva slags lys idrettsledelsen vil fremstå i om det dukker opp alvorlige saker, der det ikke er tatt tak, også i Norge.

Hvordan ser man i tilfelle fornærmede i øynene?

les også 22 edsvorne menn bestemte at Qatar skulle få VM. Slik har det gått med dem: Suspendert, siktet, fengslet.

Utfordringen av idrettens autonomi favner imidlertid også langt videre enn ovennevnte tematikk.

Norske myndigheters krav til innsyn som forutsetning for tippemidler var avgjørende i åpenhetsdebatten, og på arrangementssiden er en nederlandsk dom som utfordrer skøytemonopolet et potensielt jordskjelv i EU-systemet.

I Henrik Kristoffersen-saken var forbundseneretten kjernen i et søksmål. Akkurat den saken er nå løst, men det grunnleggende maktforholdet mellom forbund og utøvere er et utfordrende tema.

I olympisk sammenheng ser vi at harmonien mellom IOC og italienske myndigheter, som skal samarbeide om OL i Milano-Cortina i 2026, allerede er satt på prøve. Stikkord: Hvem skal bestemme hva?

IOC har nemlig formelt reagert på at handlingsrommet til den italienske olympiske komiteen (CONI) søkes redusert, ved at et myndighetskontroller organ får hendene på rattet for distribusjon av midler.

Frykten i IOC er at autonomien blir borte. I et brev Insidethegames omtaler, understrekes det hvilke sanksjonsmuligheter IOC har.

Dette er for øvrig samme aktør som langt på vei la seg på rygg for Russland, og som vil ha vertsnasjoner til å ta den økonomiske OL-risikoen, mens de selv håver inn stort på lukrative avtaler.

Det er umulig å si noe om hvor egenrådig morgendagens idrett kommer til å være.

Inntil videre foreligger det ikke noe bærekraftig organisatorisk alternativ, men steg for steg avdekkes det at hjemme alene-festen før eller senere må avsluttes.

Publisert: 20.08.19 kl. 18:13

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post