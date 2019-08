Tommy «Taiga» Le er allerede historisk. Hvor langt kan han komme? Foto: Epicenter

Norske Tommy kjemper om over 300 millioner kroner

«Taiga» deltar i Dota 2s svar på Champions League. De neste ukene avgjøres turneringen.

Mathias Hynne/Gamer.no

Torsdag starter The International 9 – verdens største spillturnering målt i pengepremier. Norske Tommy «Taiga» Le fikk mye oppmerksomhet tidligere i sommer da han og Dota 2-laget Alliance kvalifiserte seg til turneringen. Den totale premiepotten nærmer seg svimlende 300 millioner kroner.

Dette er The International Spillturnering i Dota 2 med millioner av seere og nesten 300 millioner kroner i premiepotten. Tommy «Taiga» Le er første nordmann som kvalifiserer seg til denne turneringen. 18 lag kjemper om premiepotten. 16 går videre fra gruppespillet. Sluttspillet er dobbelt utslag. Vis mer

Premiepotten finansieres gjennom kjøp i spillet. Den opprinnelige potten starter på litt i overkant av 14 millioner kroner, før 25 % av alle kjøpte «Battle Pass» legges til i potten. Norske «Taiga» og Alliance er bare ved å delta sikret over 700 000 kroner, men klarer de å unngå de to siste plassene øker premien allerede på neste trinn til 4,3 millioner kroner.

Dette er Dota 2 Dota 2 er videreføringen av Warcraft 3-modden Defense of the Ancients. Spillet er et såkalt «multiplayer online battle arena», på lik linje med League of Legends. To lag med fem spillere hver møtes til kamp hvor det gjelder å ødelegge motstanderlagets hovedbygning. Hver spiller velger mellom 117 forskjellige helter før hver runde. Denne helten må de spille med helt til runden er ferdig. Spillerne har gjerne faste posisjoner på kartet, og kjemper om å vinne territorium, gull for å kjøpe seg oppgraderinger og erfaringspoeng for å gå opp i nivå. Vis mer

Kampoppsettet er foreløpig ikke klart, men de første kampene starter allerede natt til torsdag klokken 03:00. Du kan se kampene på The Internationals offisielle Twitch-kanal.

Tror ikke han kneler under presset

I et intervju med Gamer.no i juli uttalte Le at han ønsket å gjøre Norge stolt.

– Jeg tror fansen min vil være stolte av at det er en nordmann som satser og har kommet så lang. Hvis jeg kan nå så lang, så kan andre også komme så lang, det vil veilede resten av miljøet, og vise at alt er mulig. Jeg vil gjøre Norge stolt og veilede andre i hvordan de kan følge fotsporene mine om de satser på Dota. Det hjelper mye å ha en kar du kan følge med på som er også norsk, for noen kan det være motivasjon nok.

Le håper på å møte Virtus Pro. Foto: Epicenter

Han forklarte også at han ikke trodde at presset kom til å bli for høyt.

– Det er enormt, men jeg tenker ikke så mye på det når jeg er i spillet. Jeg har tidligere slitt litt med press, men lært meg å kontrollere dette med erfaringen jeg har opparbeidet meg. Som danske Johan «n0tail» Sundstein sa: «Jeg tror ikke noen Dota-spillere kneler under press. Spillerne blir sterkere av det. Jeg tror om du våknet en morgen og måtte spille en finale, så hadde du spilt din beste runde med Dota noensinne.»

– Vil helst spille mot Virtus Pro

Nå har Le og hans lagkamerater vært på treningsleir i Shanghai i nesten to uker for å varme opp til kampene, og hovedpersonen forteller litt til Gamer.no om hva de har gjort de siste ukene.

– Vi dro til Shanghai på treningsleir for to uker siden for å bli vant med været og naturen her, slik at vi forbedrer konsentrasjonen vår, og får gode erfaringer i en annen kultur enn andre steder i verden. Vi har trent masse, men tatt oss tid til å nyte Shanghai også, forteller Le.

Videre sier Le at han er overrasket over hvor liten forskjell det er på å spille i Shanghai kontra andre plasser i verden.

– Det var ikke mye forskjell. Kvalitet på treningene, internett-hastigheten og levestandarden er lik, mens mat og kulturen er litt annerledes og trenger litt tilvenning.

«Taiga« tror årets The International vil være mer overraskende enn de siste årenes turneringer. Foto: Epicenter

– Skulle helst sett at norske medier var til stede

Etter suksessen under Epicenter Major sier Le at han har fått opplevd økt interesse fra norske medier. Han har også et ønske.

– Ja, mediene har prøvd å kontakte meg mer etter triumfen i Russland og kvalifiseringen til The International var klar, men kanskje ikke så mye som jeg tenkte. Jeg skulle helst sett at norske medier var til stede når turneringen pågår i Shanghai, for å filme og lage reportasjer, sier Le.

Hovedpersonen sier at laget har et moderat mål for hele turneringen.

– Målet vårt er å bli blant de åtte beste. Drømmemålet er selvfølgelig å vinne hele greia, men vi prøver å være realistiske. For meg personlig så vil jeg gjøre det så bra som mulig, og ikke skuffe folk som har satset på oss og støttet oss, i tillegg til å forandre hvordan folk ser på e-sport, og hvordan de ser på meg.

Nordmannen sier at han håper på et klassisk oppgjør i The International, og sier også hvem han håper på i finalen.

– Jeg tror denne utgaven vil være mer overraskende enn de par siste turneringene. jeg håper på «El Clásico» med Na`Vi mot Alliance i finalen, avslutter Le.

Publisert: 15.08.19 kl. 12:03

