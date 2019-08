FIKK DET TØFT: Viktor Hovland endte to over par på den andre runden av Nationwide Children’s Hospital Championship. Foto: Matt SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB SCANPIX

God avslutning reddet Hovland på en tung dag

Golffenomenet Viktor Hovland (21) var på vei mot en sjelden svak runde, men reddet seg inn med en god avslutning. Likevel mistet han ledelsen i den første turneringen i Korn Ferry-sluttspillet.

Oppdatert nå nettopp

Hovland leverte en strålende førsterunde syv slag under par, og var i delt ledelse etter første dag av Nationwide Children’s Hospital Championship – den første av tre turneringer i Korn Ferry-sluttspillet.

I sluttspillet er det kun én ting som gjelder for nordmannen: Å bli blant de 25 beste sammenlagt, som sikrer plass på PGA-touren neste sesong.

Korn Ferry-sluttspillet 15.–18. august: Nationwide Children’s Hospital Championship, Columbus, Ohio. 22.–25. august: Albertsons Boise Open, Boise, Idaho. 30. august-2. september: Korn Ferry Tour Championship, Newburgh, Indiana. De 25 beste sammenlagt gjennom disse tre turneringene sikrer seg plass på PGA-touren neste sesong. De 75 beste spillerne på Korn Ferry-touren denne sesongen får spille sluttspillet, i tillegg til nummer 126 til 200 på PGA-touren. Vis mer

På forhånd er hans stabilitet vært pekt på som et av hovedargumentene for at han skal klare det. Men sent fredag kveld var det lite som stemte for 21-åringen.

Det startet allerede på de to første hullene. Hovland måtte kjempe for par, men reddet seg inn ved begge anledninger.

Så virket det som at ting skulle snu med en birdie på det tredje hullet, istedenfor blir det fem bogeys før den neste birdien.

Golfuttrykk Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

Men med birdie på to av dagens tre siste hull, kunne han likevel gå av banen med en ganske god følelse. For selv om han mistet ledelsen, er han fortsatt godt plassert på en fjerdeplass – kun tre slag bak Kevin Dougherty som leder.

Opp og ned gikk det også for Kristoffer Ventura (24), etter en god start to slag under par etter fem hull, ble det tre bogeys på rad for nordmannen. Men også han avsluttet godt, og endte til slutt ett slag under par.

Dermed er han totalt to slag under par på en delt 24. plass.

Ventura, som allerede har sikret PGA-kortet for neste sesong, kan han sikre seg bedre status, altså tilgang til flere turneringer, dersom han ender høyt opp i sammendraget i Korn Ferry Tour Finals.

PS! Her kan du følge ledertavlen i turneringen, og her kan du følge stillingen totalt i Korn Ferry Tour Finals.

PS2! Turneringen sendes på Eurosport Norge og Eurosport Player.

Publisert: 17.08.19 kl. 00:57 Oppdatert: 17.08.19 kl. 01:13