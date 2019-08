Birk (19) kan bli historisk i X-games - forbereder seg i VM i «dødsing»

OSLO (VG) 19 år gamle Birk Ruud fra Bærum kan bli den første til å vinne tre X Games-gull på rappen i Big Air. Men først skal han gjennom VM i «dødsing» denne helgen.

– Jeg har alltid vært glad i å pushe grenser, men steg for steg. Så jeg gjør det på en komfortabel og trygg måte, sier Birk Ruud til VG før han klatrer opp til 10-meteren på Frognerbadet, tar en salto og stuper ned i bassenget.

Det gjør 19-åringen for å forberede seg til helgens VM i «dødsing», i Frognerbadet. Der kaster deltagerne seg fra 10-meteren og får poeng etter akrobatikk og vågale stunts før de bryter vannflaten. Etter det skal han en uke til Sveits for å trene, før han reiser tilbake til Oslo for noe langt viktigere: X Games på hjemmebane.

– Det blir helt sinnssykt. Og det blir mye mer nerver der enn her når jeg hopper fra ti meter. Jeg gleder meg utrolig mye, og det kommer til å bli helt «crazy», forteller Ruud.

ET ÅR SIDEN: Birk Ruud smiler etter han tok X Games-gull i Big Air på hjemmebane for et år siden. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Og der kan han altså bli historisk. Aldri før har en freeski-kjører vunnet tre X Games-gull på rad i Big Air. Ruud vant i Oslo for et år siden, og i Aspen i januar.

– Jeg tenker at det er en veldig fin mulighet. Men det er jo kanskje ikke det viktigste. Det som betyr mye er at X Games er i Bærum, min «hometown». Det er jo nesten rett utenfor døra. Så det er helt fantastisk, forteller Ruud i sensommersola på Frogner.

Slik så det ut da han forberedte seg til VM i døds:

Et kjærlighetsforhold

Hvordan blir man så god - så tidlig? Birk Ruud bestemte seg for at han skulle bli best i verden i sin idrett da han bare var åtte år.

Når den nå 19 år gamle akrobaten forteller om forholdet sitt til sporten, beskriver han det som et kjærlighetsforhold fra dag én.

– Med en gang jeg begynte med twintip, ble jeg forelsket. Det var rett og slett kjærlighet ved første blikk. Det var veldig romantisk. Og da jeg ble så betatt av freeski, tenkte jeg at jeg skulle bli verdens beste, forteller Ruud.

– Og den kjærligheten lever ennå?

– Ja, vi er fortsatt sammen. Vi er gift faktisk - se her, svarer Ruud og viser frem en gullfarget ring med mønster plassert på høyre lillefinger.

– Hvor lenge tror du ekteskapet holder?

– I hvert fall ti år til. Også får vi kanskje noe barn som kan holde på lenger, svarer Ruud og ler.

Nøkkelen til suksess

Ruud har oppnådd mye som freeski-kjører i en alder av bare 19 år. I tillegg til de to X Games-gullene har han sølvmedalje i VM. I OL 2022 satser han på en unik trippel. Han mener suksessen blant annet har handlet om to ting: Riktige mål og morsom trening. Utenom ski blir det mye trampoline og alternativ trening. Når det kommer til målsetting, er det viktig for Ruud at målene han setter seg er konkrete nok.

– Det er veldig viktig å skrive ned målene sine. Hvis ikke, er det bare en drøm. Å drømme kan alle gjøre. Så jeg skriver ned alle målene mine helt konkret, og jobber meg sakte, men sikkert, oppover. Jeg hopper ikke med alt for store steg av gangen. Det tror jeg er mye av nøkkelen til suksess, forteller Ruud før han avslutter:

– Du må stole på deg selv, være bestemt og vite hva du har lyst til å oppnå.

Publisert: 17.08.19 kl. 09:58