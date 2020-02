HEVDER HAN INFORMERTE: Gerhard Heiberg (t.h.) skal ha vært nøkkelen til et samarbeid med Kina om idrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Heiberg: NIF-ledelsen visste om Kina-samarbeidet

Gerhard Heiberg (80) reagerer når det hevdes fra en tidligere NIF-topp at den omstridte Kina-avtalen ble tredd ned over hodet på Norges idrettsforbund.

Heiberg hevder tvert imot at han holdt daværende idrettspresident Tom Tvedt og visepresident Oddvar Jensen løpende informert om samtalene han hadde med kinesiske myndighetspersoner tidlig i 2017.

Det sier 80-åringen til VG i etterkant av en rekke saker om «Kina-avtalen», publisert hos TV 2, i forrige uke. Avtalen regulerer hvordan Norge skal gi kinesisk idrett opplæring i grener som hopp, langrenn, kombinert og skiskyting i årene frem mot vinter-OL i Beijing i 2022.

– Jeg rister på hodet når jeg hører at folk føler at jeg hoppet bukk over dem. Jeg satt alene i møte med den kinesiske idrettsministeren, og informerte deretter presidenten i NIF (Tom Tvedt) og senere resten av presidentskapet (visepresidentene Kristin Kloster Aasen og Oddvar Jensen). Og det var før Erna Solberg reiste til Kina for å signere avtalen i april, sier Heiberg.

Tidligere visepresident i NIF, Oddvar Jensen, hevdet i forrige uke at avtalen om et omfattende idrettssamarbeid mellom Norge og Kina kom brått på det daværende idrettsstyret, og at man i praksis aldri hadde noe annet alternativ enn å si ja.

Ifølge Jensen var utenrikspolitiske forhold mellom Kina og Norge bakteppet for at avtalen ble fremforhandlet.

– Vi opplevde det vel slik at her var det ikke noe valg, her var saken ferdig og lå på bordet. Og det ville vært helt meningsløst om norsk idrett sa at «dette vil vi ikke være med på», sa Oddvar Jensen til TV 2.

NIF-TOPPER: I 2017 satt både Kristin Kloster Aasen, Tom Tvedt og Gerhard Heiberg i NIF-styret. Sistnevnte gjennom sin rolle som daværende IOC-medlem. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Gerhard Heiberg har i en årrekke hatt svært gode kontakter i det kinesiske maktapparatet. Det skyldes ikke minst den jobben 80-åringen gjorde som leder av markedskomiteen i IOC i forkant av Beijing-OL i 2008.

I en tid der det var isfront mellom Norge og Kina på diplomatisk nivå, hadde Heiberg ifølge ham selv fortsatt kontakt med kinesiske maktpersoner. Og da Norge-Kina-forholdet omsider normaliserte seg, ble Heiberg kontaktet av idrettsministeren i Kina. Han ønsket et idrettssamarbeid med Norge.

– Jeg gikk rett til Svein Sæther (ambassadør) på den norske ambassaden i Beijing. Han sa at dette var uhyre interessant og at Erna Solberg skulle til Kina i nær fremtid. Sæther sa at dette kunne være en konkret sak der man kunne enes med Kina, og det ble opprettet kontakt med kulturdepartementet (KUD) og utenriksdepartementet (UD). Jeg tok deretter kontakt med Tom Tvedt.

– Når var det?

– Umiddelbart etter at jeg hadde pratet med idrettsministeren i Kina. Samme dag var jeg hos Svein Sæther og ringte Tom Tvedt. Jeg reiste hjem og hadde møte med presidentskapet i NIF, og fortalte om det jeg hadde gjort. Der var Tom Tvedt og de to visepresidentene (Kloster Aasen og Jensen) til stede. Jeg har ikke holdt noe tilbake. Jeg informerte KUD og UD. Når jeg ser at noen mener de ikke visste nok, så smiler jeg. Det er alltid noen som mener de burde visst mer, sier Heiberg til VG.

Erna Solberg reiste til Kina for å signere avtaler, inkludert idrettssamarbeidet, i april 2017. Ingen fra norsk idrett var med på denne reisen.

Visepresident: – Uheldig

Tom Tvedt og Oddvar Jensen har ikke besvart VGs henvendelse i forbindelse med denne saken.

Kristin Kloster Aasen var også visepresident i NIF for tre år siden. Slik hun erindrer hendelsene er hun klar på at man i april 2017, da avtalen ble inngått, visste at det var dialog mellom Norge og Kina, og at Gerhard Heiberg hadde bidratt til å få etablert kontakten. Samt at idretten kanskje kunne spille en rolle i et eventuelt samarbeid mellom de to landene.

– NIF var ikke deltaker i avtaleforhandlingene mellom Norge og Kina og derfor ble grunnlaget for vårt bidrag først diskutert og realitetsbehandlet etter at avtalen var inngått.

Kloster Aasen opplever de ferske sakene som uheldig fordi hun mener at NIF og flere særforbund har arbeidet «skikkelig, konstruktivt og godt for å levere positive bidrag til den overordnede avtalen mellom Norge og Kina».

– Idrettsstyret var positive til dette samarbeidet og NIF takket ja til å ta koordineringsansvaret overfor partene i idretten. Vi ønsket å bidra og det viser dokumentasjonen fra alle påfølgende behandlinger i idrettsstyret. At bruken av spillemidler til NIFs koordineringsarbeid i henhold til en egen søknad til departementet ble et tema, handlet nok litt om at vi hadde vært gjennom en krevende periode med departementet (åpenhetsdebatten, journ. anm.) og at vi ønsket å demonstrere overfor departementet at vi ville prioritere å bruke mest mulig på aktivitet, slik vi var pålagt, sier hun til VG.

HØYRES KULTURPOLITISKE TALSPERSON: Tage Pettersen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Pettersen: – Går ikke utover breddeidretten

Høyre-politiker Tage Pettersen sitter i kulturkomiteen og hevder overfor VG at han pratet med Tom Tvedt om Kina-samarbeidet ved flere anledninger, og at Tvedt aldri skal ha tatt opp finansiering som tema.

Pettersen understreker at 64 prosent av overskuddet til Norsk Tipping går til idrett, og at minimum femti prosent av dette skal gå til anlegg.

– Så er det en tredjedel der Stortinget gir departementet fullmakt til å disponere denne til idrettsrelaterte formål. Her er det mange ekstraordinære formål som internasjonale relasjoner. Og slik har det vært i mange år, sier Pettersen til VG.

– Av den grunn er det ingen grunn til å si at dette er brudd på tradisjon, eller at det går utover norsk breddeidrett, tilføyer han.

Publisert: 19.02.20 kl. 20:50

