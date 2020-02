DYNAMITTDUO: Martin Ødegaard på ryggen til Alexander Isak i matchen mot Barcelona i midten av desember. Foto: JUAN HERRERO / EFE

– Isak og Ødegaard tenker fotball på samme måte

Først var han helt mot Real Madrid, så i debyet mot Atheletic Bilbao. Selv Martin Ødegaard (21) har kommet i skyggen av Alexander Isak (20) den siste uken.

Nå venter semifinale i Copa del Rey mot nivå to-laget Mirandés i en VG+-sendt kamp torsdag.

Først scoret svensken to mål i kvartfinalekampen på Santiago Bernabéu, så satte han inn det avgjørende målet i baskerderbyet sist søndag.

Isak og Ødegaard regnes som to av de største nordiske talentene, og ifølge Isak er nordmannen hans beste venn i Real Sociedad.

– Jeg er faktisk overrasket over hvor mange mål, og hvor mange avgjørende mål, Isak har gjort i en ganske lang periode nå, sier Svenska Dagbladets kommentator Anders Lindblad til VG.

– Han var jo vass da han slo igjennom i AIK, men jeg fryktet at årene i Borussia Dortmund, da han fikk veldig lite spilletid, kanskje skulle stoppe ham i karrièren. Nå har han helt klart endt i riktig klubb, med riktige omgivelser, og spiller med en enorm selvtillit.

– Hva har skjedd med ham i San Sebastián?

– Det virker som han trives både på og utenfor banen. Samarbeidet med Martin Ødegaard er også en årsak. De tenker fotball på samme måte, mener Lindblad.

– Isak er en veldig smart spiller og vanskelig for motstanderne å få tak i. Det jeg er mest imponert over, er hvor raskt han avslutter. Han trenger bare én eller to ballberøringer for skaffe seg posisjon og dundre til.

Svenska Dagbladet-kommentatoren minnes at første-berøringen var suveren allerede i AIK-tiden. Nå mener han det blir mye spilletid for Alexander Isak i sommeren EM:

– Med tillit fra Real Sociedad har han endelig kunne vise hvilken kapasitet han har. Hvis han fortsetter slik, kan ikke Janne Andersson holde ham utenfor startoppstillingen i EM. Isak og Robin Quaison på topp føles som en vinnerduo, begge oppvokst i AIK.

Allerede i 2019 var Isak på banen i ti Sverige-kamper, selv om det i stor grad var som innbytter. Han scoret tre mål i EM-kvalifiseringen - men alle kom mot prügelknabe-lagene Malta og Færøyene.

I motsetning til Erling Braut Haaland, slo Alexander Isak aldri igjennom i Borussia Dortmund. Men i det siste har det utvilsomt vært noe «haalandsk» over ham.

– Han er definitivt på samme nivå som Haaland. Det mest imponerende utover scoringene, er hvor smart han beveger seg og leser sine medspilleres bevegelser, skriver ESPNs David Cartlidge på Twitter.

Siden 14. desember har Alexander Isak gjort 12 mål på like mange kamper.

Publisert: 13.02.20 kl. 09:50 Oppdatert: 13.02.20 kl. 10:04

