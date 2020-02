MØTER PRESSEN: Det norske laget som skal gå normaldistansen tirsdag møtte mandag den norske pressen i Anterselva. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Fnyser av dopingutspill: – Trist

ANTERSELVA (VG) Nok en gang mistenkeliggjør en russer norske utøvere. Skiskytterjentene lar seg ikke prege av uttalelsene.

– Det er bare sånn det er når du er i toppen og i god form. Da får du høre det, sier Tiril Eckhoff kort og konsist til VG.

Søndag skrev flere medier, blant annet TV 2 og svenske Aftonbladet, at tidligere langrennsløper og skiskytter Anfisa Reztsova (55) antydet at både Tiril Eckhoff og franske Martin Fourcade dopet seg. Russeren sa følgende i et intervju med Sport.ru:

– Martin Fourcade er en strålende utøver, et stort talent, men han får fremdeles en form for medisinsk støtte. Det samme gjelder for de norske utøverne. Vel, jeg kan ikke tro at Tiril Eckhoff plutselig er så overlegen i sporet. Hun utklasser konkurrentene i fem renn på rad, og er like sprek. Jeg kan ikke tro dette er mulig uten medisinsk hjelp.

Det er ikke første gang en russer mistenkeliggjør norske utøvere. Uttalelsene denne gang kommer i kjølevannet av VM-gullet til tidligere dopingutestengte Aleksandr Loginov, som ga blandede følelser hos flere av de norske skiskyttergutta:

Når VG møter de norske jentene utenfor utøverhotellet dagen etter uttalelsene, fnyser de av det hele.

– Hva tenker du om at russere med sin historie nok en gang anklager norske utøvere for doping?

– Det er veldig trist. Jeg vet ikke hvorfor de gjør det, det er vel litt for å redde seg selv. Jeg er sikker på at det norske laget er helt rent, så jeg vet ikke hvor de får det fra. Det får de nesten svare på selv. Det er dumt at det skal bli sånn, svarer Marte Olsbu Røiseland - som søndag tok sin tredje medalje på tre forsøk i VM.

– Det er veldig grunnløse anklagelser. Jeg vet ikke hva slags doping de mener Tiril skulle tatt. Jeg synes det er dumt å drive med sånn drittslenging. Jeg vet at jeg er ren og at laget er rent, så da må man bare stenge ute sånt drit. Det er alltid noen som vil skape litt blest og få navnet sitt i avisa, så man får bare ta det som det er, sier Synnøve Solemdal, som tirsdag går sin første VM-konkurranse på normaldistansen.

Ingrid Landmark Tandrevold tar ikke de russiske uttalelsene seriøst, og lar seg ikke prege av anklagene.

– Det er vanskelig å sette seg inn i deres situasjon og hvordan de tenker rundt doping. For dem er kanskje angrep beste forsvar, så da er det bare noe man må la prelle av og ikke ta så seriøst. Jeg tror ikke det er veldig mange andre som tar det veldig seriøst heller, når de anklager andre for doping, sier Tandrevold.

Hun lot det heller ikke gå inn på seg da hun opplevde hets etter sprinten:

