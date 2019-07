VG-FAVORITT: Viking Va Bene jakter sin første NM-tittel. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: NM for varmblods i V75

Årets NM-løp er av det åpne slaget, spesielt etter at fjorårsvinneren Lionel velger Hugo Åbergs Memorial i Sverige til tirsdag i stedet.



Anders Olsbu

Nå nettopp

VGs travekspert, Anders Olsbu, streker av for halve feltet i norgesmesterskapet.

– Jeg setter Viking Va Bene ytterste knepent først. Han var meget bra sist i sitt comeback etter mye skadetrøbbel. Men hester som Photo Lavec, Ferrari B.R. og Gigant Invalley vil alle forsøke å utfordre, varsler Olsbu.

I NM for varmblodshopper setter han fjorårsvinneren Calina først.

– Men hun har galoppert i begge sine siste starter, men var god i de tre startene før og er behandlet nå. Luringen i løpet er Windy Ammik, som har blitt toer i NM begge de siste årene. Fra en spennende utgangsposisjon kan hun muligens vinne, til tross for lang pause. Men det er flere vinnerkandidater. Jeg forsøker å komme gjennom med fem hester, sier Olsbu.

I Prinsesse Märtha Louises pokalløp er det langt færre vinnerkandidater.

– Jeg lar Morten Langlis Iggy B.R. stå ugardert, men han kommer ikke til duket bord med stallkameraten Ivan B.R., Custom Colt og Partyman på startstreken, sier traveksperten.

– I hoppeavdelingen til prinsesseløpet tror jeg det kan rekke med to-tre hester i form av Deep Sea Candy, Another Creation og Isabel B.R.

I tillegg til Iggy B.R. lar han Brenne Blissi stå ugardert i hoppecupen.

Dagens banker:

Brenne Blissi (V75-7) møter overkommelig selskap i V75-finalen. Viser hun seg fra sin beste side, runder hun til seier.

Dagens luring:

Bråtnesfaks (V75-5) kom strålende tilbake etter to galopper sist og kan runde alle feilfritt.

Her er Olsbus V75-tips til Biri:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 120 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1620 kroner

UTFORDRER: Madelen L.T.C. vil forsøke å utfordre fjorårsvinneren Calina om NM-tittelen for varmblodshopper. Begge er hoppe-Derby-vinnere. Foto: Terje Andersen, Equus Media

V75-1 (2100ma)

2 CALINA

9 MADELEN L.T.C.

1 WINDY AMMIK

3 MIRACLE TILE

8 THANKFUL

——————————

4 Thai Goodwill

7 Let's Take A Selfie

11 Etna B.R.

10 Come Vacation

12 Royal Baby

6 Amazing Case

5 Prapai R.

Løpet

Jeg prøver fem hester i NM for varmblodshopper.

Favoritten

Calina vant fjorårets norgesmesterskap for hopper foran en tapper Windy Ammik, etter et perfekt smygløp. Siden fulgte hun opp med seier i hoppe-Derby. Før NM i fjor seiret hun også i Jarlsberg Grand Prix for hopper. Hamre-traveren har kun gått fem løp i år. 5-åringen innledet med tre gode løp, selv om seirene uteble. I sine to siste starter har hun rotet seg bort med galopp. Nå er hun blitt behandlet og har dessuten trukket en perfekt utgangsposisjon. Frode Hamre er optimist og tror på en ny NM-seier for hennes del.

Outsiderne

Madelen L.T.C. har ikke hatt marginene på sin side i det siste. Sist kjørt hun oppi og feilet på siste bortre. Gangen før ble hun sittende fast. Ble sjette med galopp i et løp gode Gina Schermer vant foran Shadow Gar under Oslo Grand Prix-dagen tredje sist. Står til for et fint smygløp og med tempo stiger sjansene.

Luringen

Windy Ammik har blitt toer i de to siste års NM for hopper, bak henholdsvis I Love Paris og Calina. Ved begge anledninger har hun stått i bakspor. Nå står hun perfekt til i førstespor og er normalt sikret en fin reise. Hun årsdebuterer, men er satt opp for løpet. Hun hadde hatt tre måneders pause for NM-løpet i fjor, hvor hun fullførte råsterkt til tross for en tung siste 1100 meter uten rygg.

Startsiden

Miracle Tile er muligens den raskeste. Windy Ammik, Thankful og Calina kan også være med i tetstriden.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lar både Iggy B.R. og Brenne Blissi stå ugarderte. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2600ma)

10 TODIN

6 Gomnes Hans T.

4 Tangen Elvira

1 Harald

7 Finnskog Nox

3 Faks Blæsen

——————————

12 Valle Max

9 Furderud Svarten

5 Anima

8 Theodor

11 Bol Odin

2 Stjerne Ball

Løpet

Todin blir min klare favoritt i stayerløpet i grunncupen, hvor jeg streker av for halve feltet.

Favoritten

Todin har gått bra etter galopper i sine to siste starter og var bra til seier tredje sist. Blir kuskeforsterket med Tom Erik Solberg nå og kan absolutt vinne et slikt løp. Grunnlagsmessig står han helt perfekt inne.

Outsiderne

Gomnes Hans T. ble som forventet overflydd fra innersporet sist, men kom seg tidlig ut i en tilbaketrukket dødensposisjon. Helgestad-traveren er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Ikke helt umulig om favoritten skulle ha en dårlig dag.

Tangen Elvira var meget bra til seier fra langt tillegg sist. Gikk sterke 1.25,8 full vei da. Men Tjomsland-traveren er håpløst usikker, og det kan være game over på direkten. Skulle hun holde seg til rett gangart, kan hun bli seiersfarlig. Men hun er og blir en evig outsider.

Finnskog Nox manglet rom etter galopp sist. Avsluttet fint nest sist. Kan løse bra fra start og skulle han få tet, er det ikke umulig.

Luringen

Harald skuffet litt sist etter et fint løp, men trengte muligens det løpet i kroppen etter pause. Viste nest sist at han takler distansen. Tapte kun knepent for M.H. Herkules da. Er hardt ute grunnlagsmessig, men står til gjengjeld fint til spormessig. Er kjapp fra start og vil få et fint løp. Er nok best med rygg over den lange distansen. Skal ikke avskrives på sitt beste.

Startsiden

Harald er kjapp fra start, men slipper muligens etter hvert. Av de andre er nok Finnskog Nox best i gang.



V75-3 (2100ma)

6 DEEP SEA CANDY

10 ANOTHER CREATION

8 Isabel B.R.

——————————

1 Sassy Girl

5 Sweet Lins

4 Vicky Vici

12 Thai Athena

9 N.Y. Rosslyn

7 Fidanza

11 Gaia Barsk

3 Vittoria B.

2 Sissiell

Løpet

To-tre hester kan rekke i hoppeavdelingen av prinsesse Märtha Louises pokalløp.

Favoritten

Deep Sea Candy feilet grovt fra start sist, men kom strålende tilbake til annen, dog i billig lag. I Support Justice æresløp, DNTs auksjonsløp, gangen før var hun god til seier fra tet foran gode Partyman. Gangen før slapp hun føringen til årgangstoppen hittil, Custom Colt, og fulgte ham til døren. Lura-traveren er veldig kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Skulle hun komme foran å få dirigere litt, kan hun bli vrien å fange.

Outsiderne

Another Creation er ubeseiret på sine tre starter hittil i karrieren og har vunnet enkelt hver gang. Møter klart skjerpet selskap nå, men har mer å gå på. Uansett må det klaffe litt fra baksporet. Blir det litt tempo over forestillingen, stiger sjansene.

Luringen

Isabel B.R. er en av mange knallgode hester fra Geir Vegard Gundersens kvalitetsstall. Dream Vacation-datteren har vært uheldig i sportrekningen, men er meget bra på sitt beste. Hun har vært meget god til enkle seirer ved begge seiersløpene. De to andre har endt med galopp. Det må klaffe maksimalt fra ytterste spor bak bilen, samtidig som hun må gå feilfritt. Men gjør hun først det, skal hun ikke avskrives.

Startsiden

Deep Sea Candy er veldig kjapp fra start, men Sassy Girl vil forsøke å ta i mot. Sweet Lins og Vicky Vici er heller ingen sinker. Isabel B.R. kan også løse bra feilfritt.

BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen kusker Iggy B.R. i prinsesse Märtha Louises pokalløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2100ma)

9 IGGY B.R.

——————————

3 Ivan B.R.

6 Custom Colt

1 Partyman

5 Myamazing Dream

4 Quality Dancer

10 Strong Pepper

8 Admiral Knick

11 Alpha Scarlet R.R.

2 Thai Apollo

7 Four On The Floor

12 Chinetti

Løpet

Jeg sjanser på Iggy B.R. som alenestrek i prinsesse Märtha Louises pokalløp, men han møter tre gode utfordrere.

Favoritten

Iggy B.R. har gjort nesten alt riktig hittil i karrieren med tre seirer på fire forsøk. I Sverige tredje sist feilet han i første sving, men kom råsterkt tilbake og tapte kun knepent. Sist på Jarlsberg var han helt overlegen foran Myamazingdream. Står i bakspor, men det lukter litt kjøring i front. Blir det tøft tempo i front, kan han bli tung å stå i mot til slutt.

Outsiderne

Custom Colt gikk en råsterk opphenting til annen bak Partyman etter galopp i Tamin Sandys æresløp sist. Vant sikkert foran Deep Sea Candy i Hans Petter Tholfsens minneløp gangen før og har vært årgangseneren hittil. Men han var sliten etter Leangen-løpet sist. Feilfritt og på sitt beste er han imidlertid seiersaktuell igjen.

Partyman fikk en velfortjent seier i Tamin Sandys æresløp fra tet sist. Regnes blant de tre på ny.

Luringen

Ivan B.R., Iggy B.R.s stallkamerat, er ubeseiret på sine tre starter hittil og utvikler seg stadig. Har tatt råsterke seirer fra dødens i sine to siste starter. Han kan løse bra fra start og skal ikke avskrives denne gangen heller.

Startsiden

Myamazingdream, Ivan B.R., Custom Colt og Partyman vil nok alle prøve på teten.

V75-5 (2100ma)

11 MOE TYR

9 WELLEK

6 BRÅTNESFAKS

1 REMIX

5 BRENNE BANKER

4 BOKLI TEDDY

——————————

12 Horgen Lynet

10 Tyri Loke

3 Kvikk Tojo

7 Spik Mollyn

8 Vetle Petter

2 Solberg Rasken

Løpet

Jeg ser halve feltet med vinnersjanse i kaldblodscupen.

Favoritten

Moe Tyr får et knepent tips. Moe-traveren har vunnet tre av sine fire siste starter og har vunnet veldig lett i sine to siste. Var overlegen foran Alsaker Pumbaa sist. Slo den senere svenske Derby-vinneren Nordsjø Odin gangen før. 5-åringen har trukket et sjanseartet spor og er hardt ute grunnlagsmessig. Feilfritt og med klaff er han likevel god nok til å runde alle.

Outsiderne

Wellek har vært god i sine to siste starter og nærmer seg en seier igjen. Avsluttet bra og var ikke mye slått av Magnums Othello nest sist. Ble tredje bak Alsaker Pumbaa og Magnums Othello sist. Baksporet har han vist at han takler. Løvdal-traveren har fordel av full distanse og skal regnes.

Remix avsluttet fort sist til tredje etter sen åpning i løpet Magnums Othello vant foran Wellek. Står i fare for å bli overflydd igjen, men er ikke ueffen om det løser seg. Nest sist var han overlegen i et relativt billig V75-løp på Leangen.

Brenne Banker feilet direkte sist. Var godkjent fra dødens nest sist.

Luringen

Bråtnesfaks kom strålende tilbake til femte etter to galopper i løpet Magnums Othello vant foran Wellek. I Uttisrud-løpet nest sist avsluttet han best av alle til fjerde, hvor Kleppe Fanden vant foran Sjø Kongen. Holder han seg til rett gangart er han ikke noe dårligere enn de andre, men galoppen ligger hele tiden på lur.

Startsiden

Kvikk Tojo og Spik Mollyn er veldig kjappe og kan kjøre om føringen. Feilfrie utgaver av Brenne Banker og Bokli Teddy er heller ingen sinker.



UTFORDRER: Ferrari B.R. ble nedkjørt, galopperte og var unnskyldt sist. Nå er han en av flere som kan vinne NM for varmblodshester. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2600ma)

1 VIKING VA BENE

2 PHOTO LAVEC

6 FERRARI B.R.

3 GIGANT INVALLEY

5 Deep Sea Dream

9 Kick Off Classic

——————————

4 N.Y. Coeur de Soleil

7 Always On Time

10 Cash Okay

12 Mr. X.F. Royal

8 The Last Ticket

11 Jet Voice

Løpet

Mange med vinnersjanse i NM for varmblodshester. Jeg streker av for halve feltet.

Favoritten

Viking Va Bene vant helenkelt sist i sitt comeback etter mye skadetrøbbel. Møtte billig lag da, men måten han gjorde det på imponerte. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Sigbjørn Kolnes mener han har den beste hesten og at ingen kan ta en lengde på ham. Det gjenstår å se. Fra et perfekt spor kan han bli norgesmester.

Outsiderne

Photo Lavec var halt og unnskyldt ut i Ulf Thoresen-løpet sist. Var god til seier i Sverige nest sist. På sitt beste kjemper han i fremste rekke.

Luringen

Gigant Invalley ble det helt feil for sist. Imponerte i startene før. Er kjapp ut og skulle han klare tet, stiger sjansene.

Startsiden

Viking Va Bene, Photo Lavec, Gigant Invalley, Deep Sea Dream, Ferrari B.R. og Always On Time kan alle løse meget bra.

SUKSESSTRENER: Jens Kristian Brenne kan vinne med Brenne Blissi som er ubeseiret på tre forsøk på Biri. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2100mv)

15 BRENNE BLISSI

——————————

6 Lille Olga

10 Mine

4 Silkespika

7 Mailund Jerva

14 Finnskog Oda

12 Haugestad Alma

5 Gyldenlinn

13 Aine G.L.

8 Vesle Maia

9 Krokstad Juvita

2 Timona Ø.K.

1 Modijerva

3 Jærvsømina

11 Kagge Lina

Løpet

Brenne Blissi får stå ugardert i hoppecupen.

Favoritten

Brenne Blissi feilet 1200 meter igjen i norgesmesterskapet for hopper sist og kunne naturlig nok ikke gjøre seg gjeldende. Møter helt riktig og langt enklere lag nå. På sitt beste runder hun til seier. Brenne-traveren trives godt på Biri, hvor hun er ubeseiret på sine tre forsøk.

Outsiderne

Lille Olga kontret ut Mine til seier i V75 sist. Er best med ryggløp. Kan fort ende på trippelen.

Luringen

Mine klarte sjettepremien i norgesmesterskapet for hopper sist. Koblet grepet på Lille Olga nest sist, men ble kontret ut.

Startsiden

Timona Ø.K. er flink fra start og kan muligens ta føringen.

NØKKELKUSK: Eirik Høitomt Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 50 år

Antall seirer i år: 138

Antall seirer totalt: 4.900

Mesterens outsidere

Eirik Høitomt fortsetter å dominere som landets suverent mestvinnende travkusk. På Biri lørdag kan vinne begge NM-løpene. Men verken Madelen L.T.C. eller Viking Va Bene er favoritter.

V75-1: - NM for varmblodshopper får sin klare favoritt i Calina. Hun har vært den beste over tid og har vunnet sportrekningen. Jeg føler meg uansett ikke slått på forhånd med Madelen L.T.C. Hun har et høyt toppnivå og blir seiersfarlig om det flyter litt bakfra.

V75-2: - Åpent. Todin kommer fra Bergen med fin form og er en hest med stor kapasitet. Får tipset foran Gomnes Hans T. , som jeg selv kjører. Han er på vei opp i form og har fordel av den lange distansen. Tangen Elvira beviste sist hva hun kan når hun ikke galopperer. Valle Max er løpet store outsider.

V75-3: - Deep Sea Candy har vært den beste 3-årshoppa så langt. Mye tyder på tidlig tet. Da kan mye være gjort. Men hun møter jevnaldrende i rivende utvikling, med Another Creaion i spissen. Hun har vært veldig bra i sine løp så langt. Selv kjører jeg Sweet Lins som er god nok på sitt beste, men som kan galoppere. Sassy Girl er luringen, som kan få det optimale løpet fra et gunstig spor.

V75-4: - Han er i rivende utvikling Iggy B.R. Stall Gundersen er som vanlig godt forspent med svært gode 3-åringer. Kan vinne uten skjær i sjøen bakfra. Møter veldig gode Partyman, som kan bli overflydd fra start. Da må det løse seg. Selv kjører jeg Custom Colt, som var tidlig ute og var den beste 3-åringen til å begynne med. Nå har konkurransen hardnet til. Stall Gundersens andre bud i løpet er talentfulle Ivan B.R.

V75-5: - Moe Tyr får tipset i et åpent løp. Han har vunnet flere løp i det siste og har toppform. Men sporet kan klusse det til. Det samme kan det for Remix, som blir overflydd fra start, men som garantert er på målfotoet om det løser seg. Bråtnesfaks er veldig bra på sitt beste og blir seiersfarlig uten galopp. Selv kjører jeg Wellek, som går gode løp hver gang og som er verdt en gardering.

V75-6: - Årets NM for varmblodshester er en vidåpen affære der mange kan vinne. Ferrari B.R. får tipset. Han ble sjenert til galopp sist. På sitt beste er han mer enn god nok. The Last Ticket har vært enormt bra i år, men står vanskelig til. Selv kjører jeg Viking Va Bene, som virkelig har blomstret i det siste. Jeg tror vi kan lede lenge. Kick Off Classic er tatt flere steg i det siste og kan slå til igjen med optimal reise.

V75-7: - Hun galoppert seg bort i NM sist, Brenne Blissi. Nå er hun tilbake i vante omgivelser med lange tillegg på hopper hun stort sett slår hver gang. Hun gjør det alltid bra på Biri. Banker.



