OPS! Rory McIlroy skulle stå fram da The Open endelig ble spilt på hans hjemsted, i Nord-Irland. Det endte med katastrofe for superstjernen på det første hullet av den første runden. Foto: Peter Morrison / TT NYHETSBYRÅN

Her leter superstjernen etter ballen

Rory McIlroy (30) er en av golfsportens superstjerner. Da The Open startet torsdag, hjalp det lite. Åpningsrunden ble et mareritt for nordiren: Åtte slag over par.

Til sammenligning ligger lederen i øyeblikket, Shane Lowry fra Irland, fire under par - altså 12 slag bedre enn McIlroy.

Allerede på det første hullet måtte McIlroy ut i det lange gresset for å lete etter ballen.

– Når du på det første og siste hullet til sammen går syv over par, så gjør du livet tøft for deg selv, sa McIlroy etterpå ifølge Sports Illustrated.

Det kunne ikke passet verre: The Open - blant venner British Open - er tilbake i Nord-Irland for første gang på 68 år. McIlroy kommer fra Nord-Irland. Endelig får han spille The Open på hjemmebane, og var en av de største favorittene på forhånd.

– Det kjennes nesten litt uvirkelig, sa han på forhånd.

Det ble dessverre uvirkelig. På en helt annen måte.

McIlroy endte altså åtte over par. Det er 18 slag dårligere enn han spilte da han satte banerekord på Royal Portrush som 16-åring, melder Sporting Life. Den banerekorden står fortsatt. Han ligger i øyeblikket på 145. plass av de 150 startende.

På det første hullet brukte han åtte slag på å få ballen i koppen - på et hull der fire er par.

På det siste hullet brukte han syv slag på et hull der fire er par.

Ifølge bookmakerne har han nå bare 11 prosent sjanse til å klare cutten og få spille de to siste rundene av The Open.

– Det går ikke an å starte dårligere enn dette, fastslo McIlroy etterpå ifølge Sports Illustrated.

Tiger Woods har i skrivende øyeblikk unnagjort fire hull, samtlige på par. Lowry leder altså med fire under par, og ni spillere er tre under par.

PS: Viktor Hovland deltar ikke i The Open.

Publisert: 18.07.19 kl. 17:50 Oppdatert: 18.07.19 kl. 18:07