Casper Ruud til kvartfinale: – Han blir bedre og bedre for hver dag

(Casper Ruud – Matthias Bachinger 6–4, 7–6) Casper Ruuds (20) håp om finale i Østerrike vokser etter en oppskriftsmessig seier mot Matthias Bachinger (32).

– Casper blir bedre og bedre for hver dag, sier Jan Frode Andersen, som kommenterte kampen for VG+ og nådde selv en 135. plass på verdensrankingen.

Ruud hadde tre breakballer allerede i det første gamet, men Bachinger, nummer 125 på rankingen, klarte å redde seg inn.

I det femte gamet derimot brøt Ruud tyskerens serve i ATP 250-turneringen Generali Open i Kitzbühel. Ruud hadde fin kontroll resten av settet og vant 6–3.

I det andre settet brøt Ruud og Bachinger hverandres serve to ganger hver. Dermed gikk det til tie-break (førstemann til syv poeng). Der vant Ruud 7–3 - og dermed 2–0 i sett.

– En fantastisk mental prestasjon, mener Andersen.

Sterk forehand

Han var meget imponert over Ruuds server i tie-breaket.

– Ruud har en av de 20 beste forehandene i verden. Og den har blitt enda bedre etter at han dro ned til Rafael Nadals akademi, sier Jan Frode Andersen.

Han synes også at backhanden er i fin utvikling.

– For to år siden ville jeg sagt at backhanden hans var en svakhet, men ikke nå lenger, sier Andersen.

Med kvartfinale-plass har Ruud sikret seg omtrent 150.000 kroner i premiepenger.

Finaledrøm

I kvartfinalen venter vinneren av Pablo Cuevas, nummer 53 på rankingen og seedet som femte beste spiller i turneringen, og Dennis Novak, 119 på rankingen.

– Casper har prikket toppformen. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Andersen.

Favoritten Dominic Thiem, som spilte finale i French Open i våres, vil ikke kunne møte Ruud før i en mulig finale søndag.

– Jeg er dum nok til å drømme om finale. Av dem som er med i turneringen er det kun Thiem som kanskje er nummeret for god til å slå. De andre kan Ruud klare på en god dag, sier Andersen.

Dusan Lajovic, nest best seedet i turneringen og 26. mann på rankingen, ville vært en potensiell motstander i semifinalen. Men serberen røyk overraskende ut mot Jeremy Chardy.

PS! I første runde vant Ruud mot Pablo Carreño Busta.

Publisert: 31.07.19 kl. 12:55 Oppdatert: 31.07.19 kl. 13:38

