LEDER: Magnus Wolff Eikrem har vært best på VG Børsen etter halvspilt sesong . Her fra eliteseriekampen mot Rosenborg på Aker Stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

VG-børsen: Dette er Eliteseriens beste spillere etter halvspilt sesong

Ingen har vært bedre enn Magnus Wolff Eikrem så langt i Eliteserien 2019. Det viser i hvert fall VG-børsen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

16 av 30 runder er spilt av Eliteserien 2019, den 17. er påbegynt med Rosenborg - Tromsø, som endte 5–2, og vi er litt over halvveis i årets sesong.

På VG-børsen har Magnus Wolff Eikrem imponert mest, samtidig som hans Molde leder ligaen med 36 poeng. Sammen med Eikrem har en duo fra overraskelseslaget Bodø/Glimt spilt seg til gode plasseringer. Andreplassen går til en spiller som ikke lenger spiller i Eliteserien.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Få full oversikt over VG-børsen her.

Dette er de fem spillerne som ifølge VG-børsen har vært Eliteseriens beste etter halvspilt sesong:

1. Magnus Wolff Eikrem (28) - Molde

NUMMER 1: Moldes Magnus Wolff Eikrem leder VG-børsen. Her fra en eliteseriekamp på Aker Stadion. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Snitt på VG-børsen: 6.25

Kamper spilt: 16

Magnus Wolff Eikrem har vært enorm for Molde siden han returnerte til norsk fotball i fjor sommer - fem år etter han forlot klubben. I år har han så langt scoret ni mål og hatt seks målgivende pasninger. Kommer til å bli en ekstremt viktig brikke i et Molde-lag som skal jakte seriegull i høst.

Lagkamerat Erling Knudtzon uttalte i vår at Eikrem rett og slett er for god for Eliteserien.

Her kan du se hvordan Eikrem har herjet denne sesongen:

2. Chidera Ejuke (21) - Vålerenga (nå Heerenveen)

NUMMER 2: Chidera Ejuke. Her fra en eliteseriekamp mot Odd på Intility Arena. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Snitt på VG-børsen: 6.14

Kamper spilt: 14

Chidera Ejuke imponerte for Vålerenga før sommeren, og scoret blant annet et mål som ble sett av flere millioner på sosiale medier. Totalt scoret han seks mål. Vålerenga ligger på femteplass i Eliteserien med 25 poeng på 15 spilte kamper.

21-åringen ble solgt til nederlandske Heerenveen i sommer.

Her kan du se Ejuke-scoringen som gikk viralt:

3. Amor Layouni (26) - Bodø/Glimt

NUMMER 3: Amor Layouni. Her fra en eliteseriekamp mot Vålerenga på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB Scanpix

Snitt på VG-børsen: 6.00

Kamper spilt: 15

Svenske Amor Layouni har blomstret sammen med et Bodø/Glimt-lag som har overrasket mange denne sesongen. Glimt ligger på sølvplass i Eliteserien - fire poeng bak Molde, men med to kamper mindre spilt. Layouni har vært et kupp for klubben etter han kom fra Elverum i 2017, og har spilt seg til å bli et av ligaens heteste salgsobjekter.

Imponerte blant annet med hat trick mot Lillestrøm i mai, og har enorm løpskraft. Har scoret ni mål hittil i årets sesong.

Her kan du se hvordan Layouni fikk Lillestrøm-forsvarer Mats Haakenstad til å bli sammenlignet med en «kjegle»:

4. Håkon Evjen (19) - Bodø/Glimt

NUMMER 4: Håkon Evjen. Her fra eliteseriekampen mot Strømsgodset på Marienlyst. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Snitt på VG-børsen: 5.79

Kamper spilt: 14

I likhet med Layouni har også 19 år gamle Evjen imponert stort for overraskelseslaget Bodø/Glimt. Også han har blitt attraktiv på overgangsmarkedet, og Eurosport-ekspert Joacim Jonsson tror Glimt kan få opptil 35 millioner for unggutten. Mandag var det speidere fra Manchester United og Manchester City på Marienlyst for å observere Evjen mot Strømsgodset. Han svarte med å score to mål.

Evjen har seks scoringer hittil i årets sesong, flere har vært av det vakre slaget:

5. Amidou Diop (27) - Kristiansund

NUMMER 5: Amidou Diop. Her fra eliteseriekampen mot Ranheim på Kristiansund Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Scanpix

Snitt på VG-børsen: 5.64

Kamper spilt: 14

Den 27 år gamle senegaleseren har vært i KBK siden 2016, da han først kom på lån fra Molde etter et kort låneopphold i Mjøndalen. Han har vokst ekstremt i KBK og fått en viktig rolle i Michelsens 11er. Har vært god og trygg på midtbanen, dekker mye rom og har overrasket med ball i beina.

Har scoret ett mål og gjorde en bra figur i treningskampen mot Manchester United på Ullevaal.

Dette er spillerne som nærmer seg topp fem:

6) Vito Wormgoor, Brann. Snitt: 5.56

7) Steffen Hagen, Odd. Snitt: 5.50

8) Håkon Opdal, Brann. Snitt: 5.50

9) Christophe Psyché, Kristiansund. Snitt: 5.50

10) Zlatko Tripic, Viking. Snitt: 5.45

Publisert: 11.08.19 kl. 10:07