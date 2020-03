KRYMPER LANDSLAGET: Damene gikk tremila i Holmenkollen lørdag 7. mars for tomme tribuner. Therese Johaug midt i bildet ble nummer to. Kommende sesong får hun færre lagvenninner på landslaget. Foto: Vidar Ruud/NTB

Langrennsledelsen frykter de må kutte mange landslagsplasser

De økonomiske konsekvensene av coronaviruset gjør at fem langrennsløpere kan miste landslagsplassen kommende sesong. Minst.

Nå nettopp

Denne sesongen har det vært 27 løpere på elitelandslagene: 12 kvinneløpere, åtte på allroundlaget herrer og syv løpere på sprintlandslaget herrer.

Langrennssjef Espen Bjervig har lange dager for å få oversikt i nye økonomiske tider.

Tirsdag meldte skiforbundet at økonomiske tap i hele forbundet så langt anslås til 27 millioner kroner, i tillegg var det knyttet usikkerhet til planlagte inntekter på 20-25 millioner.

Og milliontapet som også rammer langrenn får konsekvenser. Damelandslagstrener Ole Morten Iversen frykter at mange landslagsplasser kan forsvinne i langrenn, iallfall fem.

– Lagstørrelsen bør på plass med tanke på budsjett fremover. Å kutte i antall løpere er en opplagt og logisk konsekvens, sier Iversen.

– Hvor mange ser du for deg at mister plassen?

– Det kan bli én eller fem, svarer Iversen og utelukker ikke et enda høyere tall.

Han har rangert en liste over dameløperne etter sesongen, som Bjevig skal få. Iversen vet hvem som må ut av landslaget uansett hvor stort kuttet langrennssjefen sier det blir.

TØFFE TAK: Langrennssjef Espen Bjervig har lange og intense dager på hjemmekontoret. Her var han i Åre under Ski Tour i februar. Foto: Terje Pedersen

Ser på struktur

Espen Bjervig kan ikke utelukke noe slik situasjonen er nå.

– Er det mulig dere må, som Iversen frykter, kutte landslagene med fem løpere?

– Det kan skje ut i fra det bildet vi har. Vi må se på lagstrukturen. Antall landslagsløpere er styrt etter økonomi. Elitelagene skal ha god kvalitet, det er viktigere enn kvantitet, svarer Bjervig.

Veldig forenklet sagt kan man si at en landslagsplass koster én million kroner. I løpet av sesongen ble det klart at landslaget skulle krympe med to plasser.

Under verdenscupsprinten på Konnerud i begynnelsen av mars kom Håvard Solås Taugbøl på pallen, dermed lovet sprintlandslagstrener Arild Monsen landslagsplass til Taugbøl. Det betyr eventuelt at minst seks av løperne som i dag har landslagsplass må ut.

– Det meste blir spekulasjoner nå, for det er mye usikkerhet, sier Bjervig og legger til:

– Men det er ingen tvil om at ting vil forandre seg etter dette.

les også Ingebrigtsen-familien må vente på høydehus-svar

Ingen lønnsstopp

Bjervig er tidligere landslagsløper og siviløkonom, men det som skjer i verden nå lærte han ikke om på skolen.

Men det er gladnyheter også fra langrennssjefen. Løperne får lønn som avtalt ut sesongen.

– De pengene er budsjettert og satt av, sier Bjervig.

Men hvordan lønnsmodellen blir for neste sesong er altfor tidlig å si. Denne sesongen har løperne hatt fra 120.000 kroner og oppover i grunnlønn.

Han jobber nå med å få en oversikt over mulige permitteringer i langrennsdelen av skiforbundet.

– Vi må være litt solidariske overfor dem som kommer i en ulykkelig situasjon, å se på skiforbundet under ett, men det vil bli nødvendig med permitteringer også i langrenn. Vi må se på kritiske roller og ressursbruk, men omfanget vet vi ikke. Vi kjenner ikke omfanget av dette ennå. Vi har stor økonomi, men vi har også store utgifter. Men vi har litt tid til å tenke oss om på, sier Bjervig.

Han har hjemmekontor. All kontakt foregår via telefon og datamaskin. Bjervig forteller at de nå vurderer alt, og at ingen svar er gitt. Det kan bli aktuelt å kutte litt i bonuser til ansatte. Det kan også bli aktuelt å kutte litt i lønnen til de ansatte.

– Men da må det være noe alle blir enige. Det har ikke vært et tema så langt, sier Bjervig.

Tidlige grep

Denne helgen skulle de hatt verdenscupavslutning i Canada, men langrennsledelsen var tidlig ute og bestemte at de ikke ville dra. Etter Holmenkoll-helgen skjønte Bjervig at man måtte ta grep.

– Vi ville ikke sende en stor tropp fra Norge med fare for å smitte andre. Vi visste ikke om det ville bli flystans eller andre ting. Vi så at løperne var usikre. Alle håpet det ville bli avlyst. Vi så jo det som skjedde i Italia, som er den rikere delen av Italia, så det var bare å avlyse turen, sier Bjervig.

Derfor trener løperne frem til de tar en liten ferie i månedsskiftet april-mai. Alle samlinger og fellestreninger for langrennslandslagene er avlyst frem til samlingen på Sognefjellet i juni. Det er mulig den også blir avlyst.

De nye landslagene blir senest presentert i slutten av april. Det er langrennskomitéen som godkjenner landslagsuttaket.

Publisert: 19.03.20 kl. 12:23

Fra andre aviser