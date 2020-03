TOM JUBEL: Cristiano Ronaldo applauderer til null respons fra en tom hjemmearena søndag kveld. Foto: MASSIMO PINCA / X06511

Coronaviruset: Varsler full stans av idretten i Italia

Den italienske olympiske komité meddelte tirsdag at de ønsket å stanse all idrett frem til 3. april. Italias statsminister Giuseppe Conte bekrefter nå at det kommer til å skje.

Oppdatert nå nettopp

Dette inkluderer alle kamper i Serie A, Italias høyeste fotballdivisjon, men rammer ikke italienske klubber eller landslag som konkurrerer i internasjonale konkurranser som Champions League, står det i pressemeldingen.

Flere sportsarrangementer har allerede gått for tomme tribuner, men Den italienske olympiske komité (CONI) meldte mandag kveld at de ønsket å stanse all aktivitet i nærmeste fremtid og ba samtidig myndighetene om å utstede et dekret for å gjøre avgjørelsen gjeldende.

Senere mandag sier Giuseppe Conte, ifølge Reuters, at han vil signere dekretet omgående og at det vil ha gyldighet fra tirsdag morgen.

Søndag kveld møttes Juventus og Inter til toppoppgjør i Serie A. Det som skulle vært en fantastisk ramme, og ett av årets store idrettshøydepunkt i landet, ble fullstendig punktert av at stjernespillerne kun hørte ekko av seg selv i et Allianz Stadium med 41.000 tomme seter.

Cristiano Ronaldo valgte å gjøre et nummer ut av det da han ankom stadion før kamp:

Italia har hittil vært det europeiske landet som har blitt hardest rammet av coronaviruset, med over 7000 bekreftede tilfeller og 300 dødsfall så langt.

Rundt 16 millioner mennesker er blitt satt i karantene i den nordlige delen av landet.

I tillegg til Serie A, som nå stoppes for første gang siden 2. verdenskrig, ifølge Reuters, vil svømmeforbundet måtte avlyse en OL-kvalifisering som neste uke skulle blitt holdt i Riccione.

Det var ventet reaksjoner i Italia ettersom flere spesielle situasjoner oppstod i helgen. Parma skulle møte SPAL søndag, men grunnet smittefaren ble spillerne sendt i garderoben rett før avspark:

I Frankrike, som har satt tilskuer-nekt på arrangementer med over 1000 mennesker til stede, ble det mandag besluttet at storkampen mellom Paris Saint-Germain og tyske Borussia Dortmund vil bli spilt for tomme tribuner onsdag kveld.

Det samme gjelder Valencia - Atalanta tirsdag.

Foreløpig spilles Leipzig - Tottenham samme dag, og Liverpoolmot Atletico Madrid dagen derpå, med fans på plass.

Rettelse: VG skrev i første omgang at idretten i Italia stoppes frem til 3. april. Dette er ikke riktig. Den italienske olympiske komité har bedt om at det stanses, men trenger myndighetenes godkjennelse for at avgjørelsen om å stoppe all idrett frem til 3. april blir gjeldende. Dette ble rettet 09.03.20 klokken 21.24.

Publisert: 09.03.20 kl. 18:55 Oppdatert: 09.03.20 kl. 21:59

Fra andre aviser