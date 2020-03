AVLYSNINGER: Søndagens oddsliste fra Norsk Tipping er preget av avlysninger. Foto: Faksimile fra Norsk Tippings oddsside

Nesten ikke sport å spille på: – Tror poker får et oppsving

Norsk Tipping har sluttet å trykke oddsprogram og tippekuponger. Det er snart ikke sport å spille på.

Tyrkisk, russisk, ukrainsk og søramerikansk fotball er blant de få spillobjektene som fortsatt finnes.

Samtidig er all travsport - og dermed også spill - i Norge stoppet. For hestenæringen kan det bli dramatisk.

– Selvsagt vil man fremover merke at det ikke er noe sport å spille på. Dette er jo en helt ny situasjon for oss også, så skal være forsiktig å være spåmann. Men ser man tilbake til 2008 når finanskrisen kom så økte faktisk omsetningen hos spillselskapene, sier Kim Rud Petersen i Betsson-gruppen til VG.

– Jeg tror at spesielt Poker vil få en stor oppsving, da mange folk har bedre tid til å spille og lite annet skjer, fortsetter Kim Rud Petersen - og er foreløpig usikker på effekten av corona-viruset.

Norsk Tippings omsetningstall i helgen viser at folk tipper omtrent som vanlig på Lotto, mens omsetningen på tippekupongen er omtrent halvert.

– Det vil bli færre spillobjekter å tilby etter hvert som stadig flere idrettsarrangementer blir avlyst. Derfor produserer vi ikke trykte oddsprogram og tippekuponger med kampoppsett, forteller Roar Jødahl, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping.

– Vi vil forsøke å opprettholde et tilbud på Oddsen i alle salgskanaler så lenge det er kamper/ konkurranser som pågår. På Oddsen vil kamper som avlyses settes til 1.0 i odds i henhold til spillereglene.

Jørdahl opplyser videre:

– Kuponger med påtrykte kamper er satt opp og sendt ut for uke 11 og 12. Dersom en kamp på Tippekupongen blir avlyst eller flyttet, blir resultatet trukket i henhold til spillereglene.

Rolf Sims i Kindred-gruppen melder dette til VG:

– Vår forretningsmodell er heldigital, og vi har derfor tro på at vi kan foreta nødvendige justeringer med minimale forstyrrelser for virksomheten. Det er for tidlig å fastslå de finansielle implikasjonene av corona-viruset. Vi vil komme med mer detaljert informasjon i fremleggelsen av våre driftsresultater for første kvartal den 24. april.

Sims fastslår at «fokuset må nå rettes mot å hindre spredning av viruset, sikre våre ansattes velvære og at vår forretningsvirksomhet fortsetter med begrensede innvirkninger».

Fredag kom Det norske travselskap med en pressemelding om at alle travløp i Norge er avlyst i 14 dager, fram til 26. mars. Hestesporten er en næring som allerede er hardt presset.

– For Norsk Rikstoto isolert sett er det ikke så dramatisk, så lenge vi kan tilby spill fra land der det fortsatt er åpne løp. Inntil videre kan vi importere spill fra utlandet, forteller administrerende direktør Camilla Garmann.

– Men det er bekymring for næringen i Norge; kusker, trenere, og så videre. Og for hesteeierne, som ikke kan vinne penger til å finansiere virksomheten sin.

Garmann forteller at Norsk Rikstoto normalt sett har en omsetning på 70–90 millioner kroner i uken.

– Hvis vi skal kunne tilby spill, så er vi avhengige av at andre fortsatt avvikler løp, og de er veldig sårbart nå.

Søndag tilbyr Norsk Rikstoto spill til tre franske baner, samt svenske Axevalla.

– Vi betaler en provisjon for å få lov til å ha spill på løp i utlandet. Så det koster penger. Vanligvis tjener vi penger på å selge norske løp til utlandet, forteller Camilla Garmann.

Publisert: 16.03.20 kl. 14:21

